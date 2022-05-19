Воины 80-й ОДШБ за 19 мая уничтожили около 10 единиц бронетехники врага. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как украинские десантники 19 мая уничтожают вражескую бронетехнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК "Стугна" уничтожил 2 танка и БМП русни.
Хотя сегодня наши десантники не в вышитых сорочках, но этот генетический код нации у каждого в душе".
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