"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие" – Зеленский ответил студенту о плагиате министра Шкарлета
Во время онлайн-встречи со студентами президент Владимир Зеленский заявил, что ценности в Украине изменились из-за начала полномасштабной войны и проблема причастности министра образования и науки Сергея Шкарлета к плагиату – не является неотложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось на онлайн-встрече Зеленского со студентами украинских высших учебных заведений.
Студент Киево-Могилянской Академии спросил: "Но в то же время мы видим, что у нас есть коррупция. Как мы можем в стране смотреть в будущее, когда наш министр образования подозревается в коррупции, подозревается в плагиате и в очень многих вещах?"
Зеленский ответил: "Очень спасибо вам за вопросы! Я обожаю наше государство за то, что оно свободное, свободное, и может общаться на любую тему. Иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее, что главное, а что дополнительное… В этом – смысл жизни, в этом смысл Украины… В ваших вопросах я услышал диалог, услышал риторику, и не услышал взрослых людей.
Я объясню: хуже всего, что было в нашем государстве – уехал 24 числа (февраль – ред.), сломался или не захотел брать в руки оружие. Убегал. Если был депутатский мандат. Или даже кто-то, кто на диване кричал, что "завтра война и почему мы не идем – куда там нужно – в Москву сразу!" И когда пришли первые выстрелы – этих людей не стало. Они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались еще за некоторыми вещами.
Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировало на все, что было раньше, и на то, что будет завтра.
Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали мельчайшими, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!
Вы совершенно правы, что есть те или иные ошибки. Есть та или иная коррупция, наверное. Все изменилось. Деньги никуда не уходят, а только именно в армию и на медицину, на заработные платы бюджетникам и на пенсии, и на стипендии, если есть деньги.
Потому что страна повзрослела! Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит неправильные шаги – этих людей не будет! Это государство и это общество простить не будет.
О некоторых вещах… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках.
Будьте примером будущего – не будьте примером прошлого! Спасибо за ваш вопрос!"
В это время рядом с президентом во время онлайн-встречи со студентами сидел лично министр образования и науки Шкарлет.
Зеленский намекнул, что после войны общество самостоятельно даст оценки поведению тем, кто сбежал, и оставшиеся должностные лица.
Президент считает, что с ошибками политиков следует разбираться после того, как независимости и суверенитету Украины не будет угрожать внешняя угроза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він уже бачить себе в ролі переможця всесвітнього зла, а хто буде окреслювати нагальні проблеми або згадувати про#оби, можуть стати йому ворогами...
БИНГО!!!
Це просто жесть. Краще б мовчав, гуру- ліТер нації.
Класно влаштувались ********** зі своїми зеленими підерами!
Слідча суддя Лариса Задорожна відмовила у задоволенні клопотання прокурора та НЕ ПРИЗНАЧИЛА нардепу Сергію Кузьміних тримання під вартою із альтернативною застовою у 49,6 тис грн.
Натомість суддя обрала менш тяжкий запобіжний захід у вигляді застави. Так як нардепу інкримінували нетяжкий злочин (зловживання впливом), а слідча суддя відмовила у триманні під вартою, то призначена нею сума є максимально можливою (згідно з п.1 ч.5 ст.182 КПК).
Обрання запобіжного заходу щонайменше означає те, що підозра щодо нардепа є обгрунтована і наявні певні ризики, передбачені КПК.
Незважаючи на те, що зазвичай такі клопотання розглядають за одне засідання, розгляд запобіжного заходу щодо Кузьміних тривав 3,5 місяці. Переважну більшість засідань захист намагався максимально затягнути розгляд, чому слугували неодноразові неявки, безпідставні клопотання, відводи та скарги.
У випадку внесення застави нардеп Кузьміних повинен буде дотримуватися ряду обов'язків, зокрема: повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт.
Нагадаємо, що нардепа Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області. На оприлюднених НАБУ записах розмов Кузьміних говорив, що йому не важливо, у якій валюті отримувати кошти: "хоч тугриками, мені все одно", а під час судового розгляду називав себе "комунікатором, а не злочинцем".
Когда несколько дней назад бизнес наконец-то потребовал отставки Гетманцева, то я смеялся. Особенно сильно меня рассмешило то, что требовать начали даже те, кто раньше даже думать о критике власти не хотел и всячески пытался отмолчаться. А я предупреждал, что Гетманцев - это вредитель. Так вот, заметьте, что реакции на обращение бизнеса нет. И скорее всего не будет. Гетманцев член команды и делает то, что хочет команда. Можно поменять исполнителя Гетманцева, но если не менять заказчика, то изменений не будет. Но бизнес слишком труслив, чтоб требовать замены Ермака. Ведь каждый бизнесмен взвешивает возможные риски возможных проверок, давления на его бизнес и кошмарение со стороны налоговой, СБУ, ДБР и других структур, которые будут отрабатывать команду "Фас!". Поэтому бизнес так робко подает сигнал президенту, что в экономике все плохо. Странно, а бизнес считает, что президент не в курсе, что происходит? Может президент не в курсе того, что в его фракции все ещё есть Трухин, который попал в ДТП в состоянии алкольного опьянения и предлагал патрульному полицейскому 150 000 за право "тихонечко уйти в лес"? Знает. Но Трухина не трогают. Он член команды. Как и Гетманцев. И пора всем повзрослеть и понять это.
Так что той реакции, которую ждёт бизнес не будет. А вот разрушительная работа Гетманцева будет продолжаться. Кстати, я и про нардепа Ковалева из "Слуги народа" предупреждал. Про того Ковалева, который ранее купил 4-ый канал и снёс все оппозиционные передачи. Так вот его из фракции исключили лишь тогда, когда стало невозможно скрывать его сотрудничество с оккупантами в Херсоне. С Гетманцевым будет так же. Тянуть будут по-максимуму. Хотя все знают то, что он был многие годы личным помощником Сивковича, на которого США наложили санкции, как на агента ФСБ. Но это же другое? Да?
PS Интересно, как быстро включатся идиоты и боты Подоляка? Жду слова про "не раскачивайте лодку". Видимо хотят просто пойти на дно.
в 1991році.
Только пришел -ковид. Потом - война. И еще несет чушь постоянно.
Только он уйдет, и все станет хорошо, зуб даю)
А коли твої "дрібні помилки" впливають на долю інших людей - це називається "злочин"...
Ну конечно.... Он ни одного зашквареного коррупционера ещё не уволил....
Хотя его секретутка, нач сбу и ген прокурор должны были вылететь в первые же дни...
Буде богато одкровень
Тебе запитали за корупцію,а ти дітям кажеш подорослішайте....Тобі кажуть,що ярмак зрадник,а ти - не на разі сваритися!
Ти все зробив,щоб Воїни АЗОВ потрапили в полон! А їхній полон ти називаєш успішною евакуацією!
На вилах після війни ти будеш посеред Крещатика!
Тобто всім хабарникам Зепрезидент виписав індульгенцію?
Ну й скільки воно їм коштувало?