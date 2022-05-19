Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления
Страны-члены Европарламента поддержали резолюцию о создании трибунала по военным преступлениям России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал соответствующее решение.
Как передает Цензор.НЕТ, об Twitter-аккаунте написал глава МИД.
"Благодарю членов Европарламента, которые поддержали резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем российское руководство к ответственности", - пишет министр.
Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Как сообщал Цензор.НЕТ, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что ее страна поддерживает идею создания международного криминального трибунала для России.
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Сексуальні злочини росіян в УкраїніРашисти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років. У всіх важкі травми статевих органів. Все відбувалося на очах матері, яка знаходиться в стані шоку.На очах мами її дев'ятирічну доньку зґвалтували свічкою.Однорічного хлопчика ґвалтували двоє рашистів. В результаті цього звірства він помер.Дівчинку двох років ґвалтували двоє російських військових злочинців.Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років
І таких випадків тисячі. Чому всі ,починаючи від декламатора чапліна на гейських кінофестивалях і закінчуючи ************ не розказують про це на весь світ? Я розумію що в черговому відосику який вчиш цілий день, потрібно свєрнуть своїм юмором про вундервафлі, але в нас кожну хвилину орки знищують наших дітей,жінок ,цивільних всіма способами які тільки можуть буди в їх хворій уяві.
ЧОМУ ВИ МОВЧИТЕ ПРО ЦЕ???
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Хто пише такі заголовки?
В тексті "які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності".