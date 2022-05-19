Из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли еще 127 человек, в том числе 12 детей

Из заблокированного Мариуполя в фильтрационный лагерь в поселок Безымянный российские захватчики доставили 127 человек, среди них 12 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в с. Безымянное Новоазовского района доставлено 127 мариупольцев, среди которых 12 детей. Без комментариев…" - говорится в сообщении.

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