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Новости
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За сутки из освобожденной Харьковщины поступило 56 звонков о сексуальном насилии россиян. Насиловали детей на глазах у матерей, - Денисова

насильство,згвалтування

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию об ужасных преступлениях россиян в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Денисова отметила, каждый день на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых стынет кровь. Зверствам российских солдат нет предела.

Вооруженные Силы Украины освобождают города и села Харьковской области и за последнюю неделю большинство звонков поступает оттуда. От самих жертв и их родных.

Вчера только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет.

Читайте: Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

За последние сутки получили 56 звонков.

Тройняшки 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.

Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.

Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.

Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.

Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.

Ужас и ярость переполняют!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине погиб 231 ребенок, более 427 ранены, - Офис генпрокурора

Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира!

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа.

Я призываю наших партнеров по всему миру усиливать санкционное давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений рашистов в нашем государстве!

Враг должен быть остановлен, а все причастные к зверствам в Украине – предстать перед судом!

Смотрите: Рашисты насиловали детей, пожилых людей, мужчин и женщин, - Денисова. ВИДЕО

Денисова (996) насилие (392) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+55
Как там в переговорной группе, "шансы уменьшились"? Попробуйте ещё хоть слово вякнуть за переговоры, ваши фамилии будут прокляты.
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19.05.2022 20:37
+53
Виявить всех маньяков и уничтожить, где бы они не прятались.
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19.05.2022 20:33
+45
А які ще жахи відбуваються в окупованій Херсонщині і інших територіях.
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19.05.2022 20:34
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Виявить всех маньяков и уничтожить, где бы они не прятались.
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19.05.2022 20:33 Ответить
Кацапы, это ************** нация. И *****, на их месте был бы насильником. 100%
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19.05.2022 20:53 Ответить
Кацапи-кінчєні покидьки...
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19.05.2022 20:34 Ответить
А які ще жахи відбуваються в окупованій Херсонщині і інших територіях.
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19.05.2022 20:34 Ответить
так за херсонщину та інші заграбастані території майже повна мовчанка, а там скорш за все, що не село, - то Буча
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19.05.2022 21:59 Ответить
Как там в переговорной группе, "шансы уменьшились"? Попробуйте ещё хоть слово вякнуть за переговоры, ваши фамилии будут прокляты.
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19.05.2022 20:37 Ответить
Їм пофігу. Їх діти навіть не в Україні навчаються
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19.05.2022 20:39 Ответить
Ну так пусть заткнутся.
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19.05.2022 20:45 Ответить
Дебил, Украина официально вышла из переговоров.
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20.05.2022 09:02 Ответить
Брехня, иди проспись от бояры, скрепорогий.
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20.05.2022 17:13 Ответить
Денісова - сексуальна збочинка!!!!! Для чого це в подробицях??????????
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19.05.2022 20:38 Ответить
для того щоб бачити реальный русскій мір
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19.05.2022 20:41 Ответить
Та ось він, клятий... Як є. В людини слів бракує від горя...

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1527008204097462272?cxt=HHwWgICx5eD3grEqAAAA Коренной русскоязычный житель Донбасса - россиянам об "освобождении", которое несёт их "русский мир".
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19.05.2022 21:09 Ответить
vtaraja armija mira u deda trusy s verevki ukrali...

Ce duže potribno pereklasti na angelsku i zrobitj titry pod cim rolikom.
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19.05.2022 23:28 Ответить
а как по другому?может и бучу тоже надо было замолчать глядишь и геноцида никакого не было бы?
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19.05.2022 20:51 Ответить
Такие вещи надо рассказывать и показывать. Так как факты сложно перебить брехней.
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19.05.2022 20:52 Ответить
Вона не називає прізвищ потерпілих.
А правду про нелюдей рашистів має знати весь світ.
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19.05.2022 20:53 Ответить
Вам страшно слушать про это. А как было тем жертвам все это чуствовать? Люди должны знать что такое *рузкие*. Чтобы потом каждая мразь которая заявит про рузкий мир или на выборах попробует проголосовать за проросийскую мразь сразу получала по заслугам. Кстати это нужно так же обнародовать для тех Орбанов, Штанмайеров и других путинских гнид на кого они работают
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19.05.2022 20:58 Ответить
хто там - мурконы, макароны и еще с десяток крупноевропейских шишек просят не обижать ерефию ----- завопили все в один момент прокаженные ---- требуют от Украины срочный договор про мир и любовь взасос
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19.05.2022 22:04 Ответить
Читати всім... через силу...
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19.05.2022 20:38 Ответить
😰😰😪
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19.05.2022 22:09 Ответить
що же робиться тоді в Херсонській області ,Запорізькій, Маріуполі ,майже три місяці в окупації там буде сотні Буч,жах
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19.05.2022 20:39 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLVQkVV7UEkA%26fbclid%3DIwAR2QQgNQOJ68hnWDWhxMune_MyiqRkl62Hov3YD9um-5hS_tB6JD3HpmFls&h=AT1nhIVjR1QjnKFzNw9RAqiRo8vWiOkWCM7HTzuctJ80_5V0ZLlidWlWHrJFFN_ivUKv9EGN2jAT8hrrnAnShxUQ5zsFHZrMFkPuPH3dkGtzxp-********************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT10ONKKXmRDfatlWn_n9SZZQLJkQ6pr3GYpqZ1MCsV5N0CLj-92MK2xq2chLALhTxQaBitSzyWkWKCbByFN-dnBMio--OcOgP91f7YZz4Vv6_TlTtNwgvUCCEMOO8Ny-_Og https://www.youtube.com/watch?v=LVQkVV7UEkA



