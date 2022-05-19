Оборона Мариуполя войдет в учебники военной истории, - министр по вооруженным силам Великобритании Гиппи

Героическая оборона защитников Мариуполя на территории Азовстали войдет в учебники военной истории как ключевой фактор украинских успехов в войне с Россией.

Такое мнение в эфире канадского общественного вещателя CBC News высказал министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Гиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти защитники сделали то, что во время написания книг об истории этого конфликта, когда будет изучаться количество российских боевых группировок, оттянутых ими, эта операция может рассматриваться позволившей украинцам подготовиться к отражению наступления, когда он случился", - сказал Гиппи.

Он добавил, что сейчас – правильное время, чтобы спасти жизнь этих невероятно мужественных людей.

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По его словам, бездарные действия россиян на поле боя ослабили вооруженные силы страны, по меньшей мере, на треть. "Мы стали свидетелями последовательности ошибок, которые накапливались до той степени, что россияне ослабили свои силы, по нашим оценкам, примерно на треть", - отметил министр.