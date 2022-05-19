Российский школьник написал в классном чате "Слава Україні". На него сразу донес в полицию отец одноклассника
В российском городе Звенигород Московской области ученик третьего класса написал в школьном чате "Слава Україні" и попал в полицию. Его сдал отец одноклассника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский ресурс Baza.
Мужчина узнал об "антироссийских" настроениях в школьном чате от сына: 16 мая мальчик показал папе странные сообщения, которые написал его одноклассник Дима. Школьник опубликовал несколько самых известных украинских лозунгов. Взрослый мужчина решил действовать как "сознательный гражданин" - он наделал скрины и набрал полицию.
Диму с мамой пригласили в отдел по делам несовершеннолетних. Там мальчик рассказал, что только хотел потролить одноклассников и ничего серьезного в свои сообщения не вкладывал. Сотрудники полиции побеседовали со школьником о вреде такого троллинга и отпустили.
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Ось це буде майже повний комплект.
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І коти так само. Там всі такі.
Кислоту треба, сірчану!
І края рову вазелином змастити...
мира?
ссылку в студию
а то как в лужу пернул
НБ, йди на *** за своїм кораблем.
Це як нетрадиційна сексуальна орієнтація...
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
У вас місця на всіх не вистачить. А воно вам тре?
все ми вже це проходили, але в раші наступають на ті ж самі граблі!!!!
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"
не лише фуйло обнутий, а і більшість расєян.