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Суд предоставил разрешение на арест беглого экс-президента Януковича по делу о незаконной переправке через госграницу

янукович

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в г. Анапа Краснодарского края Российской Федерации.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР арестовало еще 4,5 млн долларов США сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к Януковичу и пополнив этим госбюджет

Автор: 

арест (10454) граница (5256) Янукович (30784) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+8
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19.05.2022 15:42
+6
Ті, хто привели яника до влади, повинні щонайменше встати на коліна перед українським народом, ЗСУ, загиблими та полеглими у цій війні!
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19.05.2022 15:54
+6
Имитация бурной деятельности... У Овоща уже есть срок за госизмену. Жду скандального дела о пытках страусов в Межигорье.
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19.05.2022 16:03
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19.05.2022 15:42 Ответить
угу
основне - своєчасне рішення
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19.05.2022 15:44 Ответить
Діла ідуть,контора пише...
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19.05.2022 15:48 Ответить
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19.05.2022 15:50 Ответить
А ще в нього квитка не було!
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19.05.2022 15:51 Ответить
Дивно, невже це справді на Яника а не на Пороха?... Не вірю! Готують грунт суки..
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19.05.2022 15:52 Ответить
Ті, хто привели яника до влади, повинні щонайменше встати на коліна перед українським народом, ЗСУ, загиблими та полеглими у цій війні!
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19.05.2022 15:54 Ответить
Спочатку їх треба визволити з окупації.
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19.05.2022 16:11 Ответить
У нас ще саакашвілі двічі незаконно перетинав. А Денісова так за нього піклується.
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19.05.2022 15:55 Ответить
Кагда?....
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19.05.2022 15:57 Ответить
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19.05.2022 16:02 Ответить
Имитация бурной деятельности... У Овоща уже есть срок за госизмену. Жду скандального дела о пытках страусов в Межигорье.
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19.05.2022 16:03 Ответить
Карандаши кончились? Дайте два!
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19.05.2022 16:10 Ответить
Изменник родины плавно превращается в нарушителя границы. Процесс "отмывания" очень увлекательное занятие.
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19.05.2022 16:11 Ответить
Мабуть до ФІНАНСОВИХ справ, так ніколи й НЕ ДІЙДУТЬ?!
А він встиг ну дуже багато віджати та вкрасти!
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19.05.2022 16:18 Ответить
Цікаво скільки грошей за час цього надшвидкого слідства заробили судді та слідчі?
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19.05.2022 17:12 Ответить
Суд надав дозвіл на арешт експрезидента-втікача Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон - ІНФОРМАЦІНА дурня, полова, сміття,...

Чому подібне сміття вкидається в інформаційний простір в той час коли війна, Маріуполь, Буча,... ракетні бомбардування міст і сіл України?

Уявляю собі газету на 4 чи 16-ть листів...

Такі повідомлення могли б бути на останній сторінці в "підвалі" дрібним шрифтом... В мирний час...
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19.05.2022 18:00 Ответить
Оце цирк! Я в ****...
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19.05.2022 18:07 Ответить
 
 