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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 14 атак врага, уничтожены 28 единиц техники оккупантов и беспилотник "Орлан-10", - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 19 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис ошадбанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 14 единиц боевой бронированной техники; 6 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Читайте: За сутки 18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага, уничтожили 8 танков, 17 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ГОС

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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19.05.2022 22:15 Ответить
Бідні наші хлопці i продихнути їм не дають ці російські тварюки.
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19.05.2022 22:19 Ответить
Знову авіаудари? - А що, у нас там навіть ПЗРК немає?
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20.05.2022 03:55 Ответить
 
 