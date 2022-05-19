Эрдоган категорически против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "скажет нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Sky.
"Мы будем решительно продолжать нашу политику. Мы сказали союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал он в интервью.
По словам Эрдогана, Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - меньше, из-за их позиции в отношении участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов. При этом РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США, большинстве европейских стран и на уровне Евросоюза.
Напомним, турецкий конфликт с "Рабочей партией Курдистана" продолжается уже несколько десятилетий. Курдистан – регион на территории сразу четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Там живет около 30 млн курдов. РПК – левое движение, образованное в Турции в конце 1970-х, в разгар столкновений турецких ультранационалистических и оппозиционных левых групп. В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас.
Отметим, что утверждение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс имеет решающее значение, поскольку НАТО принимает решение на основе консенсуса. Так, каждая из 30 стран-членов имеет право наложить вето на заявку на членство другой страны.
Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
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Необходимо менять устав НАТО и голосовать простьІм большинством или хотя бьІ 3/4,точно так же в ЕС.
Иначе всякие там турки и мадьярьІ радли своитх меркантильньІх интересов засрут и НАТО и Евросоюз.
А нарахунок вище "ісконниє зємлі" - це територія УНР по мапах 1919
До "Бєлгород і Ростов ладно. Но дальшє оні нє пройдут"
чудові відношення.?
Як вам таке:
"Ердоган-пердоган, отсоси у мой баран!"
...
(та ні, *****)
Але все одно хріново, коли через одного Ердогана може зірватися добра справа.
А Фіни, чи особливо Шведи, дадуть собі раду і без НАТО з Ердоганом...
Десь недавно, ми плюсували фото з Кравчуком та Чорноволом із підписом, що пішли не туди, згадалось, що це сталось ще давніше та саме від необ'єднанням із Шведами.
Ердоган своє виторгує і все буде нормально.
Отой, шо з плакатом "Я вам покажу!!!", - то якраз Ердоган. )))
Всі рішення приймаються одноголосно.
Один голос Туреччини проти її виключення з НАТО відразу ж блокує це рішення.
Легше створити новий альянс, ніж позбавити членства того, хто цьому опирається.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
Один голос проти вирішує все.
Глухий кут.
І, доречі, який може бути альянс України з Угорщиною?
зы..это восточный базар и турками надо по - восточному торговаться)
Как может авторитарная страна с диктатором во главе тормозить естественное развитие евроатлантической семьи свободных народов.
Эрдоган торгуется, используя свое положение. Но ничего смертельного в его требованиях пока нет.
Після цього , прозріння настане миттєво !
у путина есть возможнось пока попугать финнов и перебросить часть армии на их границу сняв с нашего фронта! просто супер!
ну и евротолерасты пусть прочувствуют на своей шкуре, как это, когда тебя просто не берут из-за одного мудака!
и пусть еще курдов сольют, которых они так нежно викохували все это время. В обмен на безопасность своих шкур! вот это будут настоящие эуропейские ценности в действии! будем посмотреть