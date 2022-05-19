За сутки из освобожденной Харьковщины поступило 56 звонков о сексуальном насилии россиян. Насиловали детей на глазах у матерей, - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию об ужасных преступлениях россиян в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.
Денисова отметила, каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых стынет кровь. Зверствам российских солдат нет предела.
Вооруженные Силы Украины освобождают города и села Харьковской области и за последнюю неделю большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных.
Вчера только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет.
За последние сутки получили 56 звонков.
Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.
Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.
Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.
Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.
Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.
Ужас и ярость переполняют!
Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа.
Я призываю наших партнеров по всему миру усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений рашистов в нашем государстве!
Враг должен быть остановлен, а все причастные к зверствам в Украине – предстать перед судом!
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https://twitter.com/_A_Vit_/status/1527008204097462272?cxt=HHwWgICx5eD3grEqAAAA Коренной русскоязычный житель Донбасса - россиянам об "освобождении", которое несёт их "русский мир".
Ce duže potribno pereklasti na angelsku i zrobitj titry pod cim rolikom.
А правду про нелюдей рашистів має знати весь світ.
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Вони мене ставили до стінки розстрілювати - Роман Безсмертний про війну, Росію та життя в окупації
Роман Безсмертний провів 28 днів в окупації в Мотижині на Київщині, де відбувалися активні бої і де була закатована родина сільської старости.
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.
Хтось ще їх хоче у полон брати?
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996 https://twitter.com/i/status/1512776022260948996
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
ЭТО АДСКИЙ АД
Огидна мокшанська нелюдь.
извращенец и го*но
это можно поширити по всем каналам? для гидотной италии с ********* францией и ссы*вой германии???
с отрезанными яйцами, это не прекратится.
По-другому они не поймут.