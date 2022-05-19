Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 19.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 19.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 85 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивал на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БПЛА. Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное. В Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Удачи не имеют.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеет, понес потери и отступил. На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.

В Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии продолжал мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Усилил группировку подразделениями радиоэлектронной борьбы.

В Бессарабском операционном районе на территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка изменений не претерпела.

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.

На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.

Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.