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Новости Война
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Оборона Мариуполя войдет в учебники военной истории, - министр по вооруженным силам Великобритании Гиппи

азовсталь

Героическая оборона защитников Мариуполя на территории Азовстали войдет в учебники военной истории как ключевой фактор украинских успехов в войне с Россией.

Такое мнение в эфире канадского общественного вещателя CBC News высказал министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Гиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти защитники сделали то, что во время написания книг об истории этого конфликта, когда будет изучаться количество российских боевых группировок, оттянутых ими, эта операция может рассматриваться позволившей украинцам подготовиться к отражению наступления, когда он случился", - сказал Гиппи.

Он добавил, что сейчас – правильное время, чтобы спасти жизнь этих невероятно мужественных людей.

Также читайте: Из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли еще 127 человек, в том числе 12 детей

По его словам, бездарные действия россиян на поле боя ослабили вооруженные силы страны, по меньшей мере, на треть. "Мы стали свидетелями последовательности ошибок, которые накапливались до той степени, что россияне ослабили свои силы, по нашим оценкам, примерно на треть", - отметил министр.

Великобритания (4918) Мариуполь (5704) Азовсталь (374)


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Топ комментарии
+32
А в які підручники увійде його здача найвеличнішим зрадником?
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19.05.2022 18:58
+31
А мутный договорнячок начиная с Омана и до окончания разминирования Чонгара и мостов за неделю до вторжения Параши, открывшие оркам дорогу на Марик в какой учебник войдут?
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19.05.2022 19:01
+24
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19.05.2022 19:00
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Алексей Федоров был боевым водолазом морского спецназа (ОМРП или ПДСС), который был смертельно ранен в одном из быстроходных катеров "Раптор", обстрелянных украинским УКА TB2 в районе острова Змеиный. Ранее он служил в Сирии.

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19.05.2022 18:56 Ответить
чергова дохла кацапська свиня...
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19.05.2022 18:58 Ответить
Не ображайте свиней.
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19.05.2022 19:05 Ответить
Он просто сдох. И это хорошо.
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19.05.2022 19:18 Ответить
"Боевой водолаз" по кацапски-это ныряльщик на дно стакана с водкой.
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19.05.2022 19:02 Ответить
Здох кацап і уй з ним!! Земля йому скловатою!
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19.05.2022 19:07 Ответить
ну пусть маман порадуется , небось хлопала в ладошки за войнушку !
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19.05.2022 19:29 Ответить
Сначала азовцев с фашистского плена надо вызволить а потом истории писать. И чем гордится? Тем что Ставка главковерха бубы решила прорыв не устраивать??? Ребят жалко…
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19.05.2022 18:58 Ответить
ви бляха хоч карту бачили? який прорив? чи аби попатякати?
Не вгодиш цим диванним воякам. Є шанс зберегти життя героїв - треба їм скористатись. Чи хай там сконають в бункері?
Може вийде, і обміняють. Але це принаймі шанс. Не зробили б - такі як оце ви почали б нити - ось, кинули на призволяще.
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19.05.2022 19:09 Ответить
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19.05.2022 19:56 Ответить
І по факту це ж не вся ця пляма-кацапня. Тільки біля населених пунктів та біля доріг на пару кілометрів.
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19.05.2022 21:50 Ответить
це добре.
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19.05.2022 21:55 Ответить
А в які підручники увійде його здача найвеличнішим зрадником?
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19.05.2022 18:58 Ответить
щось на рівні переяславської ради буде - ганьба для майбутніх поколінь
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19.05.2022 19:03 Ответить
Те що ви знаєте про Переяславську раду совковий міф.Прочитайте правдиву інфу і не пишіть маячні!
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19.05.2022 19:09 Ответить
повністю підтримую. і рекомендую ютьюб-канал "Історія без Міфів".
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19.05.2022 20:27 Ответить
Шевченкові розкажеш про "совковий" міф,видно він теж совку служив коли писав Розриту могилу
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19.05.2022 22:40 Ответить
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19.05.2022 19:00 Ответить
А мутный договорнячок начиная с Омана и до окончания разминирования Чонгара и мостов за неделю до вторжения Параши, открывшие оркам дорогу на Марик в какой учебник войдут?
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19.05.2022 19:01 Ответить
Согласен,что кацапы хотели то и получили,ЗЕпианист получил популярность,все в шеколаде,твари.
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19.05.2022 19:04 Ответить
Он забыл сказать, что такая оборона была вынужденной. Вряд ли кто в здравом уме мог такое планировать. В учебники по истории должны войти ВСЕ обстоятельства.
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19.05.2022 19:02 Ответить
Гіппі треба менше з дєрьмаком спілкуватися.
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19.05.2022 19:04 Ответить
Защитники Мариуполя в первую очередь нарушили все планы Зеленского и Ермака. Люди старались, готовили сухопутный коридор в Крым, разминирование, подписали даже Залужного убрать войска с Юга Украины (а то Залужный типа не при чем)....
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19.05.2022 19:10 Ответить
Це як дозволити оточити декілька тисяч, а потім здати їх у полон. Якби своєчасно вивели і озброїли, вони б сковали значно більший контингент загарбників.
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19.05.2022 19:10 Ответить
Оборона Маріуполя це результат двохрічної політики "сойтісь гдєто посрєдінкє".
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19.05.2022 19:19 Ответить
Чекаю з нетерпінням успішного кінця цієі мутноі історіі з обміном , так як дуже хочеться побачити наших мужніх Героїв живими !!

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19.05.2022 19:19 Ответить
Слово "макронить " увійде точно
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19.05.2022 19:31 Ответить
За красивими словами стоїть некрасива правда. Протиповітряного захисту майже не було з самого початку. Оборону на околицях просрали, з північного та західного боку нічого не вирили, хоча час був приблизно до десятого березня. Намагались оборонятись у житлових кварталах, там також нічого не накопали, відходили поки було куди до центру міста, потім на Азовсталь. Контрнаступ та деблокаду коли віни були можливі, генштаб не провів, тож у хлопців не було іншого вибору окрім триматись доки вистачить запасів
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19.05.2022 19:31 Ответить
Войдет в историю , как большое предательство
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19.05.2022 19:33 Ответить
Кіборга зГалактіонова і його бійців посадили до в'язниці за смерть кацапського спецназівця-диверсанта... Цікаво,ДБР вже відкрило справи на артиллеристів ЗСУ за масові вбивства громадян росії??? РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ !!!
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 19:42 Ответить
Конгресс США только что одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
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19.05.2022 19:56 Ответить
герои Азова попали в западню исключительно потому , почему и Херсон через несколько всего часов после начала вторжения 24.02.22 был оккупирован и почему было захвачено все побережье, а Мариуполь окружен - преступление зебильной власти, как то разминирование Чонгара и полное отсутствие сопротивление на границе с Крымом.

https://i.ibb.co/hX9kR8Y/image.jpg
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19.05.2022 19:59 Ответить
Оборона Маріуполю та дії захисників Маріуполя - мають бути оцінені окремо, бо перше - це ганебна військова операція, яка завершилася маріупольським котлом (оточенням), а друге - відчайдушна боротьба українських воїнів.
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20.05.2022 09:46 Ответить
 
 