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5 мирных жителей погибли и еще 6 получили ранения в четверг в Донецкой области, - глава ОВА Кириленко

Пять мирных жителей погибли на Донетчине в результате вражеских обстрелов, еще шесть человек получили ранения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 19 мая россияне убили пятерых мирных жителей Донетчины: двоих в Бахмуте, одного в Красногоровке, одного в Авдеевке и одного в Крестище. Еще шесть человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - отметил он.

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5 мирных жителей погибли и еще 6 получили ранения в четверг в Донецкой области, - глава ОВА Кириленко 01

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Кацапи - це вбивці-мутанти, генетичний бруд і помилка природи.
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19.05.2022 23:01 Ответить
 
 