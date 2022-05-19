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Новости Правосудие
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В Конституционном Суде приняла присягу судья Грищук, которая займет место Тупицкого

грищук,суддя

На специальном заседании Конституционного суда Украины 19 мая приняла присягу судья КСУ Оксана Грищук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Оксана Грищук – профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В ноябре 2021 Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда. Но КСУ отсрочил приведение ие к присяге к "окончательному подтверждению наличия вакантных должностей по квоте президента Украины".

15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий.

Также читайте: Тупицкий не вернется в КС - истек срок полномочий

КС (2248) судья (2643) юстиция (758) Тупицкий (233)


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Топ комментарии
+22
Коли буде призначено антикорупційного прокурора, якого одностайно обрали міжнародні експерти?
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19.05.2022 19:57
+21
Береза-Кстати, сегодня произошло событие, которое я чуть не пропустил мимо. Именно сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного суда профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук приняла присягу судьи и влилась в дружный коллектив Конституционного суда Украины.

Что я могу сказать об этой ситуации. Судья Конституционного суда должен чтить Конституцию и быть независимым. И тут есть маленькая проблема. Это даже не то, что её папа, Виктор Грищук, и.о. главы Высшей Рады Правосудия, главного органа судейского управления, и к нему есть вопросы из-за которых он очень лоялен к любой власти. Дело в том, его признали таким, кто не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но это же мелочь, да? Дело в ином. В том, что конкурс, на котором выбрали Оксану Грищук был изначально... незаконным. Об этом говорили все от экспертов и правозащитников до членов Венецианской комиссии. Да, Грищук должна была сменить одиозного Тупицкого, к которому масса претензий. Но это же не причина принимать участие в незаконных действиях. Уже тот факт что она пошла пачкаться в этот конкурс, когда Зеленский обьявил, что решил незаконно заменить Тупицкого, о многом говорит. И я понимаю, что она бы дала присягу если бы сам КС не взбеленился. Просто кто-то очень сильно хотел стать судьёй КСУ. И стал.

Так что для меня эта судья лишь подтверждает, что в Украине нет НЕЗАВИСИМОГО Конституционного суда, а власть не заинтересована в восстановлении доверия к судам. Власть больше интересуют управляемые и контролируемые судьи. Увы.
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19.05.2022 20:09
+17
Сумно бачити таке "обличчя правосуддя"... особливо якщо згадати призначенців ЗЄ, особливо ТП Вєрєщук.
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19.05.2022 20:05
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Ще одна ГриЩУКА
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19.05.2022 19:53 Ответить
Ага, так и хочется спросить,чей то человек,Коломойского или Ахметова.😁
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20.05.2022 06:30 Ответить
Коли буде призначено антикорупційного прокурора, якого одностайно обрали міжнародні експерти?
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19.05.2022 19:57 Ответить
Питання до Дєрьмака, Татарова і Клоуна.
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19.05.2022 20:02 Ответить
Если назначить антикорупционого судью,то как тогда красть на "Великом крадиiвництве".
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20.05.2022 06:33 Ответить
Все что исходит от величайшего пАлитика современности можно сразу делить на ноль!!
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19.05.2022 20:03 Ответить
Деление на ноль - может дать в результате бесконечность! Она вам надо?
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19.05.2022 20:30 Ответить
Про туПицкого уже все забыли …
Где эта тварь сейчас отдыхает , на каких курортах ?
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19.05.2022 20:03 Ответить
заміна не краща
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19.05.2022 20:07 Ответить
Сумно бачити таке "обличчя правосуддя"... особливо якщо згадати призначенців ЗЄ, особливо ТП Вєрєщук.
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19.05.2022 20:05 Ответить
ця контора взагалі непотрібна... що конкретно вони роблять? нічого..тільки бабло получаютьі штат родичів утримують
вполне проституційний суд.. суд проституток
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19.05.2022 20:08 Ответить
Береза-Кстати, сегодня произошло событие, которое я чуть не пропустил мимо. Именно сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного суда профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук приняла присягу судьи и влилась в дружный коллектив Конституционного суда Украины.

Что я могу сказать об этой ситуации. Судья Конституционного суда должен чтить Конституцию и быть независимым. И тут есть маленькая проблема. Это даже не то, что её папа, Виктор Грищук, и.о. главы Высшей Рады Правосудия, главного органа судейского управления, и к нему есть вопросы из-за которых он очень лоялен к любой власти. Дело в том, его признали таким, кто не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но это же мелочь, да? Дело в ином. В том, что конкурс, на котором выбрали Оксану Грищук был изначально... незаконным. Об этом говорили все от экспертов и правозащитников до членов Венецианской комиссии. Да, Грищук должна была сменить одиозного Тупицкого, к которому масса претензий. Но это же не причина принимать участие в незаконных действиях. Уже тот факт что она пошла пачкаться в этот конкурс, когда Зеленский обьявил, что решил незаконно заменить Тупицкого, о многом говорит. И я понимаю, что она бы дала присягу если бы сам КС не взбеленился. Просто кто-то очень сильно хотел стать судьёй КСУ. И стал.

Так что для меня эта судья лишь подтверждает, что в Украине нет НЕЗАВИСИМОГО Конституционного суда, а власть не заинтересована в восстановлении доверия к судам. Власть больше интересуют управляемые и контролируемые судьи. Увы.
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19.05.2022 20:09 Ответить
В країні війна, який конст. суд... Де розум, ця вся шобла отримує шалені зарплати з бюджету, в той час як у людей нема криш над головою, роботи, харчів.. зростають борги. А так все по конституції, юристи розкажуть і не таке.
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19.05.2022 20:11 Ответить
На вигляд - гівно, а у людини усе повинно бути прекрасним. Ну, за класиком
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19.05.2022 21:12 Ответить
Должности судей передаются по наследству. Это всё что нужно знать про "правосудие" в Украине.
В ЕС говорите срочно принять ... Ню, ню.
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19.05.2022 21:23 Ответить
Як малороси кажуть "Не митьєм, так катаньєм!".
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19.05.2022 21:40 Ответить
Ї лице не видається чесним!
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19.05.2022 22:41 Ответить
...ага. Схожа на торгівку рибою з одеського базару. Для ЗЄ така схожість це "ознака ізбранності"...
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20.05.2022 00:16 Ответить
Чергова зє підстава.
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20.05.2022 00:09 Ответить
"Зеленський призначив Оксану Грищук ... за квотою президента України"

Отже її призначив портнов
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20.05.2022 09:49 Ответить
 
 