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Вони мене ставили до стінки розстрілювати - Роман Безсмертний про війну, Росію та життя в окупації

Роман Безсмертний провів 28 днів в окупації в Мотижині на Київщині, де відбувалися активні бої і де була закатована родина сільської старости.
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19.05.2022 20:44 Ответить
Падлюки ви *****, щоб ви кровю харкали і повільно здихали, але перед тим, щоб повертались додому і своїх дітей погвалтували.
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19.05.2022 20:41 Ответить
Какая мразь еще будет нам рассказывать что нам нужно дагавариваться с этими убийцами детей и педофилами, а часть Украины с украинцами оставить на десятилетия рашистам для их фашистских забав ради *мира*.
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19.05.2022 20:44 Ответить
Фашисты такого не знаю как сказать словами, не творили как рашисты. Тут скорее рашистов нужно сравнивать с маньяками Чикатило и Оноприенко. Правда не знаю специализировались ли они на младенцах как рашисты. Тут даже вообще кацапов с людьми не нужно сравнивать а с чем то потусторонним вылезшим из АДа
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19.05.2022 20:53 Ответить
Корені рашизму це сталінізмі, а це агресивні війни проти сусідів, анексії територій, депортації місцевих мешканців, встановлення маріонеткової влади, терор і залякування населення. Фашисти самі вчились у сталіністів, але не перевершили по методам знищення власного населення.
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19.05.2022 23:14 Ответить
Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Хтось ще їх хоче у полон брати?
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19.05.2022 20:45 Ответить
висєр вави ************* від 19 січня треба тупо тицяти в мордяку кожного разу як з нього, з всратої руzні будуть рембофлібіта намагатись вимальовувати.
https://twitter.com/i/status/1512776022260948996 https://twitter.com/i/status/1512776022260948996

