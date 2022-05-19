Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: "Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой"
Президент Владимир Зеленский просит не забывать, что Россия всегда будет рядом и, может быть, всегда будет угрозой.
Об этом он заявил в своем обращении к студентам и ректорам украинских высших учебных заведений, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны понимать, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24 февраля нам уже многое удалось", - заверил президент.
Он добавил, что эта война может завершиться для Украины теми или иными гарантиями безопасности и отметил, что это действительно хорошая возможность создать на десятилетие такой инструмент, который позволит жить спокойно.
"Хотя и не позволит быть небрежными по безопасности. Все равно мы будем всегда думать о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать собственное государство. Потому что это - защита себя прежде всего – своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и государство – все это... Учитывая, что Россия так и останется нашим соседом, нужно обдумать формат безопасности внутри Украины. Ключевой вопрос – об оружии", - сказал Зеленский.
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Прекрасно сказанно.
Колю-котлету залишим, у нього, все ж таки вже пістолет є...
росіянам впарили, що в Україні ''нацисти і бандерівці'';
українцям, що Порошенко - Вальцман, барига, алкоголік і заробляє на крові.
І при цьому обробили так, що 13,5 мільйонів українців проголосували за блазня, через фірми якого виводилися в офшори кошти викрадені Коломойським з Приватбанку. Та ще і сліпо віддали в його руки всю повноту влади, проголосувавши за ефемерний проект Слуга народу.... навіть війна не виправила контужені телевізором мізки.
Ще страшніше, що ті мізки і далі продовжують контузити - телевізор 24/7 розповідає про ''неймовірного президента'', соціальні мережі розказують, що всі мають любити ''героїчного визволителя'', любити голосно, до безумовної гратуляції, до поклонів, до книжечок, до подушечок, до свічечок. І якщо ти так не любиш, то ти ''ворог, що грає на руку путіну''. Але, при цьому, тіж самі 73 відсотки дико дивуються, що росіяни ''по конченому'' боготворять свого сцаря....
ЧОМУ ТИ ТАК ПРИНИЖУЕШ СВОЮ КРАІНУ?????
Tatiana Shama.
Израиль подписывал мирные соглашения после победы в каждой войне почти всегда на своих условиях. И никто никогда за нас не воевал, всегда сами, несмотря на то, что гадили французы (их менталитет), и русские в СССР (война судного дня - 40 тыс русских "советников"-офицеров в составе армии Египта и других).
Опирайтесь на США, Британию, Канаду, Польшу, и Прибалтику/Скандинавию, с оговорками на Турцию. Этого достаточно.