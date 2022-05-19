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В США обсуждают поставки Украине мощных противокорабельных ракет для разблокировки портов

море,рф

Администрация президента США работает над возможностью передачи Украине современных противокорабельных ракет. В США считают, что это поможет утопить российские военные корабли и разблокировать морские порты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства в Белом доме и Конгрессе, речь идет о возможности передать украинским военным два типа мощных противокорабельных ракет. Это ракеты Harpoon производства Boeing и Naval Strike missile компаний Kongsberg и Raytheon Technologies.

Собеседники издания отметили, что обсуждаются либо прямые поставки в Украину этих ракет, либо через Европейского союзника, у которого есть в наличии эти типы оружия.

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Однако для передачи Украине этих ракет есть несколько проблем. Одна из них – это ограниченная доступность платформ для запуска с берега – технически сложное решение. Как заявили собеседники агентства, в основном эти ракеты морского базирования.

США работают над решением этой проблемы и других, заявили источники издания. По их словам, одним способом может стать снятие пусковой установки с американского корабля.

Также читайте: Великобритания дополнительно передаст Украине артиллерию, ракеты и беспилотники

Как сообщалось, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции против России и Белоруссии в обмен на возобновление экспорта продовольствия из Украины. В ответ Москва заявила, что разблокирует порты только в ответ на снятие ограничений.

порт (731) ракеты (3549) США (26368) блокирование (461) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+36
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19.05.2022 21:15
+32
Дякуємо.
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19.05.2022 21:12
+31
Разом,спільними зусилями,знищимо московську орду!!!)))
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19.05.2022 21:13
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Дякуємо.
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19.05.2022 21:12 Ответить
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19.05.2022 21:15 Ответить
Разом,спільними зусилями,знищимо московську орду!!!)))
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19.05.2022 21:13 Ответить
А я вам счас карту покажу...
Беларусь купила у России «нужное количество» комплексов С-400 и «Искандер». Об этом заявил 19 мая Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.
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19.05.2022 21:14 Ответить
Це Лука,на честь Дня піонерії,зайвих 100 гр. прийняв!!!)))
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19.05.2022 21:26 Ответить
Беларусь купила ?у России
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19.05.2022 22:01 Ответить
Берем, заверните!
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19.05.2022 21:14 Ответить
с прямой доставкой на "русские военньіе корабли"
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19.05.2022 21:25 Ответить
Дякуємо.
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19.05.2022 21:14 Ответить
Давно Пора!
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19.05.2022 21:15 Ответить
Получив такие ракеты есть смысл лупить ими по порту и рейду Севастополя, корабль не имеющий хода более ленка цель , чем корабль на ходу.
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19.05.2022 21:17 Ответить
* легкая цель
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19.05.2022 21:18 Ответить
Ето будет вообще прекрасно. Поставить ********* перед выбором или она забирается с Украины или весь ее черноморский флот пойдет на дно.
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19.05.2022 21:18 Ответить
Чому має бути вибір? І те і інше. Ніякого чорноморського флоту росії в українському Криму бути не повинно
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19.05.2022 21:35 Ответить
Дефлотізіруєм черноморскій флот!!!
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20.05.2022 02:25 Ответить
Коли чекати, скільки ще будуть обговорювати
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19.05.2022 21:18 Ответить
Обговорюють....Орієнтуючись на обговорення в нас вже давно і німецькі САУ стріляють, і шведські "Арчери" і ще купа всього іншого.
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19.05.2022 21:18 Ответить
04.05.2022.🤷
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19.05.2022 21:39 Ответить
Німеччина планує надати свої САУ десь на початок липня.Ці протиракетні системи планувались передати близько двох місяців тому, виявилось як із HMRS тільки обговорюють - не все так гладко і швидко.
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19.05.2022 22:04 Ответить
Антоша кожного дня гинуть українці , а ти сволота санкції знімаєш! голодування корисне краще будуть працювати мізки ...
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19.05.2022 21:19 Ответить
Якщо є складності адаптації то може взяти готове і "Нептун" випускати? "Нептун-2" з дальністю 450 км?
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19.05.2022 21:20 Ответить
Які Нептуни? Кремлівські гниди що даремно похєрілі ракетну програму??)))
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19.05.2022 21:33 Ответить
Ракет бойових для Нептуна на момент прийняття на озброєння після іспитів в квітні 2019 лишалось 3 штуки. А нові ракети слуги яневтіка замовили аж 31 грудня 2021 року. На момент руйнування цеху КБ Луч російською ракетою, непошкодженими лишилось 17 комплектів для ракет. Їх вивіз Пашинський. Після цього наступна ракета остаточно зруйнувала цех. Ці комплекти вірогідно були зібрані в іншому місці. Отож їх кількість була 3 + 17
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19.05.2022 21:50 Ответить
Давно пора. Ещё нужны также беспилотники-невидимки для хорошей наводки ракет.
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19.05.2022 21:26 Ответить
что то непонятное по гарпунам-есть авиационная версия,это раз
Во вторых снятие с американского корабля пусковой тоже какой-то треш-на американских кораблях все пусковые контейнерного типа и только для вертикального взлета-и в зависимости от водоизмещения ставится несколько модулей или один .Но это все вертикального взлета (ракета метров 6 плюс стартовый ускоритель около метра ,плюс сам контейнер)
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19.05.2022 21:28 Ответить
З якого літака запускати будеш? Почепиш на ан-26 чи Мі-2 мсб від Богуслаєва?
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19.05.2022 21:52 Ответить
Доставку своим ходом ?
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19.05.2022 21:29 Ответить
ну а гуттаперчевый пацан куда полез... придурок...
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19.05.2022 21:29 Ответить
І що, отак прямо увесь патешний флот на дно?
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19.05.2022 21:32 Ответить
Украина может арендовать у Польши или Турции подходящий корабль.
Возможно, уже с установками для запуска.
Зачем же тогда хорошие соседи ?
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19.05.2022 21:34 Ответить
Ось це діло!
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19.05.2022 21:37 Ответить
Преступный флот ********** который обстреливает города Украины и убивает мирных украинских граждан подписал себе смертный приговор ТЧК
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19.05.2022 21:40 Ответить
Какой смертный приговор...Дальность стрельбы у них меньше,чем у Нептуна.Нам нужны ракеты с дальностью стрельбы не меньше 500 км,чтобы достать их в Севастополе,а лучше 1000 км,когда они смоются под Новороссийск
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19.05.2022 22:26 Ответить
Thanks in advance
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19.05.2022 21:43 Ответить
Перекрити Чорне море (бо ми його викопали), і Балтійське теж застікліть. Хай вони льод колупають на Північному океані.
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19.05.2022 21:47 Ответить
Спецоперация по разблокировке портов.
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19.05.2022 21:49 Ответить
Боря мы ждем) ты раньше обещал
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19.05.2022 21:52 Ответить
Всі носії ракет в повітрі, на морі і землі, які обстрілюють інфраструктуру та тероризують українські міста повинні бути знищені.
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19.05.2022 21:53 Ответить
Якщо у Польщі локалізувати виробництво ПКР"Нептун" ?
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19.05.2022 22:00 Ответить
Нащо в Польщі? Можна і в нас -- було б бажання.
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19.05.2022 22:42 Ответить
Ні, підприємство у нас легко зруйнують ракетні обстріли
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19.05.2022 22:44 Ответить
І не тільки Нептун, і Стугну, і Квітник, і Ольху
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19.05.2022 22:43 Ответить
Свинособачі корита в севастопольській бухті повинні уйті за кацапським карабльом мацква
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19.05.2022 22:19 Ответить
Збройні сили України скоро знищать весь чорноморський флот орків!
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19.05.2022 22:32 Ответить
Тільки обговорюють ?
Протикорабельні ракети повинні були бути в Україні ще позавчора

