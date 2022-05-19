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Новости Война
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С начала вторжения в РФ подожгли по меньшей мере 12 военкоматов, - Генштаб ВСУ

пожежа,росія,підпал,військкомат

С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано по меньшей мере 12 случаев умышленного поджога военкоматов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано по меньшей мере 12 случаев умышленного поджога военкоматов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске", - сказал Громов.

Он отметил, что противник продолжает принимать меры для восполнения своих потерь.

"По имеющейся информации, продолжается формирование сводных батальонно-тактических групп Тихоокеанского и Северного флотов в пунктах постоянной дислокации 40 отдельной бригады морской пехоты, Петропавловск-Камчатский и 200 отдельной мотострелковой бригады, Печенга, соответственно. На базе учений специалистов южного военного округа Молькино осуществляется подготовка личного состава для доукомплектования соединений и воинских частей 49-й армии", - рассказал Громов.

Он добавил, что на временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры по восстановлению боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери.

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"На отдельных полигонах полуострова противник организовал проведение боевого согласования подразделений 126 отдельной бригады береговой обороны, пункт постоянной дислокации Перевальное и 810 отдельной бригады пехоты, пункт постоянной дислокации Севастополь", - отметил Громов.

Генштаб ВС (6181) поджог (1065) россия (95339) военкомат (458) мобилизация (2734) потери (4368)


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Краще б крємль смердючий підпалили.
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19.05.2022 16:19 Ответить
"Количество военных комиссариатов на территории России 1 октября 2009 года будет уменьшено в 20 раз - с 1647 до 81"..
Ну, осталось поджечь ещё 69 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
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19.05.2022 17:11 Ответить
Генштаб ЗСУ? Ви чим там займаєтесь, евакуацієй Азовців в полон рашистів?
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19.05.2022 16:20 Ответить
Треба їм перейняти досвід нашої влади до ригіАналів, коли в 2013-му втіхаря знищили всю базу в військоматах. Але завдяки ригівському, як кажуть кацапи розгільдяйству, мішки з особовими справами не знищили, а просто поскидували на горища та в підвали і вони уціліли. Не всі звичайно, але більшість, що дало змогу мобілізувати резервістів на війну, яку рашисти розв'язали в 2014. Мало хто про це знає, але є знайомий який на той час ще працював у військоматі.
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19.05.2022 16:21 Ответить
Переведіть цього Громова військовим комісаром в Луганськ.
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19.05.2022 16:25 Ответить
МАЛОВАТО БУДЕТ!
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19.05.2022 16:26 Ответить
Аж 12 військкоматів на цілу рашку? Якось не тягне на бєспощадний русскій бунт.
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19.05.2022 16:46 Ответить
нет ...12 смелых молодых человеков ( ну или групп смелых людей) на рашку
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19.05.2022 20:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
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19.05.2022 16:56 Ответить
 
 