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19.05.2022 20:53 Ответить
Кожний кацап це латентний садомазохіст, збоченець і гвалтівник. Де б він не знаходився його генетична матриця залишається тією ж самою що і 1000 років назад. І що з цим робити? Гнати в "родниє *****"! Ізоляція як чумних. Кацапи - всі 130 народностей ********** без винятків! - це мразота....
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19.05.2022 20:53 Ответить
Я не хочу більше спілкуватися однією мовою з цими тваринами
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19.05.2022 20:54 Ответить
Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
ЭТО АДСКИЙ АД
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19.05.2022 20:54 Ответить
Це якийсь п*здець, і в когось хвата совісті пропонувати Україні "зберегти обличчя путіну".
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19.05.2022 20:55 Ответить
З народження опущене, збочене, сцикливе кацапське бидло, яке може сворою гвалтувати і воювати лише з дітьми та старими.
Огидна мокшанська нелюдь.
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19.05.2022 21:00 Ответить
Нужно расширить по закордонным пабликах.
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19.05.2022 21:01 Ответить
макрону це відіслати, нехай дрочить, збоченець, пуцінський міньєтчик
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19.05.2022 21:02 Ответить
он может им втайне завидует....
извращенец и го*но
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19.05.2022 21:10 Ответить
Новость отошлю родственничкам в Расеющьку. Реакцию знаю наперёд.
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19.05.2022 21:04 Ответить
А че тут удивляться,если сам путин,задрав маечку мальчику,целовал его в пупок на красной площади.Это видео есть в инете.Рыба гниет с головы...
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19.05.2022 21:04 Ответить
***... нацистські загарбники фашистської Німеччини такого не творили... Ця паскудна смердюча нація кацапоїдів-садистів-збоченців має бути знищена.
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19.05.2022 21:07 Ответить
Ну так. виявляється що есесівець Рольф і його помічниця Барбара на фоні рашистів-гвалтівників виглядають майже гуманними!
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19.05.2022 21:54 Ответить
Як себе може поводити стадо, якщо сцарь педофіл?
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19.05.2022 21:08 Ответить
я не понимаю, как такое могло вообще прийти в голову... это даже читать невозможно, не то чтобы сделать...
это можно поширити по всем каналам? для гидотной италии с ********* францией и ссы*вой германии???
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19.05.2022 21:12 Ответить
"Ад пуст. Все бесы здесь."
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19.05.2022 21:13 Ответить
это просто какой- то запредельный ужас..., не знаю даже как слушать этих тварей на суде, да и стоит ли доводить дело до суда, когда это нужно рассказывать и переживать снова...
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19.05.2022 21:13 Ответить
Чи не ті ж що в Бучі були...
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19.05.2022 21:18 Ответить
орки всегда такие были их деды также насиловали мародерили убивали на фото руский солдат отбирает велосипед у немки Берлин 1945г
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19.05.2022 21:19 Ответить
Збоку виглядає ніби як бурят. Дєди воєвалє...
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19.05.2022 21:57 Ответить
Чеченцы правильно делали, когда резали головы кацапне на камеру
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19.05.2022 21:24 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
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19.05.2022 21:26 Ответить
Пока российских военных не начнут находить
с отрезанными яйцами, это не прекратится.
По-другому они не поймут.
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19.05.2022 21:42 Ответить
Навіщо яйця різати? Мертвим яйця ні до чого і мороки менше - один постріл і нема кацапа.
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19.05.2022 22:07 Ответить
На моє глибоке переконання найкращій спосіб притягнення до відповідальності російського народу це примусова орбітальна лоботомія усіх військових злочинців (за фактом усіх військових рф задіяних у війнах починаючи з другої чеченської) та повернення їх у сім'ю або прийомну сім'ю. Нехай вчаться поважати своїх ветеранів, нехай підтирають гівно і слину своїм "героям" до кінця їхнього життя. Хто не матиме такої хатньої тваринки на утриманні, не має права заводити дитину. Нам не потрібно буде устримувати їх у своїх тюрмах за власний кошт, а бюджет рф змушений буде тягти цей якір на своєму горбу наступні 50-60 років.
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19.05.2022 21:49 Ответить
Нажаль,не здивований. А як ви думаєте багато такого було на донбасі? Там багато людей пропало....
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19.05.2022 21:50 Ответить
на ровном месте такое не появляется....что ж там в кацапии делают с пенсионерами и детьми??????????????
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19.05.2022 21:50 Ответить
o Hospadiiii... I pensionerov orda traxaet?
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19.05.2022 23:33 Ответить
У зеленого виродка було 3 місяці аби підготувати країну до війни. Перемістити з прикордонних областей дітей та жінок у центр та на захід. Однак ця тупорила клоунська плядіна знімала відосіки для е-бабусь. Зато про своїх дітей воно не забуло - вивезло закордон задовго до війни.. Тварюка кончена.
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19.05.2022 21:58 Ответить
Ворог має бути знищений, а не зупинений!!! Будьте прокляті москалі вонючі!!!
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19.05.2022 23:21 Ответить
кому там хочуть допомогти "зберегти лице"? ну "лице" можна і зберегти, а от зад - не обов'язково) втикнути в нього "німбус 2000" і най собі летить до дідька!
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19.05.2022 23:31 Ответить
суки!!! в них нема нічого людського! немає навіть людських слів, щоб це скотство назвати, щоб втамувати той біль і розпач...
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19.05.2022 23:36 Ответить
Так шо, ЗЕбилка, чай с круассанами мокшанским пленным варварам предложишь и об их сруцьком мире переговоры проведешь?
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20.05.2022 00:52 Ответить
Дебил, Украина официально вышла из переговоров.
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20.05.2022 09:04 Ответить
Кого після всіх цих випадків турбує збереження обличчя путіна?Хто може ще більше принизити росію як її збочені статево стурбовані орки з відсутністю натяків на інтелект.Статеве насилля ознака слабоумства.Не можуть воювати зброєю на полі бою то воюють своїми членами.Доблесна членоносна росармія маньяків і покидьків
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20.05.2022 00:52 Ответить
 
 