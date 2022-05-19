РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10817 посетителей онлайн
Новости Война
13 334 29

"Мобилизированный" из Донецка: нас называют "мясо с музейными экспонатами", – перехват ГУР Минобороны. АУДИО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало запись перехваченного разговора военнослужащего РФ, "мобилизованного" так называемой "ДНР", в котором он рассказывает о планах его подразделения уйти с позиций до конца мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО в фейсбуке.

"Мобилизованный" объясняет, что после 26 мая все находящиеся с ним рядом на позициях собираются "валить", вместе с ними уйдет комбат и полковник из штаба.

По словам "военного", их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения: "У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем это вам? Это же музейный экспонат. Нас называют "святые". Мы спрашиваем почему? Они говорят, вы же ходите без обмундирования, без каски. Чеченцы называют мясом".

Далее объясняет, что в зону боевых действий их привезли неофициально: "Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа , добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "До побачення, бл#дь", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов в Запорожье, где те жалуются на "партизанщину" и прощаются на украинском. АУДИО

По словам "ДНРовца", из-под Харькова недавно привезли около 400 таких же "вояк": "Только открылась дверь поезда, все кто куда. Все "замышились", чтобы их дальше никуда не отправляли". Один из знакомых "ДНРовца", недавно вернувшийся из-под Харькова, сошел с ума.

Так что единственное желание "добровольца" – как можно быстрее уйти с войны и не возвращаться.

армия РФ (19026) разведка (4168) перехват (342)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
правильно называют, вы никто
показать весь комментарий
19.05.2022 17:01
+23
Мамка, наверно, ходила на те самые митинги с аквафрешами... Никакой жалости.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:13
+23
Даунбассеры кукарекали, что они кормят всю Украину. Завалят этих дебилов, шож нам делать, кто-же нас кормить будет?
показать весь комментарий
19.05.2022 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно называют, вы никто
показать весь комментарий
19.05.2022 17:01 Ответить
мирниє житєлі Донбаса - попочлєнци
показать весь комментарий
19.05.2022 17:13 Ответить
Мамка, наверно, ходила на те самые митинги с аквафрешами... Никакой жалости.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:13 Ответить
Даунбассеры кукарекали, что они кормят всю Украину. Завалят этих дебилов, шож нам делать, кто-же нас кормить будет?
показать весь комментарий
19.05.2022 17:17 Ответить
подохнем? захопим Донбас, кайдани на них поцепим, на колєні поставимо, нехай тоді трудяться
показать весь комментарий
19.05.2022 17:20 Ответить
нельзя поставить на колени тех,, кто и так стоит "раком"
показать весь комментарий
19.05.2022 17:26 Ответить
захопим Донбас... Мы не захватываем, а освобождаем, рашотроллик. Ты тоже из маленького деревянного домика с дыркой в полу?
показать весь комментарий
19.05.2022 17:26 Ответить
надіним на них трусіки і будем їх розпинать як ісуса
показать весь комментарий
19.05.2022 17:46 Ответить
Постучи каской по земле. Это тебя спасет от гибели от мины и поможет в гибели от пули.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:23 Ответить
так каски нет. Они ж святые
показать весь комментарий
19.05.2022 18:22 Ответить
Мясо оно и есть мясо. Выдали винтовки Мосина 1981 года "рождения", с оптическим прицелом модели 1939 года. И патронов, наверное, по 5 штук на рыло
показать весь комментарий
19.05.2022 17:24 Ответить
С музеев,видать, для воинствующей донбассни эти экспонаты понасобирали.ВСУ вернет эти "мосинки" обратно,но уже как трофеи.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:54 Ответить
может, 1891-го года?
показать весь комментарий
19.05.2022 18:23 Ответить
Винтовка Мосина 1891 года а не 1981 таким дятлам-предателям с лугандона из за которых по сути справы все войны и начались надо было вообще палки дать а не оружие. Знаете как вас в Украине называют солдаты ВСУ, а алкаши? Консервы для одичавших бродячих псов! По моему, вернее не придумаешь….
показать весь комментарий
19.05.2022 18:23 Ответить
Ну та

А фото зроблено на фоні захопленої української адмін. будівлі

Думай з яким контекстом постиш фото
показать весь комментарий
19.05.2022 18:41 Ответить
Більш зкріпно було б одну гвинтівку на двох, а другому дрин від швабри. І - "добывать оружие в бою!"
показать весь комментарий
19.05.2022 19:15 Ответить
патроны только перед боем дают.
показать весь комментарий
19.05.2022 19:39 Ответить
Падоль мая вся виздихати або виїхати на паРашу, в Україні їм точно не місце.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:26 Ответить
Хотіли расію - тепер жеріть її поки не знудить.
показать весь комментарий
19.05.2022 17:28 Ответить
парашичи и для русских парашичи!
показать весь комментарий
19.05.2022 17:51 Ответить
но это прискорбно, что у россии получилось Украинцев с этих регионов поставить воевать против Украины. Нужно всех коллаборантов и олигархов и коррупционеров расстрелять - они продались России и помогли России воспитать там быдло тупое, которое повелось на россию. Украина должна оружием вычищать грязь со своей земли, а олигархи, коллаборанты, коррупционеры - это грязь! Они должны заплатить жизнями за то, что они помогли посеять россии в Украине. За жизни солдат, вся эта грязь должна заплатить своими жизнями!
показать весь комментарий
19.05.2022 17:56 Ответить
Ну, добре, а якби їм дали ******* зброю, амуніцію і т.д., вони б воювали залюбки?
показать весь комментарий
19.05.2022 17:59 Ответить
а мосінка чим х-ва ?? головне шоб прицел був норм, і пристреляний
показать весь комментарий
19.05.2022 18:13 Ответить
Нічим, крім того ще зброя війни 20 ст, наші взагалі на умовний постріл з автомата не підходять, лупашать з гранатометів за км.
показать весь комментарий
19.05.2022 18:22 Ответить
довгий ствол нарізний, 7.62, шмалять їй іще та шмалять
в музєї не повертати, краще віддайте мені
показать весь комментарий
19.05.2022 18:25 Ответить
безправне м'ясо розповідає про закони та законність. диво-дивне.
показать весь комментарий
19.05.2022 18:09 Ответить
Для кого-то и "мясо", а для остальных - сортирные и зловонные нули.
показать весь комментарий
19.05.2022 18:10 Ответить
В фсб ихнее донести, пусть весь батальон набутылят, предварительно отшвабрив.
Дидыподыхале, а эти шо?
показать весь комментарий
19.05.2022 18:51 Ответить
В 14 г позвали. Теперь отработать надо. Вперёд на мяч.
показать весь комментарий
19.05.2022 19:35 Ответить
 
 