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Новости Агрессия России против Украины Война
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Обнародована вторая часть данных оккупантов, совершавших зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле

ворог,окупант,агресор

Журналисты InformNapalm опубликовали вторую часть данных разведчиков 64 ОМСБр ВС РФ, участвовавших в оккупации Киевщины и имеющих непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Данные публикуют InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

В общей сложности обнародованы данные 70 российских военнослужащих: фото, дата рождения, номер паспорта и личный номер, ссылки на страницы в соцсетях.

В InformNapalm напомнили, что получили в середине апреля более 13 гигабайт фото и видео со смартфона российского военнослужащего, который защитники Украины нашли в Буче. Благодаря им удалось идентифицировать и других военных преступников.

Подробнее с данными оккупантов можно ознакомиться здесь.

Смотрите: Командиры "Бучанских палачей": СМИ установили, кто из офицеров РФ ответственен за геноцид в Киевской области. ВИДЕО

армия РФ (19026) информация (379) Ирпень (370) Киевская область (4113) Буча (458) Гостомель (105)


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Почетные узнаваемые мля ничего скоро за казённый счёт в арестантском вагоне в Украину Гаагу покатаетесь в кандалах робе и под конвоем...после Путина ради снятия санкций поблажек россияне сами выдавать их будут как пустую стеклотару на убой....
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19.05.2022 17:30 Ответить
В мене є більш цікава новина
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 17:32 Ответить
На сайте Думская опубликовали инфу Денисовой в Харьковской области массовые звонки от жертв сексуальных преступлений 9 месяцев 1 год умер 67 и 78 лет старики мальчики 10 лет трое тройняшек девчата на глазах у мамы получили травмы половой системы .....
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19.05.2022 17:45 Ответить
Хотілося б дочекатися, коли всім отим кікіморам буде від України сєкір-башка, однако.
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19.05.2022 18:01 Ответить
кастрація всім оркам гарантована😠
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19.05.2022 20:41 Ответить
 
 