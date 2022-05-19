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Бундестаг лишил экс-канцлера Шредера особых прав и закрыл его офис

шредер

Бюджетный комитет Бундестага лишил бывшего канцлера Герхарда Шрёдера некоторых особых прав. Он подвергся санкциям за поддержку политики президента России Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel.

Сообщается, что принято решение закрыть офис бывшего канцлера. При этом Шредер по-прежнему имеет право на пенсию и личную защиту. Хотя коалиция еще планирует отменить пенсию в связи с причинением вреда международной репутации Германии.

Шредер подвергся жесткой критике за близость к Путину и должности в российских государственных компаниях. Он занимает руководящие посты в трубопроводной компании Nord Stream и "Роснефти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент предложит санкции против Шредера и Кнайсль, танцевавшей с Путиным

Руководство правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) даже просило его выйти из партии из-за имиджевых рисков.

Сегодня Европейский парламент проголосовал за санкции в отношении Шредера. В резолюции сказано, что он действует в интересах российских энергетических компаний, таких как "Роснефть", тогда как другие бывшие западные политики ушли с должностей в российских компаниях.

Также читайте: Экс-канцлер Шредер - воплощение политической продажности, - посол Мельник

Германия (6926) Шредер (70) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+19
Та да! Там черга. Мєркєль на підході, наприклад.
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19.05.2022 16:37
+14
Головне - почати.
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19.05.2022 16:25
+13
Видимо немецкие политики поняли,что дружить с рассией очень вредно..
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19.05.2022 16:28
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19.05.2022 16:25 Ответить
Та да! Там черга. Мєркєль на підході, наприклад.
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19.05.2022 16:37 Ответить
РОСІЙСЬКОЮ---В молодости прореха к старости дыра
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19.05.2022 18:25 Ответить
шредера вимкнули...
піпєц
а чим вони чернетки будуть знищувати?
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19.05.2022 16:27 Ответить
ще не вимкнули, тільки почали. до вимкнення поки далекувато, але стереотип недоторканості нарешті зламано.
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19.05.2022 17:03 Ответить
А фрау Ріббентроп як???
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19.05.2022 16:28 Ответить
рибентропихе ман-ду зашить суровыми нитками без наркоза
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19.05.2022 16:29 Ответить
Видимо немецкие политики поняли,что дружить с рассией очень вредно..
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19.05.2022 16:28 Ответить
По ходу, їм наша Буча їх східну частину Німеччини в квітні-травні 1945 р. нагадала
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19.05.2022 16:34 Ответить
с ука гестаповская
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19.05.2022 16:28 Ответить
Януковощ-2?
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19.05.2022 16:32 Ответить
Яник підар звичайно, але не зайняв жодної посади в москалів.
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19.05.2022 16:37 Ответить
вважаєш, що відяйцяпад до тепер без золотого батона з унітазом? Та взагалі, хто у кацапів отримував якісь посади?
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19.05.2022 18:29 Ответить
Так он там нах не нужен. У Шредера влияние в ФРГ, за это и платят. А у Яныка что?
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19.05.2022 18:35 Ответить
Хоннекер - 2.0
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19.05.2022 18:17 Ответить
А раніше де був Бундестаг? Нарешті "прозріли".
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19.05.2022 16:32 Ответить
Бундестаг был там, где сейчас находится Верховная Рада. Немцы по крайней мере, хоть прикрыли "Северный поток - 2" А мы до сих пор исправно прокачиваем российский газ в Европу и помогаем России получать сверхприбыли от продажи энергоносителей. То есть помогаем агрессору финансово, чтобы он мог выпускать больше танков, самолётов и ракет, которые убивают наших граждан. Если даже немцы уже прозрели, то почему до сих пор этого не может сделать Украина?
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19.05.2022 16:45 Ответить
пилотки скрип, ти вже замінував диван над газогоном чи лихі парфуми завадили з ВітренкОПом? Якого біса свинособачу ерефію так вилизано пишеш?
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19.05.2022 18:35 Ответить
Фіг його знає, чи замінили йому криваві гроші замаране життя. Не знаю яким він був канцлером для німців, але в історії залишиться гандоном.
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19.05.2022 16:36 Ответить
гордоном (самоцензура цензора)
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19.05.2022 18:39 Ответить
Правильна назва новини "Бундестаг перестав фінансувати улюблену шльондру путіна". А цих же шльондр декілька десятків, та різного гатунку!
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19.05.2022 16:38 Ответить
Ойц! Таки и зелю надо закрывать?
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19.05.2022 16:49 Ответить
Лучше позже чем никогда сказала старая дева и села на ржавый гвоздь.
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19.05.2022 17:18 Ответить
!!!
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19.05.2022 18:01 Ответить
И меркель с*чку не забывайте.
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19.05.2022 17:34 Ответить
вош на гребінці
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19.05.2022 17:53 Ответить
Эту процедуру надо было закончить в Бундестаге немедленно-сразу после того как этот поганый канцлер начал взасос обниматься с лубянским вертухаем! Уже тогда было ясно кто на чьей "мотыге" сидит.
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19.05.2022 18:05 Ответить
З дубу можна впасти політики в Європі займають посади в російських компаніях.Фуууу який жах та неповага до самих себе.Лайно якесь. Всі в лайні вся Європа .Так ******* гроші біднесеньки та так їм байдуже від кого їх брати. Світ впав так низько як ніколи. А
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19.05.2022 18:26 Ответить
на нары эту тварь **********!
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19.05.2022 18:36 Ответить
Генеральная уборка началась. Прекрасно.
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19.05.2022 18:36 Ответить
Україна влаштовує всім катарсис
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19.05.2022 21:06 Ответить
 
 