Судья-теробороновец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семенченко под стражей. ДОКУМЕНТ

Судья-теробороновец Сидоров Е.В. в особом мнении заявил об отсутствии оснований содержания Семена Семенченко под стражей.

Об этом написал Семенченко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечение безопасности Украины превалирует над возможными рисками. Наличие у лица желания защищать Родину, а также потребность в нем у соответствующих подразделений превалирует над возможными рисками при освобождении такого лица из-под стражи".

"Прокуроры в судебном заседании вообще не доказали существование заявленных ими рисков при освобождении Семена Семенченко, не предоставили никаких материалов, подтверждающих их мнение. И это все вместе свидетельствует об отсутствии оснований для дальнейшего содержания Семена Семенченко под стражей".

Нет, меня еще не уволили I продолжают "судить" по обвинению в создании "незаконного вооруженного формирования" и организации теракта против телеканала Медведчука в 2019 году.

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Почти полтора года я нахожусь за решеткой. Все остальные 8 обвиняемых давно воюют, поэтому мне даже не был зачитан обвинительный акт. Несмотря на то, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины подало письменное ходатайство о моем освобождении и мобилизации в адрес суда, генпрокурора и президента - меня продолжают удерживать за решеткой. А Судебные заседания просто переносятся, и это несмотря на то, что ГУР МОУ гарантировало мою явку после войны для участия в суде!

В первые дни войны с испуга прокуроры отправили из Львова в СИЗО документы о моем освобождении, но после моего призыва вступать в новое штурмовое подразделение отыграли все обратно.

На заседании суда я говорил, что мне известно, что у судей команда "сверху" меня не выпускать, но Буча и Бородянка, Херсон и Мариуполь возможно все-таки смогут как-то повлиять на гражданское самосознание судей. Но если честно, я слабо на это надеялся.

И хотя двое других судей улыбались и зевали, когда им рассказывали о войне и зачитывали письмо ГУР, я рад, что судья Шевченковского суда Е.В.Сидоров, вступивший с первых дней военной агрессии в терроборону, не сбежал, а защищал Украину, не побоялся поступить по закону. Это значит, что общество пусть медленно меняется. И это тоже дает мне силы для дальнейшей борьбы. Ждем апелляции.

Я борюсь не только за правду и свободу. Но и за свое право защищать Украину. А это – неотъемлемое право каждого из нас", – рассказал Семенченко.







