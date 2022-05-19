Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: "Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой"

Президент Владимир Зеленский просит не забывать, что Россия всегда будет рядом и, может быть, всегда будет угрозой.

Об этом он заявил в своем обращении к студентам и ректорам украинских высших учебных заведений, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24 февраля нам уже многое удалось", - заверил президент.

Он добавил, что эта война может завершиться для Украины теми или иными гарантиями безопасности и отметил, что это действительно хорошая возможность создать на десятилетие такой инструмент, который позволит жить спокойно.

"Хотя и не позволит быть небрежными по безопасности. Все равно мы будем всегда думать о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать собственное государство. Потому что это - защита себя прежде всего – своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и государство – все это... Учитывая, что Россия так и останется нашим соседом, нужно обдумать формат безопасности внутри Украины. Ключевой вопрос – об оружии", - сказал Зеленский.

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