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"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие" – Зеленский ответил студенту о плагиате министра Шкарлета

зеленський

Во время онлайн-встречи со студентами президент Владимир Зеленский заявил, что ценности в Украине изменились из-за начала полномасштабной войны и проблема причастности министра образования и науки Сергея Шкарлета к плагиату – не является неотложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось на онлайн-встрече Зеленского со студентами украинских высших учебных заведений.

Студент Киево-Могилянской Академии спросил: "Но в то же время мы видим, что у нас есть коррупция. Как мы можем в стране смотреть в будущее, когда наш министр образования подозревается в коррупции, подозревается в плагиате и в очень многих вещах?"

Зеленский ответил: "Очень спасибо вам за вопросы! Я обожаю наше государство за то, что оно свободное, свободное, и может общаться на любую тему. Иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее, что главное, а что дополнительное… В этом – смысл жизни, в этом смысл Украины… В ваших вопросах я услышал диалог, услышал риторику, и не услышал взрослых людей.

Я объясню: хуже всего, что было в нашем государстве – уехал 24 числа (февраль – ред.), сломался или не захотел брать в руки оружие. Убегал. Если был депутатский мандат. Или даже кто-то, кто на диване кричал, что "завтра война и почему мы не идем – куда там нужно – в Москву сразу!" И когда пришли первые выстрелы – этих людей не стало. Они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались еще за некоторыми вещами.

Читайте: Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки"

Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировало на все, что было раньше, и на то, что будет завтра.

Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали мельчайшими, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!

Вы совершенно правы, что есть те или иные ошибки. Есть та или иная коррупция, наверное. Все изменилось. Деньги никуда не уходят, а только именно в армию и на медицину, на заработные платы бюджетникам и на пенсии, и на стипендии, если есть деньги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Потому что страна повзрослела! Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит неправильные шаги – этих людей не будет! Это государство и это общество простить не будет.

О некоторых вещах… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках.

Будьте примером будущего – не будьте примером прошлого! Спасибо за ваш вопрос!"

Смотрите: Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

В это время рядом с президентом во время онлайн-встречи со студентами сидел лично министр образования и науки Шкарлет.

Зеленский намекнул, что после войны общество самостоятельно даст оценки поведению тем, кто сбежал, и оставшиеся должностные лица.

Президент считает, что с ошибками политиков следует разбираться после того, как независимости и суверенитету Украины не будет угрожать внешняя угроза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: "Россия всегда будет рядом. И, может быть, всегда будет угрозой"

Зеленский (20202) плагиат (133) Шкарлет (297)


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Топ комментарии
+159
А Чонгар вже став дрібною помилкою?
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19.05.2022 22:24
+145
Дно.
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19.05.2022 22:24
+135
Зеля в прямом эфире защищает коррупционеров.
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19.05.2022 22:25
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Через такі , так звані помилки, у нас війна, шкарлет повинен бути звільнений й засуджений, й це не помилки, це спрямовані й сплановані дії, до речі, цілком підтримані тобою!
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19.05.2022 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xBzvKN8QLAY%D1%94 https://www.youtube.com/watch?v=xBzvKN8QLAYє

