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Новости Война
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С 5 мая на Харьковском направлении уже освобождены 23 населенных пункта, - Генштаб ВСУ

харківщина

На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации. Враг пытается сдержать наступление наших войск. Россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы отвлечь наши силы от основных направлений", – сказал он.

Громов подчеркнул, что оперативная цель российского оккупанта остается без изменений выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По его словам, в Донецком направлении противник пытается вести наступление по всей линии столкновения с применением авиации. Активные боевые действия продолжаются на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлении. Враг постепенно теряет наступательные возможности. Также сохраняется вероятность ведения боевых действий по другим направлениям, чтобы не допустить переброски наших сил.

"В акваториях Черного и Азовского морей сохраняется угроза ракетных ударов по территории Украины с корабельного состава России. Кроме того, корабли оккупанта блокируют гражданское судоходство. В целях имитации угрозы высадки морского десанта, противник постоянно совершает провокационные действия", - рассказал бригадный генерал.

Также читайте: Из Мариуполя продолжают эвакуировать украинских военных, - Генштаб

Азовское море (1603) армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) Харьковщина (5577) Черное море (1472) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+8
В мене старша донька вже 3 добу реве, хочу жити, як до війни...а я навіть морозиво не можу їм купити, орки суки, як в себе вдома, на кожному кутку, а здвижок немає ніяких...ну чим вже херсонці так завинили???
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19.05.2022 17:29
+7
Б...дь, ну що з Херсоном???? Ну сил ніяких вже немає....ну стоїте ж під містом, а новини: ворог укріплюється, в Херсон приїхав то той, то той, якісь закони приймають, людей тероризують.... жодного гуманітарного чи зеленого коридору. Вже знайомі є, яких повбивали, коли намагалися виїхати....ну як так??? Всю область за добу здали?????
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19.05.2022 17:26
+5
Бережи вас Господь, рідненькі.
Героям слава !!!
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19.05.2022 18:29
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А южное направление?
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19.05.2022 17:01 Ответить
Також зберігається ймовірність ведення бойових дій на інших напрямках, щоб не допустити перекидання наших сил. Джерело:
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19.05.2022 17:14 Ответить
Б...дь, ну що з Херсоном???? Ну сил ніяких вже немає....ну стоїте ж під містом, а новини: ворог укріплюється, в Херсон приїхав то той, то той, якісь закони приймають, людей тероризують.... жодного гуманітарного чи зеленого коридору. Вже знайомі є, яких повбивали, коли намагалися виїхати....ну як так??? Всю область за добу здали?????
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19.05.2022 17:26 Ответить
Похоже сдали нас, с потрохами. В любом случае это надолго, слава богу хоть дети смогли выехать.
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19.05.2022 17:41 Ответить
Особлива дяка тут самі знаєте кому
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19.05.2022 22:27 Ответить
В мене старша донька вже 3 добу реве, хочу жити, як до війни...а я навіть морозиво не можу їм купити, орки суки, як в себе вдома, на кожному кутку, а здвижок немає ніяких...ну чим вже херсонці так завинили???
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19.05.2022 17:29 Ответить
що ти зробив, щоб Херсон не потрапив під окупацію?
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19.05.2022 21:46 Ответить
А чим ти йому допоміг щоб сьогодні так питання ставити ?
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19.05.2022 23:35 Ответить
Ну я точно знаю що зробив. І навіть знаю що ти зробив щоб Херсон було захоплено. Розповісти всим?
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20.05.2022 00:05 Ответить
Южне направлення далеко від Київа - тому і здано в обмін на обіцянки-плюшки, а ось Харьків - це до Києва ближче тому, не дивлячись на близькізть від кордонів там оборону тримають та і Джавеліни там є, не те що у Маріуполя та й взазалі усього півдня.
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19.05.2022 17:42 Ответить
Дорогенька, ти не повіриш, але першу танкову колони під Києвом, я обстріляв з власної гвинтівки.
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20.05.2022 00:08 Ответить
Агов, ДОСИТЬ ПРИКИДАТИСЯ! Який галькафф - ХАРРРКІВ!!!

Страдаєшь па єзьікє - вон запарє брікь!
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20.05.2022 13:09 Ответить
Сначала надо не отдать то что отбили
Потом забирать все остальное
На диване все ясно а реалии не все
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19.05.2022 18:16 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
Героям слава !!!
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19.05.2022 18:29 Ответить
Слава Богу, слава Україні !
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19.05.2022 22:25 Ответить
 
 