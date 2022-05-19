Нефтяное эмбарго ЕС против России будет введено, его параметры уже ясны, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС точно введет нефтяное эмбарго против России, и что параметры такого эмбарго уже понятны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Месяц назад все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго нереальны, когда уже горела война. Теперь же параметры нефтяного эмбарго понятны. Оно будет, это уже сто процентов", - сказал Кулеба.

При этом министр уточнил, что процесс введения нефтяного эмбарго тормозит Венгрия, которая "ведет свою игру по этому вопросу". "Но я уверен, что решение будет найдено", - подытожил Кулеба.

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