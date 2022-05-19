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Новости Война
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Оккупанты в ОРДЛО начали незаконную "паспортизацию" по ускоренной процедуре, - Денисова

денісова

Российские захватчики выдают паспорта РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

"Отныне подать заявление на получение гражданства России жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдргосударственных формирований. Обязательными условиями является наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории.

При отсутствии регистрации "заявителю" необходимо предоставить так называемую адресную справку, подтверждающую постоянное проживание на временно оккупированной территории.

Также оккупанты упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства для депортированных на территорию России граждан Украины.

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"Все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, которые навязала РФ. Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека Россией в Украине.

Денисова (996) паспорт (1178) россия (95339) ОРДЛО (246)


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Це ж, цікаво, який дурень поміняє наш пашпорт на кацапський і нащо?
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19.05.2022 16:16 Ответить
Денісова взагалі любить "кіпіш садити"...
Але спишемо це на той фактор, що у неї робота така - квохтати погучніше.
А стосовно теми, то, як на мене, це дуже добре. Менше буде клопоту спецслужбам після звільнення територій. Аусвайс російський - нафіг на "историческую родину".
Чи та ж Денісова почне верещати, що колаборантів потрібно "понять и простить".
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19.05.2022 16:23 Ответить
О як, без українського паспорту стати громадянином московії неможливо.
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19.05.2022 16:30 Ответить
8 лет раздают им паспорта, это не новость
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19.05.2022 16:40 Ответить
Надо быть дурачком, чтобы сейчас взять паспорт запоребрика. Такие бессмысленные кривляния в расчете не пойми на что.
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19.05.2022 16:50 Ответить
 
 