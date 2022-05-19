"Ожидаем подписания закона": Зеленский поблагодарил США за законопроект с $40 миллиардами помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил одобрение Сенатом Соединенных Штатов Америки законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украинского государства на 2022 год. Он ожидает подписания документа лидером США Джо Байденом.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. $40 млрд – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона Джо Байденом", – отметил Зеленский.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также поблагодарил Сенат Соединенных Штатов Америки за поддержку законопроекта. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет Украина", - подчеркнул Ермак.