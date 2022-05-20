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Новости Война
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НАТО как институция за время войны не сделала для Украины ничего, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что НАТО как институция не сделала ничего за последние 3 месяца, что помогло бы Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС проявил себя как организация, способная действовать единым фронтом и принимать мощные, важные, трудные решения, а НАТО наоборот. Назовите мне за три месяца одно единственное консенсусное решение НАТО, которое сыграло бы на руку Украине и помогло?" – отметил министр.

Он добавил, что до войны украинское общество считало НАТО силой, а ЕС чем-то слабым и способным только выражать беспокойство. Война показала, что все наоборот, ЕС принял исторические и революционные решения по предоставлению оружия, санкциям, признанию европейской перспективы, экономическим решениям.

Также читайте: Украина сама будет решать, где и как закончится война, - Кулеба

"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, оказывают жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институция за это время не сделала ничего", - подчеркнул Кулеба.

НАТО (9948) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+43
Снова плохая НАТА.
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19.05.2022 23:10
+37
Я розумію, що президент Зеленський вже боїться сам особисто таке озвучувати, тому дає вказівки Кулеби озвучувати хотєлкі москви
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19.05.2022 23:17
+33
От давай зе-погань зараз не буде гнати на НАТО. Хочу нагадати, що курс у НАТО у нас закріплено в Конституції, і думка підлабузників членограя іде нахер. Нехай краще розкаже як на армію врізали видатки.
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19.05.2022 23:17
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Снова плохая НАТА.
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19.05.2022 23:10 Ответить
Вы думаете Кулеба не знает что говорит? И не согласовал с основными игроками, членами того же НАТО? Вы наивны)
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19.05.2022 23:25 Ответить
это ты наивен А ***** говорит от имени ермака и клоуна
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19.05.2022 23:30 Ответить
Давай беез єтой своей конспирологии , от имени того от имени сего
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20.05.2022 07:29 Ответить
Ну и где здесь конспирология? Работа Кулебы заключается именно в том, чтобы доносить до международного сообщества официальную позицию ОП. Для вас это новость?
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20.05.2022 07:34 Ответить
Какая тут, пилять, конспирология, баран ?
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20.05.2022 10:37 Ответить
Не звертайся до дурня
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19.05.2022 23:49 Ответить
Звісно ж Кулеба знає, що говорить) Вже починають впарювати лохторату, що НАТО не комільфо і туди не потрібно вступати.
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20.05.2022 00:49 Ответить
В дипломатії відвертість не зовсім вірний крок. Але у нас війна. І саме такі кроки-єдино правильні.
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19.05.2022 23:13 Ответить
********** і відвертість різні речі...
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19.05.2022 23:26 Ответить
Нажаль це не долбл..бізм а продумана провокативна заява.
У одній він звинувачує ЄС політиків у прагнені зберегти "ліцо путєна"
у цій - крок ту дисредитувати НАТО в очах українського суспільства та зберегти "ліцо путєна", який цього вимагає.
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20.05.2022 00:35 Ответить
цілком згоден,забагато збігів на один випадок загострення долбо...зму
