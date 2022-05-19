В США обсуждают поставки Украине мощных противокорабельных ракет для разблокировки портов

Администрация президента США работает над возможностью передачи Украине современных противокорабельных ракет. В США считают, что это поможет утопить российские военные корабли и разблокировать морские порты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства в Белом доме и Конгрессе, речь идет о возможности передать украинским военным два типа мощных противокорабельных ракет. Это ракеты Harpoon производства Boeing и Naval Strike missile компаний Kongsberg и Raytheon Technologies.

Собеседники издания отметили, что обсуждаются либо прямые поставки в Украину этих ракет, либо через Европейского союзника, у которого есть в наличии эти типы оружия.

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Однако для передачи Украине этих ракет есть несколько проблем. Одна из них – это ограниченная доступность платформ для запуска с берега – технически сложное решение. Как заявили собеседники агентства, в основном эти ракеты морского базирования.

США работают над решением этой проблемы и других, заявили источники издания. По их словам, одним способом может стать снятие пусковой установки с американского корабля.

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Как сообщалось, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции против России и Белоруссии в обмен на возобновление экспорта продовольствия из Украины. В ответ Москва заявила, что разблокирует порты только в ответ на снятие ограничений.