В США обсуждают поставки Украине мощных противокорабельных ракет для разблокировки портов
Администрация президента США работает над возможностью передачи Украине современных противокорабельных ракет. В США считают, что это поможет утопить российские военные корабли и разблокировать морские порты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства в Белом доме и Конгрессе, речь идет о возможности передать украинским военным два типа мощных противокорабельных ракет. Это ракеты Harpoon производства Boeing и Naval Strike missile компаний Kongsberg и Raytheon Technologies.
Собеседники издания отметили, что обсуждаются либо прямые поставки в Украину этих ракет, либо через Европейского союзника, у которого есть в наличии эти типы оружия.
Однако для передачи Украине этих ракет есть несколько проблем. Одна из них – это ограниченная доступность платформ для запуска с берега – технически сложное решение. Как заявили собеседники агентства, в основном эти ракеты морского базирования.
США работают над решением этой проблемы и других, заявили источники издания. По их словам, одним способом может стать снятие пусковой установки с американского корабля.
Как сообщалось, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции против России и Белоруссии в обмен на возобновление экспорта продовольствия из Украины. В ответ Москва заявила, что разблокирует порты только в ответ на снятие ограничений.
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Во вторых снятие с американского корабля пусковой тоже какой-то треш-на американских кораблях все пусковые контейнерного типа и только для вертикального взлета-и в зависимости от водоизмещения ставится несколько модулей или один .Но это все вертикального взлета (ракета метров 6 плюс стартовый ускоритель около метра ,плюс сам контейнер)
Возможно, уже с установками для запуска.
Зачем же тогда хорошие соседи ?
Протикорабельні ракети повинні були бути в Україні ще позавчора