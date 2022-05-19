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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воины 80-й ОДШБ за 19 мая уничтожили около 10 единиц бронетехники врага. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинские десантники 19 мая уничтожают вражескую бронетехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК "Стугна" уничтожил 2 танка и БМП русни.

Хотя сегодня наши десантники не в вышитых сорочках, но этот генетический код нации у каждого в душе".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 80-й ОДШБр сбили с ЗРК "Стрела-10" российский беспилотник "ZALA 421-08". ФОТО

техника (1732) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+32
Колі - респект
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19.05.2022 21:38
+15
Коля побачив !
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19.05.2022 21:45
+14
Слава ЗСУ!!!
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19.05.2022 21:43
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Колі - респект
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19.05.2022 21:38 Ответить
Коля побачив !
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19.05.2022 21:45 Ответить
І більше ні хто оте вже не побачить)))
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19.05.2022 21:58 Ответить
Непогано, хлопці!!!
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19.05.2022 21:39 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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19.05.2022 21:43 Ответить
Героям слава!
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19.05.2022 21:46 Ответить
Як вдало засів у груші. Казали русні, прийде зеленка - прийде *******. Не вірили, убогі.
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19.05.2022 21:47 Ответить
Оййойой....Мабуть боляче...
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19.05.2022 21:54 Ответить
Коля не сліпий
Коля красавчик!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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19.05.2022 21:58 Ответить
Otlycnaja rabota tolko eto Javelin popal,a ne Stugna
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19.05.2022 22:01 Ответить
Продюсер Коля..
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19.05.2022 22:07 Ответить
Коля молодець-орлине око.
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19.05.2022 22:29 Ответить
На Колю он плохо отзывается. Надо было сразу: "Микола!"
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20.05.2022 13:38 Ответить
 
 