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19.05.2022 23:06 Ответить
Символом України в світі стала глибоко корумпована людина, яка собі за взірець поставила путіна й будувала по тому ж принципу кооперативу озеро вертикаль влади. Проте війна є війна і зараз з цим зробити щось неможливо.
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19.05.2022 23:07 Ответить
Ні, пане Президенте, цінності які були, такі і зосталися. Просто вартість нехтування ними підчас війни зросла неймовірно. Якщо в мирний час ми платили за обман і корупцію зубожінням, занепадом цілих галузей, довірених продажним представникам влади, то підчас війни ціна їм - життя тисяч наших співвітчизників, ті самі каліцтва дітей і дорослих, існування самої країни.
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19.05.2022 23:08 Ответить
який він в сраку "пан"??? та ще й президент? дешевий клоун, який помагає реальним пацанам доїти тупе бидло!
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19.05.2022 23:53 Ответить
Короче, понятно, после войны красть будут по-черному.
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19.05.2022 23:11 Ответить
А вони під час війни гадаєте зупинились.
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20.05.2022 04:07 Ответить
Шкода пане президенте, що ви нічого не чуєте...
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19.05.2022 23:11 Ответить
У Пана приЗедента "сваі інтєрєси"...
Він уже бачить себе в ролі переможця всесвітнього зла, а хто буде окреслювати нагальні проблеми або згадувати про#оби, можуть стати йому ворогами...
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19.05.2022 23:46 Ответить
З такими підходами далеко можна зайти
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19.05.2022 23:12 Ответить
Большые про#бы превращаются в маленькие.!
БИНГО!!!
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20.05.2022 00:49 Ответить
Ти хоч сам розумієш, що ти сам сказав, що ти є ворог української нації, до того ж лютий ворог!
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19.05.2022 23:16 Ответить
Як було чмо так ним і залишиться.крапка.
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19.05.2022 23:16 Ответить
Гнила відмазка, курва!
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19.05.2022 23:17 Ответить
Після ******** по крупному це дійсно дрібниці. І багато строку не добавлять.
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20.05.2022 00:22 Ответить
Прогресуюча манія величі не додає мізків.
Це просто жесть. Краще б мовчав, гуру- ліТер нації.
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19.05.2022 23:19 Ответить
Зеленский ушел от ответа прикрываясь псевдологикой, унизил по возрасту, взял и сравнил несвязанные примеры, прибегнул к пафосной риторике, завел разговор на другую тему. Нагло, через губу цинично врет и унижает детей. Этот дикарь после стольких лет даже не знает как правильно реагировать на неприятные вопросы. Все чем озабочен этот шоумен это его имидж героя на Западе, великого борца который не струсил и не убежал. В то же время реально цинично обманывает своих же украинцев расчитывая на то что эта его слава героя станет ему страховкой от суда за коррупцию. Представляю как студента шокировал этот ответ, но еще больше наверное уровень его интеллекта. Тот неловкий момент когда все молчат и все понимают кто перед ними.
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19.05.2022 23:20 Ответить
Як на "конкурсі капітанів"...
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19.05.2022 23:49 Ответить
Ого! Приємно чути від вас ці висновки. А ще місяці півтора тому були такі миролюбиві,що я з вами лаявся в питанні війни.
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20.05.2022 00:07 Ответить
Значить всю довоєнну корупцію і хаос, а також теперішні "про*оби" війна все спише(
Класно влаштувались ********** зі своїми зеленими підерами!
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19.05.2022 23:20 Ответить
на справу вагнерівців натікає. теж дрібниці.
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19.05.2022 23:22 Ответить
Слузі народу Сергію Кузьміних обрали заставу у 49 тис грн. Нардепу за хабар у 20 000$ обрали заставу у 49 000 гривен. Треш!

Слідча суддя Лариса Задорожна відмовила у задоволенні клопотання прокурора та НЕ ПРИЗНАЧИЛА нардепу Сергію Кузьміних тримання під вартою із альтернативною застовою у 49,6 тис грн.

Натомість суддя обрала менш тяжкий запобіжний захід у вигляді застави. Так як нардепу інкримінували нетяжкий злочин (зловживання впливом), а слідча суддя відмовила у триманні під вартою, то призначена нею сума є максимально можливою (згідно з п.1 ч.5 ст.182 КПК).

Обрання запобіжного заходу щонайменше означає те, що підозра щодо нардепа є обгрунтована і наявні певні ризики, передбачені КПК.

Незважаючи на те, що зазвичай такі клопотання розглядають за одне засідання, розгляд запобіжного заходу щодо Кузьміних тривав 3,5 місяці. Переважну більшість засідань захист намагався максимально затягнути розгляд, чому слугували неодноразові неявки, безпідставні клопотання, відводи та скарги.

