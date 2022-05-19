Из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли еще 127 человек, в том числе 12 детей
Из заблокированного Мариуполя в фильтрационный лагерь в поселок Безымянный российские захватчики доставили 127 человек, среди них 12 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в с. Безымянное Новоазовского района доставлено 127 мариупольцев, среди которых 12 детей. Без комментариев…" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий19.05.2022 18:18 Ответить Мне нравится 3
Тунгусский метеорит
показать весь комментарий19.05.2022 18:16 Ответить Мне нравится 6
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль