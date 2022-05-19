Обнародована вторая часть данных оккупантов, совершавших зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле
Журналисты InformNapalm опубликовали вторую часть данных разведчиков 64 ОМСБр ВС РФ, участвовавших в оккупации Киевщины и имеющих непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене.
Данные публикуют InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.
В общей сложности обнародованы данные 70 российских военнослужащих: фото, дата рождения, номер паспорта и личный номер, ссылки на страницы в соцсетях.
В InformNapalm напомнили, что получили в середине апреля более 13 гигабайт фото и видео со смартфона российского военнослужащего, который защитники Украины нашли в Буче. Благодаря им удалось идентифицировать и других военных преступников.
Подробнее с данными оккупантов можно ознакомиться здесь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/