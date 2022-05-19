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Нефтяное эмбарго ЕС против России будет введено, его параметры уже ясны, – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС точно введет нефтяное эмбарго против России, и что параметры такого эмбарго уже понятны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Месяц назад все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго нереальны, когда уже горела война. Теперь же параметры нефтяного эмбарго понятны. Оно будет, это уже сто процентов", - сказал Кулеба.
При этом министр уточнил, что процесс введения нефтяного эмбарго тормозит Венгрия, которая "ведет свою игру по этому вопросу". "Но я уверен, что решение будет найдено", - подытожил Кулеба.
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Stanislav Voronenko
показать весь комментарий19.05.2022 21:11 Ответить Мне нравится 5
Vi Wa
показать весь комментарий19.05.2022 21:53 Ответить Мне нравится 0
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