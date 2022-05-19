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Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления

Страны-члены Европарламента поддержали резолюцию о создании трибунала по военным преступлениям России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал соответствующее решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об Twitter-аккаунте написал глава МИД.

"Благодарю членов Европарламента, которые поддержали резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем российское руководство к ответственности", - пишет министр.

Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

Как сообщал Цензор.НЕТ, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что ее страна поддерживает идею создания международного криминального трибунала для России.

Также читайте: Нужно создать спецтрибунал по делу о российской агрессии, - Украина в ОБСЕ

Европарламент (1795) путин (31201) россия (95339) трибунал (269)


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Сначала нужно победить. Хотя, материалы надо собирать уже сейчас.
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19.05.2022 18:47 Ответить
А в нас агенти фсб у мантіях судять кіборгам за начебто вбивство диверсанта

https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 19:04 Ответить
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19.05.2022 18:51 Ответить
За останню добу постраждалі зверталися 56 разів. А за одну тільки годину подзвонили 10 осіб, 8 з яких - зґвалтовані. Сюди входять і два хлопчики 10 років.
Сексуальні злочини росіян в УкраїніРашисти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років. У всіх важкі травми статевих органів. Все відбувалося на очах матері, яка знаходиться в стані шоку.На очах мами її дев'ятирічну доньку зґвалтували свічкою.Однорічного хлопчика ґвалтували двоє рашистів. В результаті цього звірства він помер.Дівчинку двох років ґвалтували двоє російських військових злочинців.Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років


І таких випадків тисячі. Чому всі ,починаючи від декламатора чапліна на гейських кінофестивалях і закінчуючи ************ не розказують про це на весь світ? Я розумію що в черговому відосику який вчиш цілий день, потрібно свєрнуть своїм юмором про вундервафлі, але в нас кожну хвилину орки знищують наших дітей,жінок ,цивільних всіма способами які тільки можуть буди в їх хворій уяві.
ЧОМУ ВИ МОВЧИТЕ ПРО ЦЕ???

.
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19.05.2022 18:53 Ответить
Нема навіть емоцій... Сказати що жага помсти, це нічого не сказати
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19.05.2022 19:05 Ответить
https://inforesist.org/okkupanty-iznasilovali-9-letnih-trojnyashek-na-glazah-u-materi/
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19.05.2022 19:51 Ответить
Це поки тільки заклик а такі потвори як Французи, Німці та Угорці заблокують
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19.05.2022 19:00 Ответить
Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини ?

Хто пише такі заголовки?

В тексті "які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності".

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19.05.2022 19:12 Ответить
и как в нюренберге всех нацистов повесить!
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19.05.2022 20:24 Ответить
 
 