Украине нужны минимум $15 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета на 3 месяца, - Шмыгаль

Украина нуждается как минимум в $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть оперативные потребности бюджета. Глава правительства призывает страны Большой семерки предоставить нашему государству срочное финансирование.

Об этом Денис Шмыгаль заявил, выступая на саммите стран Большой Семерки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Премьер привел данные Международного валютного фонда, прогнозирующего снижение роста экономики в текущем году для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

"Глобальный рост, по данным МВФ, замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Глава правительства подчеркнул, что все это последствия войны, которую развязала Россия", - говорится в сообщении .

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Шмыгаль отметил, что украинская банковская и энергетическая системы работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу.

В то же время, по словам премьер-министра, ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет около $5 млрд, поэтому для Украины очень важна финансовая поддержка.

"Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужны минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это так же важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией ", – подчеркнул глава правительства.

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