Украине нужны минимум $15 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета на 3 месяца, - Шмыгаль
Украина нуждается как минимум в $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть оперативные потребности бюджета. Глава правительства призывает страны Большой семерки предоставить нашему государству срочное финансирование.
Об этом Денис Шмыгаль заявил, выступая на саммите стран Большой Семерки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
Премьер привел данные Международного валютного фонда, прогнозирующего снижение роста экономики в текущем году для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.
"Глобальный рост, по данным МВФ, замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Глава правительства подчеркнул, что все это последствия войны, которую развязала Россия", - говорится в сообщении .
Шмыгаль отметил, что украинская банковская и энергетическая системы работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу.
В то же время, по словам премьер-министра, ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет около $5 млрд, поэтому для Украины очень важна финансовая поддержка.
"Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужны минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это так же важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией ", – подчеркнул глава правительства.
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Глава правительства призывает страны Большой семерки предоставить нашему государству срочное финансирование. Источник:
"Тут дело тонкое, ты только улови."
Вы разницу между дай и займи чувствуете?
А еще в военное время наконец-то разобраться с коррупционерами и мародеров.
Но зачем, если можно просить милостыню по миру.
судьи, прокуроры, набу, шмабу съедает большую часть расходов бюджета
Тем более не вся ж экономика остановилась ,т.е. что то ж собирается по налогам (по ихним же словам не меньше половины собирается).
Расходы на военку по сути только зарплата,питание и топливо-все остальное почти даровое (совковые остатки) или военная помощь(бесплатно) .Есть конечно и платные поставки-но не на миллиарды долларов же.
А то по Шмигалюнышу получается дефицит бюджета за год ,больше чем сам бюджет.
Какая то мутка
Зброю, обладнання та продукти дають США, Британія та ЄС, Польща дає паливо, волонтери на гроші громадян закупають знаряддя - а 5 мільярдів йде на "оперативні потреби бюджету"?!
А потім ця бюджетна ******* ще й волонтерські бронікі розпродає через Епіцентр на мільони грн?!
А вот в Германии бензин по 2,1 евро (75-80 грн) за литр!
А в германии налогов в рознице на топливо около 50-60 процентов у нас 7 -вот и считайте.
Логистика есть и у польши с германией и зарплаты персонала намного выше
Шмыгаль чмо Ахметова,а Зеленский чмо Коломойского.Делайте выводы,не будьте чмом.
Дуже сумно млять...
И деньги будут. зажрались клованы, на крови торгуют.