Продолжается определенная операция, - Паламарь заявил, что он и командование "Азова" находится на Азовстали. ВИДЕО
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, друг Калина заявил, что руководство находится на заводе Азовсталь, где проходит определенная операция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Владимира Арьева.
Топ комментарии
+65 dihlofos
показать весь комментарий19.05.2022 20:51
+53 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий19.05.2022 20:58
+44 Randall Flag #387882
показать весь комментарий19.05.2022 20:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А навіщо два рази повторювати одне і теж саме?
Дуже цікавить, що на паРашці розповідають своїй бидломасі?
Невже досі не зрозуміло, що цінність "інформації" з
заПарєбріка навіть не нульова, а від'ємна?
Попередньо домовились про обмін.
Але кацапи, мабуть, не згодились проводити обмін полонених на пряме звільнення наших хлопців.
Тобто - хочуть полонених на типу полонених (щоб морду перед своїми орками тримати).
Наші погодились - варіантів витягнути напряму немає...
Не вірю в Бога, але за життя і здоров'я цих хлопців помолюсь!
А тушка Зє! - ненадійна гарантія. Воно ж викрутиться - скаже "ви мєня нєправільно понялі", "вирвалі із контєксту", "ну нє шмагла я, нє шмагла"
А інших 700 захисників, які менш морально втомилися - уважно спостерігають що буде з першою групою людей.
Якщо рос.сторона стримає обіцянку по обміну, і перша група попаде до нас, то потім буде наступних 150 чоловік, а потім наступних 150 і т.д.
Тобто, хлопці ідуть на ризик, але на мінімальний. Не одразу всі, а частинами - на евакуацію.
І якщо рос.сторона не стримає слово, то їй же гірше буде. Бо залишились найвмотивованіші. А важкопоранені і виснажені уже покинули завод, першою групою.
У 2022 му вони знов повернулись в Україну вбивати Українців.
Зе актор не всіх здати зміг.
Слава Богу, бережи Бог тіх хто залишився боронити Азовсталь.