На Восточном направлении 19 мая уничтожены до 40 оккупантов, 2 танка, 2 БТР, - ОТУ "Схід"
На Восточном направлении украинские воины продолжают удерживать врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Потери врага составляют: личного состава – 40; танков – 2; БТР – 2".
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+7 Максім ХОЙ #398010
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Главная цель - снять блокаду со стороны Черного моря.
Одна из самых распространённых в мире американская противокорабельная крылатая ракета "Гарпун" имеет дальность полета до 280 км. А противокорабельная модификация крылатой ракеты "Томагавк" - до 550 км.
- 18 155-мм гаубиц M777;
- 18 машин для буксировки гаубиц;
- 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;
- Полевое оборудование и запасные части.
И это только 100 миллионов, а не 40 миллиардов💛💙
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!!🇺🇦😎👍