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В Конституционном Суде приняла присягу судья Грищук, которая займет место Тупицкого
На специальном заседании Конституционного суда Украины 19 мая приняла присягу судья КСУ Оксана Грищук.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Оксана Грищук – профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.
В ноябре 2021 Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда. Но КСУ отсрочил приведение ие к присяге к "окончательному подтверждению наличия вакантных должностей по квоте президента Украины".
15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий.
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+22 Stanislav Voronenko
показать весь комментарий19.05.2022 19:57
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Где эта тварь сейчас отдыхает , на каких курортах ?
вполне проституційний суд.. суд проституток
Что я могу сказать об этой ситуации. Судья Конституционного суда должен чтить Конституцию и быть независимым. И тут есть маленькая проблема. Это даже не то, что её папа, Виктор Грищук, и.о. главы Высшей Рады Правосудия, главного органа судейского управления, и к нему есть вопросы из-за которых он очень лоялен к любой власти. Дело в том, его признали таким, кто не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но это же мелочь, да? Дело в ином. В том, что конкурс, на котором выбрали Оксану Грищук был изначально... незаконным. Об этом говорили все от экспертов и правозащитников до членов Венецианской комиссии. Да, Грищук должна была сменить одиозного Тупицкого, к которому масса претензий. Но это же не причина принимать участие в незаконных действиях. Уже тот факт что она пошла пачкаться в этот конкурс, когда Зеленский обьявил, что решил незаконно заменить Тупицкого, о многом говорит. И я понимаю, что она бы дала присягу если бы сам КС не взбеленился. Просто кто-то очень сильно хотел стать судьёй КСУ. И стал.
Так что для меня эта судья лишь подтверждает, что в Украине нет НЕЗАВИСИМОГО Конституционного суда, а власть не заинтересована в восстановлении доверия к судам. Власть больше интересуют управляемые и контролируемые судьи. Увы.
В ЕС говорите срочно принять ... Ню, ню.
Отже її призначив портнов