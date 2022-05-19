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Новости Дело Семенченко и Шевченко Война
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Судья-теробороновец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семенченко под стражей. ДОКУМЕНТ

семенченко

Судья-теробороновец Сидоров Е.В. в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семена Семенченко под стражей.

Об этом написал Семенченко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечение безопасности Украины превалирует над возможными рисками. Наличие у лица желания защищать Родину, а также потребность в нем у соответствующих подразделений превалирует над возможными рисками при освобождении такого лица из-под стражи".

"Прокуроры в судебном заседании вообще не доказали существование заявленных ими рисков при освобождении Семена Семенченко, не предоставили никаких материалов, подтверждающих их мнение. И это все вместе свидетельствует об отсутствии оснований для дальнейшего содержания Семена Семенченко под стражей".

Нет, меня еще не уволили I продолжают "судить" по обвинению в создании "незаконного вооруженного формирования" и организации теракта против телеканала Медведчука в 2019 году.

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Почти полтора года я нахожусь за решеткой. Все остальные 8 обвиняемых давно воюют, поэтому мне даже не был зачитан обвинительный акт. Несмотря на то, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины подало письменное ходатайство о моем освобождении и мобилизации в адрес суда, генпрокурора и президента - меня продолжают удерживать за решеткой. А Судебные заседания просто переносятся, и это несмотря на то, что ГУР МОУ гарантировало мою явку после войны для участия в суде!

В первые дни войны с испуга прокуроры отправили из Львова в СИЗО документы о моем освобождении, но после моего призыва вступать в новое штурмовое подразделение отыграли все обратно.

На заседании суда я говорил, что мне известно, что у судей команда "сверху" меня не выпускать, но Буча и Бородянка, Херсон и Мариуполь возможно все-таки смогут как-то повлиять на гражданское самосознание судей. Но если честно, я слабо на это надеялся.

И хотя двое других судей улыбались и зевали, когда им рассказывали о войне и зачитывали письмо ГУР, я рад, что судья Шевченковского суда Е.В.Сидоров, вступивший с первых дней военной агрессии в терроборону, не сбежал, а защищал Украину, не побоялся поступить по закону. Это значит, что общество пусть медленно меняется. И это тоже дает мне силы для дальнейшей борьбы. Ждем апелляции.

Я борюсь не только за правду и свободу. Но и за свое право защищать Украину. А это – неотъемлемое право каждого из нас", – рассказал Семенченко.

Судья-теробороновец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семенченко под стражей 01
Судья-теробороновец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семенченко под стражей 02
Судья-теробороновец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семенченко под стражей 03
Судья-теробороновец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семенченко под стражей 04

суд (25073) судья (2643) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+30
Я не те щоб фанат Семенченка, але ж у нас ніби дозволили навіть засудженим йти на фронт... А він лише підозрюваний в СІЗО.
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19.05.2022 18:47
+22
А скільки ворогів з жОпаблока вже засуджено ,з початку війни?!...
А героя - патріота тримають " зачиненим"! Це чия вказівка!?
До речі, а де інформація від медведчука про його розгалужену агентурну мережу, яка так успішно боролася проти України багато років?!
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19.05.2022 18:56
+15
хтось зацікавлений в тому щоб він сидів
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19.05.2022 18:50
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Я не те щоб фанат Семенченка, але ж у нас ніби дозволили навіть засудженим йти на фронт... А він лише підозрюваний в СІЗО.
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19.05.2022 18:47 Ответить
Як і я. Та вірю Євгену Сидорову. Порядна, смілива людина.

"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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19.05.2022 19:01 Ответить
скажу так при коллегии ТРЕХ судей один имеет свое отличное полностью мнение говорит сразу о спорности самого дела подозрения обвинения доводов прокуратуры сразу ставит вопрос про политические мотивы дела а не чистый криминал.. тем более обвинять в нападении на телеканал Медведчука Отакои!!!! это перебор видимо Зеленский не может взять телефон и просто сказать Венекдиктовне типа -перестаньте заниматься х,ней???!!!
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19.05.2022 19:17 Ответить
Так це він і наказав їй ею займатися,щоб Лукашенко догодити.
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19.05.2022 19:40 Ответить
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/ https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/

