Оккупанты в ОРДЛО начали незаконную "паспортизацию" по ускоренной процедуре, - Денисова

Российские захватчики выдают паспорта РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

"Отныне подать заявление на получение гражданства России жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдргосударственных формирований. Обязательными условиями является наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории.

При отсутствии регистрации "заявителю" необходимо предоставить так называемую адресную справку, подтверждающую постоянное проживание на временно оккупированной территории.

Также оккупанты упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства для депортированных на территорию России граждан Украины.

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"Все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, которые навязала РФ. Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека Россией в Украине.