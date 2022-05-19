ЕС профинансирует реконструкцию двух пунктов пропуска на украинско-румынской границе в Черновицкой области

Европейский Союз выделит финансирование для реконструкции пунктов пропуска "Дяковцы" и "Красноильск".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможслужбу.

Финансирование ЕС будет направлено на открытие двух пунктов пропуска "Дяковцы" и "Красноильск" с украинской стороны и развитие инфраструктуры для грузовиков.

Открытие новых пунктов пропуска разгрузит существующие и ускорит грузовой и товарный поток на западной границе нашей страны.

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