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19.05.2022 23:26 Ответить
кацапам ***** на той гарпун,ну от зовсім *****,тому що вони від Нептуна втекли до севаса,і звідти будуть пуляти далі,а гарпун до них не дістане
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20.05.2022 01:46 Ответить
І з яких платформ їх запускати? А не простіше надати HIMARS і M-270 MLRS.Вони спокійно поцілять в корабель.Але скоріше за все,це просто розмови.
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19.05.2022 23:45 Ответить
не поцілять,а от у базу де ті корита никаються навіть дуже
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20.05.2022 01:47 Ответить
Це круто! Дякую!
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20.05.2022 00:00 Ответить
Після корита під гордим гвардійським поганялом Москва весь світ онімів. Тому поставки гарпуна вже звичайна справа. Збройні сили таки вміють і можуть. А ці системи залпового вогню таки поставлять в Україну. Спочатку поставили гармати для контрбатарейної боротьби а потім піде наступальна зброя. Зараз емісари рузге бігають по світу в пошуках своєї ж зброї. Он подали інфу, що Уралвагон завод направив на фронт цілий ешелон танків т 90. Це по новому рахують танки БМП БТР ешелонами.
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20.05.2022 00:46 Ответить
А не лучше ли американский военный корабль, или несколько, для сопровождения до Босфора?
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20.05.2022 00:47 Ответить
Оце реальніше і швидше
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20.05.2022 05:30 Ответить
NSM з ІЧ ГСН буде чудовим доповненням до Харпун з АРЛГСН
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20.05.2022 09:55 Ответить
 
 