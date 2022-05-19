"Мобилизированный" из Донецка: нас называют "мясо с музейными экспонатами", – перехват ГУР Минобороны. АУДИО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало запись перехваченного разговора военнослужащего РФ, "мобилизованного" так называемой "ДНР", в котором он рассказывает о планах его подразделения уйти с позиций до конца мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР МО в фейсбуке.

"Мобилизованный" объясняет, что после 26 мая все находящиеся с ним рядом на позициях собираются "валить", вместе с ними уйдет комбат и полковник из штаба.

По словам "военного", их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения: "У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем это вам? Это же музейный экспонат. Нас называют "святые". Мы спрашиваем почему? Они говорят, вы же ходите без обмундирования, без каски. Чеченцы называют мясом".

Далее объясняет, что в зону боевых действий их привезли неофициально: "Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа , добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно".

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По словам "ДНРовца", из-под Харькова недавно привезли около 400 таких же "вояк": "Только открылась дверь поезда, все кто куда. Все "замышились", чтобы их дальше никуда не отправляли". Один из знакомых "ДНРовца", недавно вернувшийся из-под Харькова, сошел с ума.

Так что единственное желание "добровольца" – как можно быстрее уйти с войны и не возвращаться.