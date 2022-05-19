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Новости Агрессия России против Украины Война
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Продолжается определенная операция, - Паламарь заявил, что он и командование "Азова" находится на Азовстали. ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, друг Калина заявил, что руководство находится на заводе Азовсталь, где проходит определенная операция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Владимира Арьева.

Азовское море (1603) Азов (790)


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Топ комментарии
+65
Важко описати мої емоції захоплення цими залізними хлопцями.
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19.05.2022 20:51
+53
Я взагалі не впевнений, що "здалися в полон". Що заважало здатися раніше тоді? Щось відбувається, але не знаємо що... Вірю в наших хлопців. Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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19.05.2022 20:58
+44
Тобто здалися не всі. Я так розумію, що Паламар та Прокопенко там і залишаться.
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19.05.2022 20:50
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Тобто здалися не всі. Я так розумію, що Паламар та Прокопенко там і залишаться.
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19.05.2022 20:50 Ответить
Здаватися командирам у полон, це будет дуже велика для раші перемога.
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19.05.2022 20:54 Ответить
Я взагалі не впевнений, що "здалися в полон". Що заважало здатися раніше тоді? Щось відбувається, але не знаємо що... Вірю в наших хлопців. Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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19.05.2022 20:58 Ответить
Ви праві, скільки раз звертались хлопці до влади і нічого, а тут прямо прийшов час, щоб провести спецоперацію, тобто здачу в полон для вивозу в Єнакієвську зону і "лікарню" в Новоазовськ
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19.05.2022 21:07 Ответить
🙏🙏🙏
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19.05.2022 21:43 Ответить
Бо раніше це був би просто квиток в один кінець (в'яниця, тортури, смерть). А тут обмін і повернення додому. Питанн лише у тому, що кацапам пообіцяли натомість?
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19.05.2022 21:53 Ответить
Ніхто йому не довіряє. Я просто пояснив людині, чому раніше здача в полон була неможливою. Звісно, якщо кацапи всіх зараз кинуть, то це буде ще одним цвяхом в труну вазєліна. Принаймні, всередині країни точно.
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19.05.2022 23:05 Ответить
путину операцию в Израиле сделают
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20.05.2022 04:33 Ответить
Ти ж чудово знаєш, що окрім "Азова" там ще прикордонники та нацгвардійці. Для них це обмін та повернення додому. Що тобі у цій формулі не подобається? А командири "Азова" точно не вийдуть. Їх ні на кого не обмінюватимуть. А пообіцяли, скоріш за все, всіх тих, кого назвали кацапи. Насамперед, льотчиків. Можей й мертвечука додадуть.
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20.05.2022 14:42 Ответить
капець перемога, як раз в стилі рашки, протопталися три місяці, обрушили на завод все що тільки у них було, загубили купу людей, зруйнували місто повністю, м"ягко кажучі обі...ся на цілий Світ! а так да...перемога, всім перемогам перемога!
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19.05.2022 21:03 Ответить
Про яких рагулів, умнік!
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19.05.2022 21:57 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80 Піррова перемога, як в сербів була битва за Вуковар
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19.05.2022 22:17 Ответить
Думаю сдались все кроме Азова
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19.05.2022 21:07 Ответить
сдались все, но командиры подразделений выйдут последними
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19.05.2022 21:21 Ответить
сомневаюсь, что выйдут...
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19.05.2022 21:40 Ответить
Униxсвадьба . . .
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20.05.2022 03:05 Ответить
У тебя маразм.
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20.05.2022 08:26 Ответить
Важко описати мої емоції захоплення цими залізними хлопцями.
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19.05.2022 20:51 Ответить
Ну в сговор с бубэнчиком, ник-то входить не будет, это слив как и вагнеровцов, чисто инициатива клоуна шашлычника.
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19.05.2022 20:52 Ответить
Только одни сидят в Киеве, а другие в Мариуполе. Одни формальные начальники, а другие подчиненные. Вот такой вот "сговор" между весьма неравноправными субъектами.
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19.05.2022 20:55 Ответить
Полк Азов воины, которых сдал зеля. Не несите пургу про Героев Украины. Почему это зеленое забыло про них? Хотя может и к лучшему, он уже брал под личный контроль спасение сержанта Журавля.
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19.05.2022 20:59 Ответить
Тем более, что Азов много сделал для прихода Зеленского.
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19.05.2022 22:20 Ответить
молюся
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19.05.2022 20:54 Ответить
Мабуть, справді треба чекати на остаточні результати. "Побачимося" - це головне. Слава Україні!
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19.05.2022 20:58 Ответить
дай бог чтоб ни одного орка на их пути не было
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19.05.2022 20:59 Ответить
Сєпарня пише, що вийшло вже 1800 людей.
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19.05.2022 21:01 Ответить
Відоси пилять на кримінформ. Червоний хрест робить фото і відео фіксацію і документує кожну людину. Є шанс, що виживуть усі. Головне що живі.
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19.05.2022 21:15 Ответить
хоть бы вы сказали нам что все будет хорошо! хоть бы вы намекнули что вас не сдали оркам!!!! хоть бы!
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19.05.2022 21:01 Ответить
Ніхто не знає достеменної правди і дізнаємось не швидко, а можливо і ніколи...
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19.05.2022 21:01 Ответить
Сєпарня пише, що вийшло вже 1800 людей.
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19.05.2022 21:02 Ответить