У випадку внесення застави нардеп Кузьміних повинен буде дотримуватися ряду обов'язків, зокрема: повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, що нардепа Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області. На оприлюднених НАБУ записах розмов Кузьміних говорив, що йому не важливо, у якій валюті отримувати кошти: "хоч тугриками, мені все одно", а під час судового розгляду називав себе "комунікатором, а не злочинцем".
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19.05.2022 23:22 Ответить
А чому ви всі такі здивовані?? Ви що думаєте що Вова вчився в інституті? Вова в інституті стрибав на сцені і бухав з друзяками. А його папік викладач того ж КЕІ КНЕУ рішав вові всі сесії. А це базова побутова корупція! А покупка рефератів і дипломних робіт- це плагіат. Чи ви думали що в 1999році було якось інакше у вовині студентські роки. Яка родина, така і людина.
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19.05.2022 23:26 Ответить
У цій відповіді студенту, і є гнила суть зеленого опариша.
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19.05.2022 23:27 Ответить
Воно знову курить? Війна все спішить?
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19.05.2022 23:29 Ответить
Ця влада "своїх злочинців не здає". Бо вони завжди здатні виконати будь-яккі забаганки.
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19.05.2022 23:30 Ответить
До слова - https://t.me/BerezaJuice/14786 спіч Борислава Берези ; нехай про іншого члена Зеко/манди уродів. Але з тим же висновком - там за своїми злочинцями не розкидуються.
Когда несколько дней назад бизнес наконец-то потребовал отставки Гетманцева, то я смеялся. Особенно сильно меня рассмешило то, что требовать начали даже те, кто раньше даже думать о критике власти не хотел и всячески пытался отмолчаться. А я предупреждал, что Гетманцев - это вредитель. Так вот, заметьте, что реакции на обращение бизнеса нет. И скорее всего не будет. Гетманцев член команды и делает то, что хочет команда. Можно поменять исполнителя Гетманцева, но если не менять заказчика, то изменений не будет. Но бизнес слишком труслив, чтоб требовать замены Ермака. Ведь каждый бизнесмен взвешивает возможные риски возможных проверок, давления на его бизнес и кошмарение со стороны налоговой, СБУ, ДБР и других структур, которые будут отрабатывать команду "Фас!". Поэтому бизнес так робко подает сигнал президенту, что в экономике все плохо. Странно, а бизнес считает, что президент не в курсе, что происходит? Может президент не в курсе того, что в его фракции все ещё есть Трухин, который попал в ДТП в состоянии алкольного опьянения и предлагал патрульному полицейскому 150 000 за право "тихонечко уйти в лес"? Знает. Но Трухина не трогают. Он член команды. Как и Гетманцев. И пора всем повзрослеть и понять это.
Так что той реакции, которую ждёт бизнес не будет. А вот разрушительная работа Гетманцева будет продолжаться. Кстати, я и про нардепа Ковалева из "Слуги народа" предупреждал. Про того Ковалева, который ранее купил 4-ый канал и снёс все оппозиционные передачи. Так вот его из фракции исключили лишь тогда, когда стало невозможно скрывать его сотрудничество с оккупантами в Херсоне. С Гетманцевым будет так же. Тянуть будут по-максимуму. Хотя все знают то, что он был многие годы личным помощником Сивковича, на которого США наложили санкции, как на агента ФСБ. Но это же другое? Да?