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20.05.2022 00:54 Ответить
Правильно , стільки співпадінь не буває . Найпростіше їх називати дурниками . На такому рівні все продумано та виважено . Кожна фраза такої кулєби коштує тисячі життів .
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20.05.2022 02:26 Ответить
Що в цій поганій НАТІ загубили Фінляндія зі Швецією, хз?🧐
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19.05.2022 23:14 Ответить
нахрена кацапам підігрувать вони якраз хочуть нейтральний статус щоб нам ніхто не допоміг і напасти, не потрібно нато хай орки нападають, а шведи і фіни так по приколу хочуть в нато
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19.05.2022 23:14 Ответить
для того и старается зэленая мразь чтобы отбить желание в НАТО вступить -это их задание хотя какая вам разница члены организации вам помогают или НАТО ?
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19.05.2022 23:29 Ответить
НАТО керує ЕКОНОМІСТ. Чого ви хотіли? У пацана все "ПОЩИТАНО"! Ну хоча б не кухарка...
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19.05.2022 23:16 Ответить
Цікаво він на виступах перед генералами також Чарлі Чапліна декламує?
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19.05.2022 23:20 Ответить
Знову на перемовини зібралися скоти? Я ще зранку читав інтерв'ю єрмака , і він так п#3дів той самий брєд. А тепер зложіть 2+2 і зрозумієте хто працює на русню.
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19.05.2022 23:16 Ответить
Подивіться 1+1, і складіть 2+2...
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20.05.2022 07:55 Ответить
Дірка від бублика. Хоч ще можна сам бублик похрумати.
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19.05.2022 23:16 Ответить
От давай зе-погань зараз не буде гнати на НАТО. Хочу нагадати, що курс у НАТО у нас закріплено в Конституції, і думка підлабузників членограя іде нахер. Нехай краще розкаже як на армію врізали видатки.
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19.05.2022 23:17 Ответить
Я розумію, що президент Зеленський вже боїться сам особисто таке озвучувати, тому дає вказівки Кулеби озвучувати хотєлкі москви
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19.05.2022 23:17 Ответить
Столенберг постійно виголошував що не можна роздмухувати конфлікт на територію НАТО. От що єдине воно зробило.
Але насправді вони нам нічого не винні, бо 73% усталі ат вайни і клали асвальт, а їх батьки всі ці 30 років обирали колишніх комуняк і проросійські партії з олігархами
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19.05.2022 23:18 Ответить
О! Зашибісь!
Знов НАТА плохая і ПЄрєгАвори полным ходАм😡🤬
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19.05.2022 23:20 Ответить
Країни НАТО ам всим допомогають, а НАТО ну нічого ж не зробило!
Позорисько зараз навіть таке озвучувати!!!
Раніше вважала Кулебу адекватним!!!
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19.05.2022 23:23 Ответить
сраколиз призначений зе не може бути адекватним,звичайний пристосуванець...
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19.05.2022 23:28 Ответить
опять эти ******** зэлёные на НАТО говна набрасывают
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19.05.2022 23:25 Ответить
То може підемо в одкб?
Нам НАТО щось винне?
Може, гроши їм позичили, чи як?
Країни-члени НАТО, а саме США, Великобританія, Польща, Словаччина, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Литва, Латвія, Іспанія, Франція поставили, Чехія, Туреччина, поставляють нам озброєння, військове спорядження, техніку та **********!
І багато з цього, передають безоплатно.
Хоча не зобов'язані цього робити.
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19.05.2022 23:27 Ответить
Та нє, маніпуляція гарна, але невдала. Бо Фінляндія і Швеція - давно члени ЄС. Але зараз подивилися на Україну і вирішли, що ЄС'а замало і таки треба НАТО.
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19.05.2022 23:27 Ответить
@Adalet

