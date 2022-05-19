США предоставляют Украине оружие и технику из запасов Минобороны на 100 млн долл., - Блинкен

В соответствии с делегированными Президентом полномочиями, государственный секретарь США Энтони Блинкен дал разрешение на десятую выборку дополнительного оружия и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом общая военная помощь США Украине составляет примерно 3,9 миллиарда долларов США в вооружении и военной технике с момента начатого Россией полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

"Американская и международная военная помощь дополняет прямую финансовую поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, а также помощь в документировании доказательств зверских преступлений России против народа Украины и меры по усилению давления на Россию и ее пособников. Вместе эти усилия укрепляют позицию Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от мира, пока она не прекратит бессмысленную и жестокую войну, начатую против Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Блинкен в Совбезе ООН обвинил Россию в умышленном использовании голода как оружия