Кіборга агенти фсб судять за начебто вбивство диверсанта...
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19.05.2022 19:07 Ответить
Зеленский Семену жизнь спас. Большинство комбатов 14 года погибли за эти месяцы. Так что пусть радуется, что живой.
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19.05.2022 18:48 Ответить
Пшол НАХ, кацапидлівцю!
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19.05.2022 18:56 Ответить
Береза, Ярош, Тимошенко, Білецький, Михайленко - всі живі...
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19.05.2022 19:04 Ответить
Большинство - это сколько?
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19.05.2022 19:04 Ответить
Я в новостях слышал где-то о четверых. Я это пишу к тому, что комбриги они как бы воюют сейчас не с донецкими сепаратистами, а с регулярной армией. И это совсем другая война. Они к ней не готовы сами по себе.
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19.05.2022 19:07 Ответить
Тільки не кажіть , що Зе комусь життя спасає , бо це навіть не смішно !
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19.05.2022 19:37 Ответить
хтось зацікавлений в тому щоб він сидів
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19.05.2022 18:50 Ответить
Так. Я зацікавлений. Аферист, провокатор, "крисятник" і утриманець Фрідмана в "Самопомочі" зрадника "сміттяря Садового" це частина проекту фсб - "Савченко-Грішін". Має сидіти до скону!
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19.05.2022 19:25 Ответить
А чем тебе Савченко не угодила?
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19.05.2022 19:43 Ответить
Погоджуюсь на всі 100%, Цей урод скільки шкоди приніс, що неперелічіти. Підарасюка йому і Соболєва, що не сумував.
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19.05.2022 19:43 Ответить
Як на мене він ахметівська *****. Якщо і піде на фронт, то користь від нього одного ну дуже сумнівна. Зато який інформ кіпіш влаштували для нього. Мутний він.
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19.05.2022 20:13 Ответить
Чиста , у нас каждый штык с опытом вес имеет , и ветеран лишний не помешает
а с тебя стало-быть корысти больше на передке
мутная ты
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19.05.2022 21:39 Ответить
Грішин не тільки шахрай. Бо не маючи військової освіти намалювати собі офіцерське звання, таке можливо за сприянням фсб, як і просування їх агентів у СБУ
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19.05.2022 19:56 Ответить
Зеленський ніколи не погодиться мати конкурента в медіапросторі. Всі досягнення "сємєнчєнка" здобуті подорожами по ТВ-шоу. Тому тут пряме питаннячко рейтингу.
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19.05.2022 18:50 Ответить
Коли Семенченко був на війні, де був Зеля?
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19.05.2022 20:40 Ответить
там же, в медийном пространстве)))
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20.05.2022 13:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4yLWL1gXgew Нынче все строка закончены
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19.05.2022 18:51 Ответить
А скільки ворогів з жОпаблока вже засуджено ,з початку війни?!...
А героя - патріота тримають " зачиненим"! Це чия вказівка!?
До речі, а де інформація від медведчука про його розгалужену агентурну мережу, яка так успішно боролася проти України багато років?!
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19.05.2022 18:56 Ответить
Как где? На марафоне смотри. И в газетах. Они работают по тем же русским методичкам как и раньше.
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19.05.2022 19:03 Ответить
Ніхто не покараний. Навпаки, судять зараз кіборга, сбушника патріота, випускають крадіїв гуманітарки.

https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 19:10 Ответить
Здається,що ще не все втрачено,коли в нас ще є такі судді...
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19.05.2022 19:02 Ответить
Можно считать что уже нет....
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19.05.2022 19:44 Ответить
1 із 12 000 суддів. Це наші перспективи в цьому житті на справедливість.
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19.05.2022 19:45 Ответить
Хоча б, не переплутати: Семенченко- терорист і зрадник., Єрмак і Демченко- патріоти і русофоби...
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19.05.2022 19:10 Ответить
Мое мнение , надо отпускать. Пускай воюет. А после войны , уже пусть и судят. Если есть за что. Только задаётся мне, что не за что его судить

Если бы было за что , то уже давным давно засудили.
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19.05.2022 19:11 Ответить
Не буде він воювати! І не воював ніколи! Знімав брехливі відосики, тікав з фронту, посилав на вірну загибель і крав зібрані народом кошти. І брехав, брехав і ще раз брехав всім і завжди.
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19.05.2022 19:42 Ответить
опзж - кто сидит, кроме медведчука???
где штепа, симоненко петя, витренко, мартинюк ???
где лукаш, бондаренко, червоненко ???
сколько ментов перешло на строну врага ???
сколько судей и прокуроров служат москалям???

пришли ветераны попить пива, вот для прокурора уже организация, если ему позвонил партнов, татаров, голубан, ермак.
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19.05.2022 19:30 Ответить
Друже комбат, с освобождением!
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19.05.2022 19:39 Ответить
Хай сидить, урод. Там від нього меньше шкоди, редутник не доношений.
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19.05.2022 19:40 Ответить
Порядочный и честный, Националист. Зе шобла и Барыга боятся что он может стать Президентом Украины.
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19.05.2022 20:40 Ответить
Портнов, при підтримці Зе, збирався відправити до буцигарні усіх партіотично налаштованих українців. Щоб тут була хохляндія на русском язикє.
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19.05.2022 21:28 Ответить
СВОБОДУ СЕМЕНУ СЕМЕНЧЕНКО - ВОЇНУ- ПАТРІОТУ УКРАЇНИ !!!
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19.05.2022 22:19 Ответить
Після Перемоги всіх цих... в мантіях - ЛЮСТРУВАТИ !!!
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19.05.2022 22:28 Ответить
Надо отпускать и тех хлопцев из "Торнадо", я считаю. Пускай защищают Родину. А там видно будет.
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20.05.2022 06:34 Ответить
семенченко хороший Украинский мужик, только на вид - лоховской касап..
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20.05.2022 06:46 Ответить
Портновці (а отже кремль) продовжують на 100% контролювати судову владу України та прокуратуру. І це під час повноцінної широкомасштабної війни.
З цього можна зробити висновок - що у рамках нинішньої ситуації в українців не залишилось можливостей позбутися окупації судової влади та прокуратури цивільними методами, а отже прийшов час позбавлятися виродків за допомогою зброї.
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20.05.2022 09:42 Ответить
и давайте таки верить не офицеру, исключительно медийно поднявшемуся))))

мы же любим гидранта от кино?
"перестать стрелять", ага. проходили. для массы не дошло
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20.05.2022 13:09 Ответить
 
 