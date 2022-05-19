Эрдоган категорически против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "скажет нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Sky.

"Мы будем решительно продолжать нашу политику. Мы сказали союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал он в интервью.

По словам Эрдогана, Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - меньше, из-за их позиции в отношении участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов. При этом РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США, большинстве европейских стран и на уровне Евросоюза.

Также читайте: Турция не может расторгнуть отношения с РФ и отказаться от российского газа, - Эрдоган

Напомним, турецкий конфликт с "Рабочей партией Курдистана" продолжается уже несколько десятилетий. Курдистан – регион на территории сразу четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Там живет около 30 млн курдов. РПК – левое движение, образованное в Турции в конце 1970-х, в разгар столкновений турецких ультранационалистических и оппозиционных левых групп. В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас.

Отметим, что утверждение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс имеет решающее значение, поскольку НАТО принимает решение на основе консенсуса. Так, каждая из 30 стран-членов имеет право наложить вето на заявку на членство другой страны.

Также читайте: Турция назвала условие для начала переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО

Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.