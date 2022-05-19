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Украине нужны минимум $15 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета на 3 месяца, - Шмыгаль

денис,шмигаль

Украина нуждается как минимум в $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть оперативные потребности бюджета. Глава правительства призывает страны Большой семерки предоставить нашему государству срочное финансирование.

Об этом Денис Шмыгаль заявил, выступая на саммите стран Большой Семерки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Премьер привел данные Международного валютного фонда, прогнозирующего снижение роста экономики в текущем году для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

"Глобальный рост, по данным МВФ, замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Глава правительства подчеркнул, что все это последствия войны, которую развязала Россия", - говорится в сообщении .

Читайте: Шмыгаль призвал G7 подготовить законы для конфискации российских активов в пользу Украины

Шмыгаль отметил, что украинская банковская и энергетическая системы работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу.

В то же время, по словам премьер-министра, ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет около $5 млрд, поэтому для Украины очень важна финансовая поддержка.

"Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужны минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это так же важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией ", – подчеркнул глава правительства.

Также читайте: Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины

G7 (833) помощь (7754) экономика (3875) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+25
Ламборджіні для потреб "військових" без мита завозять, а ви гроші просите.
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19.05.2022 17:44
+21
перед тим, як давати кредити, треба звільнити ссучєного довбойоба шмигаля, єрмака і всю зе-пздоту разом з кловуном.
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19.05.2022 17:56
+18
коломойско, фирташа, юлю, зеленского, и др , меров городов , судей, прокуроров, начальников охранных агентств , трусите, там бабла на бюджет нескольких италий хватит.
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19.05.2022 17:50
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Ламборджіні для потреб "військових" без мита завозять, а ви гроші просите.
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19.05.2022 17:44 Ответить
та норм. потім тачку вкрадуть чи спалять буряти чи даги.... до дебілів тільки так доходить!
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19.05.2022 18:11 Ответить
Пора арестовать все деньги олигархов и коррупционеров и коллаборантов всех их имущество по всему миру продать с аукциона и в бюджет Украины!
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19.05.2022 17:49 Ответить
Ха❗В лицо три раза. Платить будет пересичный☝ И не как иначе. Штрафы, конфискации и налоги. Повышать, закручивать, ограничивать.
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19.05.2022 18:03 Ответить
коломойско, фирташа, юлю, зеленского, и др , меров городов , судей, прокуроров, начальников охранных агентств , трусите, там бабла на бюджет нескольких италий хватит.
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19.05.2022 17:50 Ответить
Сами себя не потрясут...)
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19.05.2022 17:55 Ответить
у тебя очка дырявого в нике не хватает
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19.05.2022 22:40 Ответить
Возьмите у Зели за прокат Сватов в рашке.
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19.05.2022 17:50 Ответить
Вкрадених через приват банк 5.5 млрд.дол. поверніть в бюджет....
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19.05.2022 17:53 Ответить
А Шмыга в принципе прав. Нам необходимы дешевые кредиты. Тупин разрушает именно инфраструктуру Украины. А вот почему-то вспоминаю слова зеледента о том как Порох международными кредитами загнал каждого украинца в огромные долги. Суки зеленые, вы что с нашей Украиной изображаете?
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19.05.2022 17:53 Ответить
Нам необходимы дешевые кредиты
Глава правительства призывает страны Большой семерки предоставить нашему государству срочное финансирование. Источник:
"Тут дело тонкое, ты только улови."
Вы разницу между дай и займи чувствуете?
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19.05.2022 19:01 Ответить
А топ чиновники со своей обслугой зарплаты себе не уменьшили. Ну штош, народ за них голосовал.
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19.05.2022 17:56 Ответить
перед тим, як давати кредити, треба звільнити ссучєного довбойоба шмигаля, єрмака і всю зе-пздоту разом з кловуном.
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19.05.2022 17:56 Ответить
в законі про оголошення военного стану такі дії заборонено терпімо ще 90 днів
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19.05.2022 22:09 Ответить
Зв'язки з війною апетити наших чиновників ще більше збільшились.
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19.05.2022 18:00 Ответить
можно уволить Лещенко с зп 350к грн и еще кучу пиявок прихлебателей, типа *****, и не надо столько денег будет.
А еще в военное время наконец-то разобраться с коррупционерами и мародеров.
Но зачем, если можно просить милостыню по миру.
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19.05.2022 18:03 Ответить
це з урахуванням видатків на нові дороги чи без
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19.05.2022 18:06 Ответить
Давайте уріжим депутатам, суддям зарплату
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19.05.2022 18:12 Ответить
Ви забули як роздули витрати потреби на утримання міністерств, уряду, офісу Президента, Ради, прокуратур, різноманітних кишенькових ДБР, НАЗК, та іншого? Може вже час зменшити непотрібні витрати?
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19.05.2022 18:14 Ответить
Сократите на миллион бюджетников и будет нам счастье.
судьи, прокуроры, набу, шмабу съедает большую часть расходов бюджета
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19.05.2022 18:15 Ответить
Щоб закрити шкурні потреби зеленої шобли цих міліардів замало !
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19.05.2022 18:16 Ответить
Захід оцінював потреби бюджету на місяць в 3 млр. зелених. Зелені оцінили себе набагато крутіше.
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19.05.2022 18:17 Ответить
кажу ж, то з видатками на будівництво нових доріг
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19.05.2022 18:21 Ответить
Тоже не пойму откуда 5 млрд.долл. в месяц.
Тем более не вся ж экономика остановилась ,т.е. что то ж собирается по налогам (по ихним же словам не меньше половины собирается).
Расходы на военку по сути только зарплата,питание и топливо-все остальное почти даровое (совковые остатки) или военная помощь(бесплатно) .Есть конечно и платные поставки-но не на миллиарды долларов же.
А то по Шмигалюнышу получается дефицит бюджета за год ,больше чем сам бюджет.
Какая то мутка
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19.05.2022 19:16 Ответить
А шо отэто такое: "оперативні потреби бюджету"? Це чиї конкретно потреби?