PS Интересно, как быстро включатся идиоты и боты Подоляка? Жду слова про "не раскачивайте лодку". Видимо хотят просто пойти на дно.
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19.05.2022 23:41 Ответить
Старая японская поговорка гласит: «Из-за незабитого гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за лишенного коня не доставили донесение, из-за недоставленного донесения проиграли войну».
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19.05.2022 23:32 Ответить
Помилка в 2019му ще довго буде Україні гикатись.
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19.05.2022 23:34 Ответить
відхаркуватись кривавим харкотинням скоріше...
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20.05.2022 00:12 Ответить
А це наслідки помилки
в 1991році.
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20.05.2022 00:13 Ответить
Мерзота зелена, країну віддалда на поталу ворога і ще потякає...
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19.05.2022 23:38 Ответить
Вибіжало.!!!!!Це зелене лайно на сцену вибіжало.Так цей малорос української мови і не опанував.
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19.05.2022 23:39 Ответить
зеЛя подонок и мразь.предатель!который за все будет отвечать!
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19.05.2022 23:50 Ответить
не зря зеленского называли всадником апокалипсиса....он не фартовый.
Только пришел -ковид. Потом - война. И еще несет чушь постоянно.
Только он уйдет, и все станет хорошо, зуб даю)
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19.05.2022 23:52 Ответить
апять ********™ © 2022 арєстовічЪ™
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19.05.2022 23:53 Ответить
"Дрібні помилки", це коли жінка борщ пересолила, або впітьмах вдягаєшся й виходиш з дому одина шкарпетка чорна, друга синя.
А коли твої "дрібні помилки" впливають на долю інших людей - це називається "злочин"...
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20.05.2022 00:01 Ответить
Говнюком був - говнюком залишився.
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20.05.2022 00:08 Ответить
Отменить ЗНО это верное решение? Он еще до войны протягивал эту кормушку для ректоров
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20.05.2022 00:10 Ответить
Війна нічого не спише. Ніхто нічого не забув. Всі " помилки" будуть розглянуті "під мікроскопом",щоб від них і сліду не залишилось.
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20.05.2022 00:21 Ответить
Zєбілоід коломойського януковича . Злочинець
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20.05.2022 00:23 Ответить
**** yanukovucha kolomoyskogo
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20.05.2022 00:32 Ответить
"маленькі помилки" привели до великої біди....
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20.05.2022 00:36 Ответить
Те воровство по мнению бубочки - мелкая ошибка.....
Ну конечно.... Он ни одного зашквареного коррупционера ещё не уволил....
Хотя его секретутка, нач сбу и ген прокурор должны были вылететь в первые же дни...
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20.05.2022 00:37 Ответить
Зебіл як завжди
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20.05.2022 00:39 Ответить
Коррупция, вагнеровцы, каломыйский, асфальт в Кривой рог, разминирование Чонгара, война - это все мелкие ошибки? Не яух себе бубочка зажигает!!! А ты сам не мелкая ошибка?
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20.05.2022 00:52 Ответить
"За трех детей прятались"?! А за кого оно прятались, Зечмо? Подонок...
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20.05.2022 01:18 Ответить
Потрібні реальні реформи. Одна надія на те, що в Україні будуть имплементовані європейські закони і буде проведена реальна люстрація!
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20.05.2022 01:29 Ответить
За таке в ЄС не візьмуть! Це саботаж уклоніста!
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20.05.2022 01:37 Ответить
Панять і прастіть.
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20.05.2022 01:50 Ответить
Голохвастов N2. Так чтобы "да", но "нет".
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20.05.2022 01:54 Ответить
Яке кончене...
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20.05.2022 02:26 Ответить
От цей Зеленський.... так ускладнює.... міг би сказати простійше -"Ну що, про€6алі коли брали на роботу не виганяти ж вже зараз, неначасі".
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20.05.2022 04:00 Ответить
Як одним словом виразити те що завадило жити Україні в мирі і достатку ха високим парканом від россії? - КОРУПЦІЯ
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20.05.2022 04:29 Ответить
Зеленский ,ты дурак , ты опять несшь дичь.
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20.05.2022 06:54 Ответить
Я конеша, извиняюсь, а Шкарлет, сейчас в сидитокопах, , или на Азовстале .?
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20.05.2022 06:59 Ответить
С таким гандоном, войну не выиграть
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20.05.2022 07:34 Ответить
Маленька людина відчула себе Великою і починає заграватися відчувши владу яку нажаль підтримують у всьому світі.
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20.05.2022 07:53 Ответить
Дуже сумно....Корупцію і плагіатсво назвати дрібними помилками є намаганням їх не хотіти бачити...Покривання своїх й надалі залишається нормою для влади.....
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20.05.2022 07:58 Ответить
Що цінніше - запустити шатли до Чонгару під егідою ще одного "професіоналу" з уряду, яка літала на парасолях, як Мері Попінс, чи вгепати лярди на асфальт??
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20.05.2022 08:00 Ответить
Воно не хоче запитати свій народ, яка у нього думка та позиція?
Буде богато одкровень
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20.05.2022 08:10 Ответить
Бред, как всегда!
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20.05.2022 08:55 Ответить
Зеленський,ти з розуму виживаєш!
Тебе запитали за корупцію,а ти дітям кажеш подорослішайте....Тобі кажуть,що ярмак зрадник,а ти - не на разі сваритися!
Ти все зробив,щоб Воїни АЗОВ потрапили в полон! А їхній полон ти називаєш успішною евакуацією!
На вилах після війни ти будеш посеред Крещатика!
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20.05.2022 09:04 Ответить
Тепер ясно чому путлер напав саме тоді коли рейтинг Зе... ставав нижче плінтуса... Робив на випередження щоб не було як з яником...
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20.05.2022 09:45 Ответить
Найкраще, що могло статися з Україною, це якщо б уся ******* вибіжала 24 лютого
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20.05.2022 09:59 Ответить
Зеленський: "Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося."
Тобто всім хабарникам Зепрезидент виписав індульгенцію?
Ну й скільки воно їм коштувало?
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20.05.2022 14:50 Ответить
Ця помилка природи вже коштує Україні десятків тисяч життів, зруйнованих міст та окупованих москальськими свинособаками територій... Але ж головне питання: скільки ще заплатить Україна за присутність цього вбогого, підлого, самозакоханого ганьбища на вищому щаблі держави?
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20.05.2022 16:32 Ответить
Может пора передать руль другому, а самому пойти на сцену и там прощать коррупционеров щутя. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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20.05.2022 21:13 Ответить
Зелене падло без спічрайтерських шпаргалок знов прогундосило якусь малограмотну та огидно лицемірну маячню!
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09.06.2022 06:45 Ответить
За цією логікою маленьке вбивство -- всього лише маленьке вбивство. Зєля тут цілком ображався. Спічрайтери не передбачили сміливого студента і не написали переконливу відповідь. Тож полилися типові ватні помиї на зразок "ето другоє, ві нє панімаєтє". Студенти, гадаю, прозріли.
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30.05.2023 11:45 Ответить
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