"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие" – Зеленский ответил студенту о плагиате министра Шкарлета

Во время онлайн-встречи со студентами президент Владимир Зеленский заявил, что ценности в Украине изменились из-за начала полномасштабной войны и проблема причастности министра образования и науки Сергея Шкарлета к плагиату – не является неотложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось на онлайн-встрече Зеленского со студентами украинских высших учебных заведений.

Студент Киево-Могилянской Академии спросил: "Но в то же время мы видим, что у нас есть коррупция. Как мы можем в стране смотреть в будущее, когда наш министр образования подозревается в коррупции, подозревается в плагиате и в очень многих вещах?"

Зеленский ответил: "Очень спасибо вам за вопросы! Я обожаю наше государство за то, что оно свободное, свободное, и может общаться на любую тему. Иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее, что главное, а что дополнительное… В этом – смысл жизни, в этом смысл Украины… В ваших вопросах я услышал диалог, услышал риторику, и не услышал взрослых людей.

Я объясню: хуже всего, что было в нашем государстве – уехал 24 числа (февраль – ред.), сломался или не захотел брать в руки оружие. Убегал. Если был депутатский мандат. Или даже кто-то, кто на диване кричал, что "завтра война и почему мы не идем – куда там нужно – в Москву сразу!" И когда пришли первые выстрелы – этих людей не стало. Они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались еще за некоторыми вещами.

Читайте: Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки"

Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировало на все, что было раньше, и на то, что будет завтра.

Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали мельчайшими, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!

Вы совершенно правы, что есть те или иные ошибки. Есть та или иная коррупция, наверное. Все изменилось. Деньги никуда не уходят, а только именно в армию и на медицину, на заработные платы бюджетникам и на пенсии, и на стипендии, если есть деньги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Потому что страна повзрослела! Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит неправильные шаги – этих людей не будет! Это государство и это общество простить не будет.

О некоторых вещах… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках.

Будьте примером будущего – не будьте примером прошлого! Спасибо за ваш вопрос!"

Смотрите: Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

В это время рядом с президентом во время онлайн-встречи со студентами сидел лично министр образования и науки Шкарлет.

Зеленский намекнул, что после войны общество самостоятельно даст оценки поведению тем, кто сбежал, и оставшиеся должностные лица.

Президент считает, что с ошибками политиков следует разбираться после того, как независимости и суверенитету Украины не будет угрожать внешняя угроза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: "Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой"