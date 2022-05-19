С 5 мая на Харьковском направлении уже освобождены 23 населенных пункта, - Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации. Враг пытается сдержать наступление наших войск. Россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы отвлечь наши силы от основных направлений", – сказал он.

Громов подчеркнул, что оперативная цель российского оккупанта остается без изменений выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По его словам, в Донецком направлении противник пытается вести наступление по всей линии столкновения с применением авиации. Активные боевые действия продолжаются на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлении. Враг постепенно теряет наступательные возможности. Также сохраняется вероятность ведения боевых действий по другим направлениям, чтобы не допустить переброски наших сил.

"В акваториях Черного и Азовского морей сохраняется угроза ракетных ударов по территории Украины с корабельного состава России. Кроме того, корабли оккупанта блокируют гражданское судоходство. В целях имитации угрозы высадки морского десанта, противник постоянно совершает провокационные действия", - рассказал бригадный генерал.

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