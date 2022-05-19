Блинкен в Совбезе ООН обвинил Россию в умышленном использовании голода как оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам конфликта и безопасности продовольствия заявил, что российские власти намеренно создают дефицит продовольствия и используют голод как оружие для достижения своих целей, что приравнивается к военному преступлению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В 2018 году этот Совет принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода против гражданских лиц как инструмент войны и приравняла это к военному преступлению", - отметил глава американской дипломатии.

Но с тех пор, по его словам, проблемы только усугубились.

"Полное пренебрежение российской федерацией этой резолюции стало еще одним вопиющим случаем, когда правительство использует голод против сотен миллионов гражданских лиц (по всему миру – ред.) в попытках продвижения своих целей", - подчеркнул Блинкен.

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Он подчеркнул, что Россия нарушает мировой порядок, несмотря на то, что как один из постоянных членов СБ ООН несет непосредственную ответственность за поддержание, укрепление и защиту этого порядка.

Блинкен напомнил, что агрессия РБ остановила торговлю в Черном море, создала реальные угрозы судоходству в регионе и подорвала глобальные цепочки поставок продовольствия. Кроме того, Россия грабит зернохранилища на захваченных территориях Украины, разрушает инфраструктуру, что усугубляет риски голода для сотен миллионов людей по всему миру.

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Госсекретарь США при этом подчеркнул, что российские власти, очевидно, используют дефицит продовольствия как оружие, чтобы добиться того, чего не удалось путем вооруженного нападения, а именно: подорвать дух украинского народа. "Но украинцы пытаются накормить свое население и весь мир", – подчеркнул глава Госдепа.

Он акцентировал, что решение России использовать продовольствие как оружие является обдуманным решением кремля.

"Даже бывший президент РФ Дмитрий Медведев, являющийся членом совета нацбезопасности России, сказал, что это - "тихое оружие", добавив, что "оно молчаливо, но при этом очень мощное", - напомнил Блинкен.

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В этой связи госсекретарь США отметил, что Совет безопасности ООН несет "уникальную ответственность" за преодоление нынешнего кризиса, который "создает серьезную угрозу международному миру и безопасности". Кроме того, он призвал Россию прекратить блокировку портов в Черном и Азовском морях, обеспечить коридоры для поставок продовольствия из Украины, а также не мешать поставкам продовольствия жителям Украины.

Как сообщалось, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходят Дни действий для глобальной продовольственной безопасности. С этой целью проводятся министерские встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств десятков стран. Инициативу возглавляют Соединенные Штаты, председательствующие в мае в Совбезе ООН.