А навіщо два рази повторювати одне і теж саме?
Дуже цікавить, що на паРашці розповідають своїй бидломасі?
Невже досі не зрозуміло, що цінність "інформації" з
заПарєбріка навіть не нульова, а від'ємна?
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19.05.2022 21:29 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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19.05.2022 21:02 Ответить
🙏🙏🙏
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19.05.2022 21:47 Ответить
Слава Героям! Мужності їм не позичати, дай Бог їм сили, витримки й перемоги над лютим ворогом!
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19.05.2022 21:03 Ответить
А рашисты по всем своим пропагандонским СМИ с утра запустили фейк от пресловутого "военкора стешина" о том, что Калина якобы сдался в плен, его уже допрашивают, и, мол, скоро будет пресс конференция. Оказывается, очередной фейк
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19.05.2022 21:05 Ответить
Молимся и верим. Слава "Азову"!
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19.05.2022 21:07 Ответить
Может ***** уже в бункере бетоном залили? И договорились с кем-то... Ну бред же про честное слово.
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19.05.2022 21:10 Ответить
Напевне хлопці будуть приймати останній бій. Можливо підуть на прорив, але це реалізувати майже неможливо.
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19.05.2022 21:12 Ответить
прорыва не будет-там все поминировано вокруг-выйти по тихому не получится
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19.05.2022 21:32 Ответить
Инфа с питомника, где содержится часть орков. Регион называть не буду, но близко к линии фронта. Пока больше ничего сообщать не буду, чтобы не прилетело. Было предупреждение что если поднимут шумиху - рашисты дадут заднюю. Надеемся на лучшее.
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19.05.2022 22:21 Ответить
откуда инфа?
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19.05.2022 21:31 Ответить
Мені здається, що це найбільш вірогідний варіант.
Попередньо домовились про обмін.
Але кацапи, мабуть, не згодились проводити обмін полонених на пряме звільнення наших хлопців.
Тобто - хочуть полонених на типу полонених (щоб морду перед своїми орками тримати).
Наші погодились - варіантів витягнути напряму немає...
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19.05.2022 21:32 Ответить
Молюся за те , щоби наші воіни залишились живими і неускудженими 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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19.05.2022 21:16 Ответить
Я розумію що язик чешиться але в цьому випадку краще мовчати до слушної миті.
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19.05.2022 21:23 Ответить
Молимось за вас, наші рідненькі.🙏🇺🇦
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19.05.2022 21:26 Ответить
хлопці тримайтеся, після 300 спартанців наступні ви, нехай береже Вас Господь Бог
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19.05.2022 21:28 Ответить
Будуть партизанити.
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19.05.2022 21:39 Ответить
я і не знав .шо Паламар з Львівщини..з Миколаєва
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19.05.2022 21:44 Ответить
Рашисти пишуть, говорят якщо ви нерашисти то девіться щоб ними не стали а мені пофіг що вони там пишуть я не читаю
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19.05.2022 21:49 Ответить
Просто помовчу, аби не злякати їхню вдачу!

