За сутки из освобожденной Харьковщины поступило 56 звонков о сексуальном насилии россиян. Насиловали детей на глазах у матерей, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию об ужасных преступлениях россиян в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Денисова отметила, каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых стынет кровь. Зверствам российских солдат нет предела.

Вооруженные Силы Украины освобождают города и села Харьковской области и за последнюю неделю большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных.

Вчера только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет.

Читайте: Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

За последние сутки получили 56 звонков.

Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.

Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.

Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.

Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.

Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.

Ужас и ярость переполняют!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине погиб 231 ребенок, более 427 ранены, - Офис генпрокурора

Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа.

Я призываю наших партнеров по всему миру усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений рашистов в нашем государстве!

Враг должен быть остановлен, а все причастные к зверствам в Украине – предстать перед судом!

Смотрите: Рашисты насиловали детей, пожилых людей, мужчин и женщин, - Денисова. ВИДЕО