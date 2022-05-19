В Конституционном Суде приняла присягу судья Грищук, которая займет место Тупицкого

На специальном заседании Конституционного суда Украины 19 мая приняла присягу судья КСУ Оксана Грищук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Оксана Грищук – профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В ноябре 2021 Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда. Но КСУ отсрочил приведение ие к присяге к "окончательному подтверждению наличия вакантных должностей по квоте президента Украины".

15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий.

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