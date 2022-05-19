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Обстрелы Северодонецка: россияне убили за день 12 мирных жителей, еще более 40 ранены, - Гайдай

сєверодонецьк

В Северодонецке в Луганской области российские захватчики сегодня, 19 мая, убили 12 человек и более 40 – ранили.

Об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Гатят без остановки. В Северодонецке 12 погибших и более 40 раненых.

Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.
В основном – целенаправленные попадания именно по жилым домам.

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Данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.
Сейчас у нас 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - рассказал Гайдай.

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19.05.2022 19:20 Ответить
Сегодня состоялось совещание,всех работников полиции гор отделов Лисичанска и Северодонецка "попросили" искать себе места в других гор отделах Украины.Анонимно
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19.05.2022 19:43 Ответить
от нелюди
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19.05.2022 19:46 Ответить
 
 