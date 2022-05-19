На Восточном направлении 19 мая уничтожены до 40 оккупантов, 2 танка, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

На Восточном направлении украинские воины продолжают удерживать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Потери врага составляют: личного состава – 40; танков – 2; БТР – 2".

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