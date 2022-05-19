РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10701 посетитель онлайн
Новости Война
3 240 8

Метинвест передал разведчикам на передовую 1000 комплектов специального снаряжения на 2,5 млн. долларов

Главное управление разведки Украины получило 1000 комплектов специального снаряжения, куда входит бронежилет, каска и прибор ночного видения.

Передала комплекты компания Метинвест Ахметова и Новинского, передает Цензор.НЕТ.

Метинвест передал разведчикам на передовую 1000 комплектов специального снаряжения на 2,5 млн. долларов 01

"Эти наборы будут направлены в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты – это расходный материал и требуют постоянного пополнения. Отлично, что такое пополнение есть. Принципиально важно, что работа "Метинвеста" в этом плане носит системный характер. Эта партия – 1000 бронежилетов, это большая партия", – рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Метинвест передал разведчикам на передовую 1000 комплектов специального снаряжения на 2,5 млн. долларов 02

Необходимое оборудование компания закупила у Израиля, использующего его для снаряжения своих спецподразделений.

"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов. Это – инициатива акционера Рината Ахматова, ведь его позиция – помогать армии, ВСУ любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", - пояснил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора "Метинвест".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Броня, лекарства и тепловизоры: помощь металлургов украинской армии достигла почти $90 миллионов

Метинвест передал разведчикам на передовую 1000 комплектов специального снаряжения на 2,5 млн. долларов 03

Как известно, компания Метинвест направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 млрд. грн. На эти деньги закупаются и производятся бронежилеты, каски и аптечки, тепловизоры и дроны для бойцов, оказывается гуманитарная помощь переселенцам из горячих точек, производятся противотанковые ежи и закупаются автомобили для ВСУ и ТРО.

Ахметов (2004) помощь (7754) разведка (4168) Метинвест (186) Бронежилет (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть пару літаків купи для порятунку Держави, з якої ти, ренатка, висмоктав мільярди доларів!
показать весь комментарий
19.05.2022 16:51 Ответить
щас!
Ренатка оденет курточку и сбегает в военторг в Дарницу за 2-мя Ф-16

глупство пишешь
показать весь комментарий
19.05.2022 17:25 Ответить
Як казав Рейган :Самоса падло ,але це наше падло.
показать весь комментарий
19.05.2022 16:55 Ответить
Тіпа Новинський почав допомогати ЗСУ?
Щось у лісі здохло...
показать весь комментарий
19.05.2022 17:39 Ответить
Жопа Новінського відчула, що може піти "услід за російським кораблем" І це буде не "*****", а набагато глибше - на рівень "Москви"!
показать весь комментарий
19.05.2022 17:54 Ответить
спасіба і за ета
коломойша взагалі нічого не передав
показать весь комментарий
19.05.2022 17:57 Ответить
Новинский!? Цензор этого козломордого ярмянина рекламирует. Его надо выкинуть из Украины.
показать весь комментарий
19.05.2022 18:05 Ответить
Ахмєтову подяка.Що Коломойський ЗСУ передав,Квартал 95,Зеленський особисто?Відосіки?
показать весь комментарий
19.05.2022 19:37 Ответить
 
 