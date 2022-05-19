Обстрелы Северодонецка: россияне убили за день 12 мирных жителей, еще более 40 ранены, - Гайдай

В Северодонецке в Луганской области российские захватчики сегодня, 19 мая, убили 12 человек и более 40 – ранили.

Об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Гатят без остановки. В Северодонецке 12 погибших и более 40 раненых.

Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.

В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам.

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Данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Сейчас у нас 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - рассказал Гайдай.