Зброю, обладнання та продукти дають США, Британія та ЄС, Польща дає паливо, волонтери на гроші громадян закупають знаряддя - а 5 мільярдів йде на "оперативні потреби бюджету"?!

А потім ця бюджетна ******* ще й волонтерські бронікі розпродає через Епіцентр на мільони грн?!
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19.05.2022 18:24 Ответить
Попросіть нафтотрейдерів та власників АЗС поділитися надприбутками .У Польші бензин по 48 грн з урахуванням податків, витрат на доставку та прибутку. А в Україні зелені міністри пропонують ціну від 52 грн і це при відмінених податках, які становлять в країнах ЄС до 50 % роздрібної ціни та спрощеній процедурі ввезення. Цим гнидам і 15 лярдів буде мало щоб нажертися, врни навіть не думають про те як запусити економіку , а лише вміють клянчити гроші для дерибану. Зробіть дешевими ресурси , той же бензин, електрику, знизьте податки, закрийте контори типу податкової, пожежників, які роками кошмарять бізнес і навіть без вашого втручання почнеться ріст . Всього навсього потрібно перестати красти і обслуговувати інтереси купки олігархів.
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19.05.2022 18:31 Ответить
В Польше как раз отменили все налоги на топливо, так что не угадал

А вот в Германии бензин по 2,1 евро (75-80 грн) за литр!
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19.05.2022 18:42 Ответить
в Польше снизили только НДС (до 8 процентов помоему )-а в оптовой цене Орлена сидит акциз .
А в германии налогов в рознице на топливо около 50-60 процентов у нас 7 -вот и считайте.
Логистика есть и у польши с германией и зарплаты персонала намного выше
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19.05.2022 19:21 Ответить
Так в Німеччині податки на паливо більші в 7-8 разів ніж в Україні. Якщо до української ціни додати німецькі податки то вийдуть ті ж самі 75-80 грн. А додати ще й німецькі зарплати персоналу та видатки на утримання АЗС то буде взагалі під 100 . У нас ціну встановлює не ринок або держава, а хотілки нафтотрейдерів-монополістів, які банально перекладають на простих громадян свої збитки від війни. І їм на***ти, що це тільки поглибить кризу економіки, як і шмигалю та його зграї міністрів-мародерів, як думають тількт про дерибан позичених грошей.
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19.05.2022 20:03 Ответить
Одолжите у Суркиса и Шуфрича (после продажи прихватизированных газовых скважин) которых вы выпустили.
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19.05.2022 18:33 Ответить
у тебя O не хватает
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19.05.2022 22:43 Ответить
Губа не дура.. -"А где деньги Зин"??!
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19.05.2022 18:34 Ответить
Хотелось бы видеть куда эти деньги планирують пойти, а то чувствую барыги уже шьют себе новые карманы...
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19.05.2022 18:45 Ответить
Юзіка потрусіть. На дорогах з турками мільярди вкрав...
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19.05.2022 18:57 Ответить
Беня с Ахметкой несет убытки.
Шмыгаль чмо Ахметова,а Зеленский чмо Коломойского.Делайте выводы,не будьте чмом.
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19.05.2022 18:57 Ответить
потрусіть тих, хто тихенько в ліс уходять - ще більше назбираєте
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19.05.2022 19:00 Ответить
Судя по тому, что бюджетникам перестали платить зарплаты, дело швах
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19.05.2022 19:01 Ответить
Уявімо, на хвилинку, що ці «прхофесіонали», коли курс сягне 40 чи 50 ! На питання, чому так сталось, відповість: пр@**#ли. Де паливо?!?!? - пр@**#ли. Відповідальності - нуль. Безкарність.
Дуже сумно млять...
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19.05.2022 19:02 Ответить
аппетит коломойши ограничьте и 95 квярталя.

И деньги будут. зажрались клованы, на крови торгуют.
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19.05.2022 19:08 Ответить
Вам же прямим текстом підсказують що США не мають намір виплачувати пенсії корумпованим прокурорам, суддям. чиновникам 1,2, 3 категорій а скільки судових справ по збільшеню пенсійних виплат ухвалено ви марно надієтесь що там не в курсі справ. Україна потребує не 15 млд на найближчі три місяці а розумні рішення і то негайно. не хочете прислухатись до порад не мучайтесь самі і нарід України вам скіль не дай все в асфальт.
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19.05.2022 19:14 Ответить
и сколько из этой суммы власть имущие шакалы с...здят ?
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19.05.2022 20:01 Ответить
я не понимаю где предыдущие миллиарды? где деньги от западных фондов? где пособия или гуманитарная помощь? почему работы нет ?
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19.05.2022 22:46 Ответить
 
 