1 839 1
ЕС профинансирует реконструкцию двух пунктов пропуска на украинско-румынской границе в Черновицкой области
Европейский Союз выделит финансирование для реконструкции пунктов пропуска "Дяковцы" и "Красноильск".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможслужбу.
Финансирование ЕС будет направлено на открытие двух пунктов пропуска "Дяковцы" и "Красноильск" с украинской стороны и развитие инфраструктуры для грузовиков.
Открытие новых пунктов пропуска разгрузит существующие и ускорит грузовой и товарный поток на западной границе нашей страны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Заболотнюк
показать весь комментарий19.05.2022 20:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль