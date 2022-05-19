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Новости Война
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Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: "Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой"

зеленський

Президент Владимир Зеленский просит не забывать, что Россия всегда будет рядом и, может быть, всегда будет угрозой.

Об этом он заявил в своем обращении к студентам и ректорам украинских высших учебных заведений, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24 февраля нам уже многое удалось", - заверил президент.

Он добавил, что эта война может завершиться для Украины теми или иными гарантиями безопасности и отметил, что это действительно хорошая возможность создать на десятилетие такой инструмент, который позволит жить спокойно.

"Хотя и не позволит быть небрежными по безопасности. Все равно мы будем всегда думать о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать собственное государство. Потому что это - защита себя прежде всего – своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и государство – все это... Учитывая, что Россия так и останется нашим соседом, нужно обдумать формат безопасности внутри Украины. Ключевой вопрос – об оружии", - сказал Зеленский.

Читайте: Цена победы - десятки тысяч жизней, - Зеленский

Зеленский (20202) россия (95339)


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Топ комментарии
+20
Гарантии - сильное ЗСУ и НАТО!!!!!
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19.05.2022 22:07
+19
Нам би, спершу "монобільшість" здихати, а потім і з рашистами лехше буде!
Колю-котлету залишим, у нього, все ж таки вже пістолет є...
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19.05.2022 22:04
+16
Прозріло, опудало!
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19.05.2022 21:59
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Прозріло, опудало!
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19.05.2022 21:59 Ответить
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19.05.2022 22:09 Ответить
Ні. Жидобільшовики ніколи не прозрівають. Просто "концепція ізмєнілась" і зараз стало йому вигідно грати "патріота".
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19.05.2022 22:17 Ответить
Ти дебіл? Чрашка це гімно!
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19.05.2022 22:03 Ответить
Єдина гарантія нашої безпеки - ЗСУ+штатівський ВПК!
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19.05.2022 22:03 Ответить
Для українців лише як 404 назавжди ...
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19.05.2022 22:04 Ответить
Богдан Буткевич :" Не нтягивайте узенькие штаны людской логики на широкую жопу русской души."

Прекрасно сказанно.
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19.05.2022 22:04 Ответить
Нам би, спершу "монобільшість" здихати, а потім і з рашистами лехше буде!
Колю-котлету залишим, у нього, все ж таки вже пістолет є...
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19.05.2022 22:04 Ответить
ядерна зброя
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19.05.2022 22:04 Ответить
Школьник Феликс рисует свастику "z" по Кривому Рогу и хвастается своим друзьям. Говорит, что платят 1000 грн за 30 таких "художеств". Пора показать родителям, чем занимается их дитя. А силовикам узнать, кто и как платит!
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19.05.2022 22:06 Ответить
Гарантии - сильное ЗСУ и НАТО!!!!!
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19.05.2022 22:07 Ответить
А чи не можна звільнити Зелю від зовнішніх зв'язків? Бо в нього все погано виходить.
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19.05.2022 22:13 Ответить
а ти позвони свому другану кіркорову і баскову- спитай як там ... холуй
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19.05.2022 22:16 Ответить
А вот если не будет России. Несмотря на предсказания Зеленского. И не будет проблем. Рашка - искусственное образование, а русский - не национальность, а психическая болезнь.
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19.05.2022 22:17 Ответить
Чому "росія"? Давайте офіційно через ООН повернемо цій країні її історичну назву "Московія" або "Тартарія".
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19.05.2022 22:20 Ответить
Давно ''мучить'' мене одне питання - чому мільйони українців не підозрюють, що їх ''обробили'' тіж самі люди, що і росіян:

росіянам впарили, що в Україні ''нацисти і бандерівці'';

українцям, що Порошенко - Вальцман, барига, алкоголік і заробляє на крові.

І при цьому обробили так, що 13,5 мільйонів українців проголосували за блазня, через фірми якого виводилися в офшори кошти викрадені Коломойським з Приватбанку. Та ще і сліпо віддали в його руки всю повноту влади, проголосувавши за ефемерний проект Слуга народу.... навіть війна не виправила контужені телевізором мізки.

Ще страшніше, що ті мізки і далі продовжують контузити - телевізор 24/7 розповідає про ''неймовірного президента'', соціальні мережі розказують, що всі мають любити ''героїчного визволителя'', любити голосно, до безумовної гратуляції, до поклонів, до книжечок, до подушечок, до свічечок. І якщо ти так не любиш, то ти ''ворог, що грає на руку путіну''. Але, при цьому, тіж самі 73 відсотки дико дивуються, що росіяни ''по конченому'' боготворять свого сцаря....

ЧОМУ ТИ ТАК ПРИНИЖУЕШ СВОЮ КРАІНУ?????

Tatiana Shama.
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19.05.2022 22:22 Ответить
Абсолютно верный пост!
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20.05.2022 03:08 Ответить
Хочете посміятись? 73% вибрали його щоб не воювати, не служити, втомились від війни яка була потрібна лише партії війни яка на ній наживалась.
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19.05.2022 22:25 Ответить
Вже не в косоворотці?
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19.05.2022 22:26 Ответить
Так зараз не завозять!
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19.05.2022 22:36 Ответить
Замість мізків холодець
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19.05.2022 22:32 Ответить
На х@я президент який каже що рашка завжди буде?
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19.05.2022 22:33 Ответить
Та невже? А як щодо "війна не закінчилась, бо попередня влада того не хотіла", шашлики, крадівництво?
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19.05.2022 23:01 Ответить
Поки ти, Боневтік, існуєш, то так.
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19.05.2022 23:19 Ответить
"Россия всегда будет" - Zеленая ***** всё мечтает о паРаше рядом
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19.05.2022 23:30 Ответить
"Росія завжди буде поруч" - а я сумніваюсь...
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19.05.2022 23:57 Ответить
То роби так, щоб загрозою вже ніколи б не була .....
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20.05.2022 00:03 Ответить
Как так зброя? Ты ж три месяца назад орал, что на асфальт не хватает! Получается Порошенко был прав, а ты его в кутузку? Ты сломал мой мозг...
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20.05.2022 03:11 Ответить
В дечому він правий-територія на північ і схід лишиться, всіх зомбі на ній не виб'ємо. Як би вона не ділилась-розпадалась ментальність орди не зміниться...орда залишається ордою, може вже не така буде "крута", але буде. Так що в нас перспектива вічної ворожнечі і як не крути, але нам з цим жити.
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20.05.2022 05:19 Ответить
Дибіл,нам потрібно вступити в НАТО!
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20.05.2022 09:41 Ответить
Мы в Израиле почти 75 лет живем в войнах. Никто не скулит, все мужики служат 3 года + 1 мес в году проходим сборы лет до 40+, служат женщины 2 года, на 8 млн человек армия 200 тыс солдат , и еще 500 тыс резервистов в готовности прибыть в пункт сбора в 1 течение суток.

Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).

Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.
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21.05.2022 15:17 Ответить
 
 