Военный РФ Шишимарин признал вину в суде: "Я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил"

В Украине проходит суд над российским военным Вадимом Шишимариным, обвиняемым в убийстве гражданского жителя Сумщины. Шишимарин признал вину и попросил простить его. Прокуратура просит приговорить оккупанта к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По дороге прапорщик Макеев (русский военный, сидевший за рулем автомобиля – ред.) увидел мужчину, он разговаривал по телефону. Макеев сказал, что он сдаст нас, что он звонит военным. И он приказал стрелять. Я не выстрелил. Затем другой военнослужащий, сидевший справа от водителя, развернулся, стал приказным тоном мне приказывать, чтобы я выстрелил. И аргументировал это тем, что мы не доедем до наших войск, не вызовем помощи, что нам угрожает опасность. Я потерпевшего в это время не видел. Я увидел его, только когда мы с ним поравнялись, и я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил", – рассказал военный преступник.

24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными отправились из Белгородской области через границу Украины. По словам россиянина, он не знал, что едет воевать, и имел сухпаек всего на 3 дня.

Утром 28 февраля колонна Шишимарина ехала по Сумщине в сторону России, чтобы вывезти раненых. Недалеко от села Гринченково их атаковали Вооруженные силы Украины и разбили колонну. После этого россияне остались без транспорта и разделились на несколько групп. Шишимарин остался еще с 4 мужчинами.

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Между селами Чупаховка и Гринченково они заметили мужчину на автомобиле Volkswagen и решили украсть транспорт. Русские расстреляли машину, ее владельцу удалось скрыться. Машину развернули и поехали в село Чупаховка. Они планировали добраться до своих войск. В селе военные увидели гражданского мужчину, 62-летнего Александра Шелипова, разговаривавшего по телефону. Решили, что местный желает сдать их украинским защитникам. Тогда Шишимарин застрелил Шелипова.

После этого россияне попали в засаду: с ними в бой вступили местные охотники. Один из российских военных получил ранения, его оставили на поле боя, и россиянин скончался. Русские скрылись на ферме, где пробыли до утра, и на следующее утро показались местным вместе с оружием. Двух пленных россиян из этой группы впоследствии обменяли. Еще один выступил свидетелем на суде.

Также суд допросил жену убитого Екатерину Шелипову и их соседа.