Не вірю в Бога, але за життя і здоров'я цих хлопців помолюсь!
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19.05.2022 21:50 Ответить
надо все уничтожить, связь, позывные, документация... ГЕРОИ!!
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19.05.2022 22:03 Ответить
зє!схєматознікі спаскудили все. Навіть святе їх лапи оскверняють
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19.05.2022 22:17 Ответить
Зрадофилы, зелебобики, порохоботы и прочие - уймитесь. И просто помолитесь (богу, мараронному монстру, дьяволу или кому еще) чтобы все получилось. Есть реальный процесс, но одним из требований орков является минимизация распространения информации. Своих рашистов те кто в теме - они заткнули (кто не в теме - строит загадки). У нас есть что предложить и есть согласование (не территории и зрады, а нужный им обменный материал). Если все получится - будете обсуждать де факто. Не получится - распинайте на кресте Зелю ну и всех остальных.
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19.05.2022 22:32 Ответить
на кону - тисячі життів патріотів-Героїв. Дума вже прийняла закони про заборону обміну та зняла мораторій на смертну кару. Це для Азовців.
А тушка Зє! - ненадійна гарантія. Воно ж викрутиться - скаже "ви мєня нєправільно понялі", "вирвалі із контєксту", "ну нє шмагла я, нє шмагла"
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19.05.2022 22:50 Ответить
Що зараз відбувається у маріуполі - очевидно. Є бійці, що більш устали (після безперервних 2х місяців битви і облоги) і вони погодилися добровольцями спробувати евакуюватися через обмін полоненими. І в сумі їх 150 + 50 важкопоранених.

А інших 700 захисників, які менш морально втомилися - уважно спостерігають що буде з першою групою людей.

Якщо рос.сторона стримає обіцянку по обміну, і перша група попаде до нас, то потім буде наступних 150 чоловік, а потім наступних 150 і т.д.

Тобто, хлопці ідуть на ризик, але на мінімальний. Не одразу всі, а частинами - на евакуацію.

І якщо рос.сторона не стримає слово, то їй же гірше буде. Бо залишились найвмотивованіші. А важкопоранені і виснажені уже покинули завод, першою групою.
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19.05.2022 22:41 Ответить
noки щo яcнo ogнe: mиmaнічний nogвиг зaxиcників Мapіynoля, який мaв cmamи ogним із cmoвбів yкpaїнcькoї cлaви, gжepeлoм нamxнeння nampіomів нa mиcячі poків, лeгeнgoю ma cвяmинeю yкpaїнcькoгo нapogy, oбepeгoм нaції... cnacкygили чyжинці npи влagі. Бo нaшa Вepxoвнa paga - цe кнeccem, a oфіc npіЗє!gєнma - кaцancькe кyблo кaнmopcькиx щypів.
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19.05.2022 22:46 Ответить
ПУТИН ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ДВА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВА ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ В СВЯЗИ С НЕУДАЧНЫМ ЗАПУСКОМ РАКЕТЫ !!!
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19.05.2022 23:53 Ответить
Біла гарячка чи що?
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20.05.2022 10:35 Ответить
Господи! Допоможи захисникам України
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20.05.2022 06:19 Ответить
Вже коцапи показали по ТВ як азовці щебечуть на камеру про київський нацистський режим та запроданців командирів на чолі з фельдмаршалом Залужним...
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20.05.2022 08:37 Ответить
Азов, Маріуполь - неймовірна сила, стійкість, мужність незламність і приклад для усіх хто чинить опір клятим рашистам !!! Слава Героям!!!
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20.05.2022 08:56 Ответить
БОЖЕ ДОПОМОЖИ! СПАСИ ГЕРОЇВ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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20.05.2022 09:13 Ответить
Красавці, Слава Україні, Героям Слава та всесвітня повага хто був в Азовсталі!
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20.05.2022 11:26 Ответить
Тримайтеся,герої,нехай вам Бог допомагає!
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20.05.2022 12:42 Ответить
Зачем искажать реальность? Это война. И плен есть плен. Нет никакой здесь конспирологии. В другой раз также попадут в плен солдаты с противной стороны, и это тоже будет плен, а никакая не эвакуация. Убит, значит убит, а не пропал без вести. Весь этот пропагандистский обман с любой стороны совершенно не помогает воинам на поле боя.
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20.05.2022 13:09 Ответить
одні "зрадники" в коментарях
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20.05.2022 13:23 Ответить
Простий тест - памятаєте "Вагнергейт" і як Зе відпустив вбивць українськиї вояків з "Вагнера" в росію.
У 2022 му вони знов повернулись в Україну вбивати Українців.
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20.05.2022 13:27 Ответить
Азову розраховувати на милість кацапів не приходиться.
Зе актор не всіх здати зміг.
Слава Богу, бережи Бог тіх хто залишився боронити Азовсталь.
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20.05.2022 13:25 Ответить
Ахметов їм доплатив за захист заводу? А тактично це дурість. Залізти в пастку самим і чекати, коли уб'ють.
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20.05.2022 17:48 Ответить
 
 