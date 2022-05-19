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Новости Помощь Украине Война
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США предоставляют Украине оружие и технику из запасов Минобороны на 100 млн долл., - Блинкен

блінкен,остін

В соответствии с делегированными Президентом полномочиями, государственный секретарь США Энтони Блинкен дал разрешение на десятую выборку дополнительного оружия и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом общая военная помощь США Украине составляет примерно 3,9 миллиарда долларов США в вооружении и военной технике с момента начатого Россией полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

"Американская и международная военная помощь дополняет прямую финансовую поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине, а также помощь в документировании доказательств зверских преступлений России против народа Украины и меры по усилению давления на Россию и ее пособников. Вместе эти усилия укрепляют позицию Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от мира, пока она не прекратит бессмысленную и жестокую войну, начатую против Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Блинкен в Совбезе ООН обвинил Россию в умышленном использовании голода как оружия

оружие (10198) США (26368) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+19
Сколько ни давай, а каZZапов предстоит ещё много закопать...
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19.05.2022 22:35
+13
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19.05.2022 22:57
+11
Якщо не байдуже майбутнє свободи слова підпыши петицію

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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19.05.2022 22:42
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Сколько ни давай, а каZZапов предстоит ещё много закопать...
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19.05.2022 22:35 Ответить
Якщо не байдуже майбутнє свободи слова підпыши петицію

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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19.05.2022 22:42 Ответить
+
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20.05.2022 01:09 Ответить
До речі , більш свіжа розкладка 40 лярдів підтримки :

Пакет на $40 млрд: що туди увійде:

6 млрд доларів - на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;
8,7 млрд - на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
3,9 млрд - на фінансування операцій Європейського командування, у т.ч. розвідувальну підтримку;
Зброї, військового та захисного обладнання та спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами - без додаткового погодження з Конгресом;
13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
4,4 млрд будуть направлені на постачання продовольства Україні та іншим країнам через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;
900 млн. підуть на підтримку біженців з України, в т.ч. забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.
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19.05.2022 22:44 Ответить
Дякуємо . Це допоможе знищити ще більше росіян . А кожен вбитий росіянин - це крок до Перемоги світу людей над світом виродків , цивілізації над нелюдами .
Слава ЗСУ !!! Слава Героям !!! 🇺🇦😎👍
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19.05.2022 22:44 Ответить
"Кораблям ВМФ РФ не спрятаться: в Украину везут ракеты Harpoon и NSM для деблокады моря.
В свою очередь, ракеты NSM (Naval Strike Missile) могут запускаться с побережья Украины, их дальность - 250 км. К тому же, личному составу требуется, как правило, только две недели, чтобы научиться ими пользоваться."

рюзьке карабель идётьнах ?
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19.05.2022 22:53 Ответить
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19.05.2022 22:55 Ответить
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19.05.2022 22:57 Ответить
зброя і техніка-то є добре. але це все може помножитись на нуль із-за зебидла при владі.
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19.05.2022 23:02 Ответить
Спокійної ночі Бандерівці!!!!
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19.05.2022 23:03 Ответить
Американские комплексы "Пэтриот" едут в Киев...каже Юрий Швец...и я ему верю

Петро Порошенко...Щира дяка..
Надодраніч Панове....
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19.05.2022 23:05 Ответить
по-моему они давно уже тут ..
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20.05.2022 01:04 Ответить
Дякуємо, Америко!
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19.05.2022 23:21 Ответить
вот если бы можно было касапами с америкосами рассчитываться - раССея бы за два месяца закончилась..
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20.05.2022 06:41 Ответить
 
 