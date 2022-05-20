НАТО как институция за время войны не сделала для Украины ничего, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что НАТО как институция не сделала ничего за последние 3 месяца, что помогло бы Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС проявил себя как организация, способная действовать единым фронтом и принимать мощные, важные, трудные решения, а НАТО наоборот. Назовите мне за три месяца одно единственное консенсусное решение НАТО, которое сыграло бы на руку Украине и помогло?" – отметил министр.

Он добавил, что до войны украинское общество считало НАТО силой, а ЕС чем-то слабым и способным только выражать беспокойство. Война показала, что все наоборот, ЕС принял исторические и революционные решения по предоставлению оружия, санкциям, признанию европейской перспективы, экономическим решениям.

Также читайте: Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба

"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, оказывают жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институция за это время не сделала ничего", - подчеркнул Кулеба.