Суд предоставил разрешение на арест беглого экс-президента Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в г. Анапа Краснодарского края Российской Федерации.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

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