Бундестаг лишил экс-канцлера Шредера особых прав и закрыл его офис
Бюджетный комитет Бундестага лишил бывшего канцлера Герхарда Шрёдера некоторых особых прав. Он подвергся санкциям за поддержку политики президента России Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel.
Сообщается, что принято решение закрыть офис бывшего канцлера. При этом Шредер по-прежнему имеет право на пенсию и личную защиту. Хотя коалиция еще планирует отменить пенсию в связи с причинением вреда международной репутации Германии.
Шредер подвергся жесткой критике за близость к Путину и должности в российских государственных компаниях. Он занимает руководящие посты в трубопроводной компании Nord Stream и "Роснефти".
Руководство правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) даже просило его выйти из партии из-за имиджевых рисков.
Сегодня Европейский парламент проголосовал за санкции в отношении Шредера. В резолюции сказано, что он действует в интересах российских энергетических компаний, таких как "Роснефть", тогда как другие бывшие западные политики ушли с должностей в российских компаниях.
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піпєц
а чим вони чернетки будуть знищувати?