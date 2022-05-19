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"Ожидаем подписания закона": Зеленский поблагодарил США за законопроект с $40 миллиардами помощи

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил одобрение Сенатом Соединенных Штатов Америки законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украинского государства на 2022 год. Он ожидает подписания документа лидером США Джо Байденом.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. $40 млрд – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона Джо Байденом", – отметил Зеленский.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также поблагодарил Сенат Соединенных Штатов Америки за поддержку законопроекта. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет Украина", - подчеркнул Ермак.

Зеленский (20202) Конгресс США (1228) США (26368) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+12
Молодчина! Сними футболку и оденься как Президент Украины в дипломатический костюм. Да, падла, в нем неудобно, но не надо косить под воинов, четырежды уклонист. Сбрей свою ненужную бороду, одень дипломатически признанную одежду и перестань нести бред накурыша. Раз нам так уже не повезло с тобой, то хотя бы научись для начала международному дипломатическому этикету, ччо зеленое!!!!
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19.05.2022 21:42
+10
От мені стало цікаво, чоловік Камалії, не вкравши в Україні не копійки, купив за свої кошти ДВА літаки і подарував їх ЗСУ., Зеленський (pandora Papers) легко міг купити декілька літаків САМ, а з друзями 95кварталу цілу ескадрілію...питання риторичне!
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19.05.2022 21:47
+7
Джо Байден назначил типа троих смотрящих...за целевым использованием данных доляров...
Юрий Швец достучался до Госдепа...и это Правильно...Игорь Валерьевич проходимец ещё тот....
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19.05.2022 21:47
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Уже подписали
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19.05.2022 21:35 Ответить
скільки доріг можна заасфальтірувати!
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19.05.2022 21:37 Ответить
А шашликів насмажити?
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19.05.2022 21:39 Ответить
Много чего можно сделать, чтобы облегчить жизнь в Украине
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19.05.2022 22:04 Ответить
З тих 40ка виділить на смартфони пенсам по программі Е-бабуся ?
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19.05.2022 21:38 Ответить
Молодчина! Сними футболку и оденься как Президент Украины в дипломатический костюм. Да, падла, в нем неудобно, но не надо косить под воинов, четырежды уклонист. Сбрей свою ненужную бороду, одень дипломатически признанную одежду и перестань нести бред накурыша. Раз нам так уже не повезло с тобой, то хотя бы научись для начала международному дипломатическому этикету, ччо зеленое!!!!
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19.05.2022 21:42 Ответить
Джо Байден назначил типа троих смотрящих...за целевым использованием данных доляров...
Юрий Швец достучался до Госдепа...и это Правильно...Игорь Валерьевич проходимец ещё тот....
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19.05.2022 21:47 Ответить
От мені стало цікаво, чоловік Камалії, не вкравши в Україні не копійки, купив за свої кошти ДВА літаки і подарував їх ЗСУ., Зеленський (pandora Papers) легко міг купити декілька літаків САМ, а з друзями 95кварталу цілу ескадрілію...питання риторичне!
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19.05.2022 21:47 Ответить
они уже сдесь, не благадари, 90 дней вп? а законы?
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19.05.2022 21:47 Ответить
Цифра у 40 млрд звучить приголомшливою. Однак, фактична сума лендлізовської техніки буде не більше 18-20 млрд. Бо в ці 40 включена і логістика техніки зі США, і навчання наших воїнів, і ще багато чого, що потрібно аби ця гуманітарка вбивала в Україні рашистів.
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19.05.2022 21:53 Ответить
это подготовка к ленд-лизу
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19.05.2022 22:03 Ответить
Зеля, не переплутай!
Це не на дороги, це на армію!!!
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19.05.2022 21:55 Ответить
Закон о Лэнде для Украины был готов ещё в январе....западные демократии долго запрягают...потом летят со скоростью истребителя SR-71...
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19.05.2022 22:20 Ответить
В другу світову війну для радянського союзу США поставило біля 120 000 (сто двадцяти тисяч) студебеккерів для перевезення гармат, для забезпечення тилу, та підвозу, тобто вантажних. За зброю також можна багато написати в цифрах.
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19.05.2022 22:34 Ответить
https://t.me/knputhebest/21142
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19.05.2022 22:55 Ответить
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/article/volontery-ischut-vinovnyh-v-torgovle-bronejiletami-pod-pritselom-epitsentr-i-gruppa-veneto
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19.05.2022 22:59 Ответить
 
 