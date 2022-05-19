5 мирных жителей погибли и еще 6 получили ранения в четверг в Донецкой области, - глава ОВА Кириленко
Пять мирных жителей погибли на Донетчине в результате вражеских обстрелов, еще шесть человек получили ранения
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 19 мая россияне убили пятерых мирных жителей Донетчины: двоих в Бахмуте, одного в Красногоровке, одного в Авдеевке и одного в Крестище. Еще шесть человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - отметил он.
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Иллария Соняшникова
показать весь комментарий19.05.2022 23:01 Ответить Мне нравится 1
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