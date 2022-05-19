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Новости Война
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Военный РФ Шишимарин признал вину в суде: "Я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил"

шишимарін

В Украине проходит суд над российским военным Вадимом Шишимариным, обвиняемым в убийстве гражданского жителя Сумщины. Шишимарин признал вину и попросил простить его. Прокуратура просит приговорить оккупанта к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По дороге прапорщик Макеев (русский военный, сидевший за рулем автомобиля – ред.) увидел мужчину, он разговаривал по телефону. Макеев сказал, что он сдаст нас, что он звонит военным. И он приказал стрелять. Я не выстрелил. Затем другой военнослужащий, сидевший справа от водителя, развернулся, стал приказным тоном мне приказывать, чтобы я выстрелил. И аргументировал это тем, что мы не доедем до наших войск, не вызовем помощи, что нам угрожает опасность. Я потерпевшего в это время не видел. Я увидел его, только когда мы с ним поравнялись, и я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил", – рассказал военный преступник.

24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными отправились из Белгородской области через границу Украины. По словам россиянина, он не знал, что едет воевать, и имел сухпаек всего на 3 дня.

Утром 28 февраля колонна Шишимарина ехала по Сумщине в сторону России, чтобы вывезти раненых. Недалеко от села Гринченково их атаковали Вооруженные силы Украины и разбили колонну. После этого россияне остались без транспорта и разделились на несколько групп. Шишимарин остался еще с 4 мужчинами.

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Между селами Чупаховка и Гринченково они заметили мужчину на автомобиле Volkswagen и решили украсть транспорт. Русские расстреляли машину, ее владельцу удалось скрыться. Машину развернули и поехали в село Чупаховка. Они планировали добраться до своих войск. В селе военные увидели гражданского мужчину, 62-летнего Александра Шелипова, разговаривавшего по телефону. Решили, что местный желает сдать их украинским защитникам. Тогда Шишимарин застрелил Шелипова.

После этого россияне попали в засаду: с ними в бой вступили местные охотники. Один из российских военных получил ранения, его оставили на поле боя, и россиянин скончался. Русские скрылись на ферме, где пробыли до утра, и на следующее утро показались местным вместе с оружием. Двух пленных россиян из этой группы впоследствии обменяли. Еще один выступил свидетелем на суде.

Также суд допросил жену убитого Екатерину Шелипову и их соседа.

армия РФ (19026) суд (25073) военные преступления (1423) Шишимарин (9)


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Топ комментарии
+8
По законам Хаммурапи - по справедливости - он забрал жизнь и за это он должен лишиться своей жизни! цена за убийство - смерть! Сила кармы! Что сеешь, то и получаешь!
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19.05.2022 18:08
+6
Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер. Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю.
Все что нужно знать о "повторим"... *************** войска в действии. Мы реально живем лучше рабссеи. И сознанием наших граждан и материальным благосостоянием. От осознания этого у рашоорков так крышу срывает, что у них от удовольствия грабежа настолько крышу срывает, что они о врожденном человеку чувству самосохранения забывают.
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19.05.2022 18:09
+4
❗️Гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что область станет субъектом Российской Федерации

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях", - заявил Сальдо на совещании с такими же коллаборантами, которые называют себя главами районов области.

Как сообщают пропагандисты, на совей сходи эти престпуники обсудили «планы по работе в Херсонской области», а их «первоочередная задача - это создание исполнительных органов».

Чмони, ваша первоочередная задача - подумать, куда вы будете скоро бежать. Если доживете до этого момента.
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19.05.2022 18:17
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Він так спокійно про це каже?
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19.05.2022 18:04 Ответить
русских солдат консультируют, как вести себя в плену.
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19.05.2022 18:11 Ответить
не хочет возвращаться в рашку что бы потом опять не погнали как пушечное мясо
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19.05.2022 18:19 Ответить
По законам Хаммурапи - по справедливости - он забрал жизнь и за это он должен лишиться своей жизни! цена за убийство - смерть! Сила кармы! Что сеешь, то и получаешь!
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19.05.2022 18:08 Ответить
Один із російським військових отримав поранення, його залишили на полі бою, і росіянин помер. Росіяни сховались на фермі, де пробули до ранку, і наступного ранку здались місцевим разом зі зброєю.
Все что нужно знать о "повторим"... *************** войска в действии. Мы реально живем лучше рабссеи. И сознанием наших граждан и материальным благосостоянием. От осознания этого у рашоорков так крышу срывает, что у них от удовольствия грабежа настолько крышу срывает, что они о врожденном человеку чувству самосохранения забывают.
показать весь комментарий
19.05.2022 18:09 Ответить
❗️Гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что область станет субъектом Российской Федерации

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утверждён бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даём в общий котёл. Но бюджет уже утверждён в рублях", - заявил Сальдо на совещании с такими же коллаборантами, которые называют себя главами районов области.

Как сообщают пропагандисты, на совей сходи эти престпуники обсудили «планы по работе в Херсонской области», а их «первоочередная задача - это создание исполнительных органов».

Чмони, ваша первоочередная задача - подумать, куда вы будете скоро бежать. Если доживете до этого момента.
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19.05.2022 18:17 Ответить
Смерть кацапні!!!
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19.05.2022 18:24 Ответить
Смерть орку, только смерть!!!
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19.05.2022 19:06 Ответить
Пусть "профессионалы" сделают из него резиновую куклу с тронутым рассудком. Тварь.
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19.05.2022 19:07 Ответить
Монголоидное ******..вырожденец..как и большинство коренных кацапов..пусть таких на разминирование пускать..с привязаной на шее например миной на радиоподрыве шоб нез******ся.
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19.05.2022 20:09 Ответить
Яке довічне ув'язнення? Показово розстріляти або повісити в прямому ефірі!
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19.05.2022 23:11 Ответить
 
 