Обнародована вторая часть данных оккупантов, совершавших зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле

Журналисты InformNapalm опубликовали вторую часть данных разведчиков 64 ОМСБр ВС РФ, участвовавших в оккупации Киевщины и имеющих непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Данные публикуют InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

В общей сложности обнародованы данные 70 российских военнослужащих: фото, дата рождения, номер паспорта и личный номер, ссылки на страницы в соцсетях.

В InformNapalm напомнили, что получили в середине апреля более 13 гигабайт фото и видео со смартфона российского военнослужащего, который защитники Украины нашли в Буче. Благодаря им удалось идентифицировать и других военных преступников.

Подробнее с данными оккупантов можно ознакомиться здесь.

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