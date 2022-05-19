Российский школьник написал в классном чате "Слава Україні". На него сразу донес в полицию отец одноклассника

В российском городе Звенигород Московской области ученик третьего класса написал в школьном чате "Слава Україні" и попал в полицию. Его сдал отец одноклассника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский ресурс Baza.

Мужчина узнал об "антироссийских" настроениях в школьном чате от сына: 16 мая мальчик показал папе странные сообщения, которые написал его одноклассник Дима. Школьник опубликовал несколько самых известных украинских лозунгов. Взрослый мужчина решил действовать как "сознательный гражданин" - он наделал скрины и набрал полицию.

Диму с мамой пригласили в отдел по делам несовершеннолетних. Там мальчик рассказал, что только хотел потролить одноклассников и ничего серьезного в свои сообщения не вкладывал. Сотрудники полиции побеседовали со школьником о вреде такого троллинга и отпустили.