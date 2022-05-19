С начала вторжения в РФ подожгли по меньшей мере 12 военкоматов, - Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано по меньшей мере 12 случаев умышленного поджога военкоматов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано по меньшей мере 12 случаев умышленного поджога военкоматов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске", - сказал Громов.

Он отметил, что противник продолжает принимать меры для восполнения своих потерь.

"По имеющейся информации, продолжается формирование сводных батальонно-тактических групп Тихоокеанского и Северного флотов в пунктах постоянной дислокации 40 отдельной бригады морской пехоты, Петропавловск-Камчатский и 200 отдельной мотострелковой бригады, Печенга, соответственно. На базе учений специалистов южного военного округа Молькино осуществляется подготовка личного состава для доукомплектования соединений и воинских частей 49-й армии", - рассказал Громов.

Он добавил, что на временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры по восстановлению боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери.

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"На отдельных полигонах полуострова противник организовал проведение боевого согласования подразделений 126 отдельной бригады береговой обороны, пункт постоянной дислокации Перевальное и 810 отдельной бригады пехоты, пункт постоянной дислокации Севастополь", - отметил Громов.