І чим по-вашому ця маніпуляція гарна, а головне - для кого?
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20.05.2022 01:09 Ответить
Чим? Квазілогікою. Для кого? Для тих, хто просуває ідею, що Україні в НАТО не треба
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20.05.2022 11:02 Ответить
Україна має бути, і буде в НАТО!
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19.05.2022 23:28 Ответить
Якщо нас туди не беруть то що ти пропонуєш?
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20.05.2022 00:11 Ответить
беруть шльондри хрін за щоку,як ти наприклад,а в НАТО вступають, затям це уже бидло подоляківське
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20.05.2022 00:20 Ответить
Ватный длбб, возьмут обязательно ,вот только твоих ************ хозяев демилитаризируют трошки ещё...
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20.05.2022 10:43 Ответить
Як ти бачиш ситуацію, вступу до військового союзу під час війни?
Чи в тебе взагалі розуму нема?
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20.05.2022 13:33 Ответить
Нам НАТО чем чем-то обязано?
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19.05.2022 23:34 Ответить
Кулєба-не пи#ди.
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19.05.2022 23:36 Ответить
NATo neimejet deneg stolko skolko ES.NATO biudzet gde to 2 miliarda evro,a ES 200 miliardov evro v god.NATO idut ucenyja kazdi den raznix stranax,a eto dengi bolsije,Takze NATo finansirujet vojenyje objekti,skazem vojenyje objekti aerodromi. nATo stranax.Svedi bez NATo im obxoditsia 6 raz bolse platyt cem NATo strani
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19.05.2022 23:45 Ответить
Ukraine misija NATO,eto vojenyje instruktora sto ucyli.a eto ocen vazno takze.Istruktor xorosi na mnogo cenej cem 100 soldat
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19.05.2022 23:50 Ответить
Згоден з вами. Наразі виникає питання: якщо звичайні громадяни ЄС розуміють можливості НАТО, то така фігура як глава МЗС має розуміти 100%. А якщо бовкає такі нісеітниці, то виконує замовлення клану зечмонь-невігласів.
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20.05.2022 00:01 Ответить
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20.05.2022 00:03 Ответить
шведську та фінську армії бачив? от і не ********,що вони не відповідають нато
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20.05.2022 00:22 Ответить
*любезный*, иди ка тынах отсюда, вслед за хрюсским кораблём....
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20.05.2022 10:46 Ответить
Постійні заяви Кулєби проти НАТО, а свого часу агітація не голосувати у ВРаді звернення до конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО смердять рашистськими ідеями і все більше він видає себе за "засланого ,рашистами козачка"."ЄС проявив себе як організація, здатна діяти єдиним фронтом і ухвалювати потужні, важливі, важкі рішення,(фріци блокують постачання зброї,Угорщина нафтове ембарго) а НАТО навпаки. Назвіть мені за три місяці одне єдине консенсусне рішення НАТО, яке б зіграло на руку Україні і допомогло?" - зазначив міністр. Назви краще консенсусне рішення української "зе" влади за три роки, щоб Україна була в НАТО,Чому Фіни і Шведи просятся в НАТО,а Кулєба з прорашистською настирністью навязує думку .що Україні ні НАТО ані США не потрібні??
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20.05.2022 00:20 Ответить
КУЛЄБА ЯК ІНСТИТУЦІЯ ЗА ЧАС ВІЙНИ НЕ ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ НІЧОГО.
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20.05.2022 00:52 Ответить
Міністр отримав вказівку готувати суспільство до відмови від вступу у НАТО
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20.05.2022 00:54 Ответить
Кулеба не будь мудаком как зеленский и дерьмак !
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20.05.2022 01:06 Ответить
Це одні у полі ягоди...
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20.05.2022 06:50 Ответить
Вони тільки собі подібних тримають.
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20.05.2022 13:34 Ответить
Окремі країни НАТО тому і надають Україні зброю, що блок НАТО з дозволу і за вказівкою керівництва оперативно компенсує їм поставки зброї в Україну. Кулеба прекрасно знає про це, але сцить всім в очі через викручені ОПою яйця.
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20.05.2022 01:15 Ответить
Зелень, имейте совесть, не уподобляйтесь скабеевой.Лэнд лиз вам как?Или может в США сразу вступите?Идёт оружие,бабло -рекой.За него перед народом прийдётся отвечать.Плевать ,что перед украинским...Американский-то точно спросит.
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20.05.2022 01:48 Ответить
І те що ваша Зе-команда проср@ла Херсон, Мелітополь і Енергодар, також НАТО винно п. Кулеба? А військова допомога від членів НАТО (США, Великобританії, Польщі та ін.) це не рахується чи як? 🤔
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20.05.2022 02:47 Ответить
Шото НАТА насрала в штаны зеленскому нехуже Порошенка
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20.05.2022 06:46 Ответить
Найвеличніший вже сказонув вустами свого блазня, що у війні винні НАТА і Порошенка.
МП додало, що ще і ПЦУ.
Незабаром повилазять ригі і почнуть казати, що винні також українська мова і Азов.
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20.05.2022 13:35 Ответить
Цей популіст ******** на всю голову !!!
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20.05.2022 06:49 Ответить
Таке враження, що нам знов продають безблоковість. Думають що народ тупий?

НАТО, як організація, забезпечує захист своїх учасників. Країни Балтії без НАТО Росія б проковтнула миттєво.

Україна без корупції =Україна в НАТО. Завдання #1 зараз окрім перемоги над РФ.
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20.05.2022 07:27 Ответить
Ну вот. Сначала итальянская шняга в ООН про нейтральный статус, а теперь и наши ********* начали подтявкивать
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20.05.2022 07:59 Ответить
НАТО - це військово-політичний ОБОРОННИЙ союз, в який Україна поки що не входить. І на рахунок військової допомоги Україні рішення приймають самі країни - члени НАТО.
Дивно що Кулеба цього не розуміїє. Або вдає що не розуміє.
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20.05.2022 08:30 Ответить
ОНО помнит, что большинство стран, которые Украине поставляют оружие это и есть НАТО?!
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20.05.2022 08:47 Ответить
Ты читать умеешь?
"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, оказывают жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институция за это время не сделала ничего Источник:
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20.05.2022 09:03 Ответить
Да что за херню ты несешь,черт тебя подери,баран ?
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20.05.2022 10:50 Ответить
Кончене совкове чмо напобішушках у єрмачья без власної думки
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20.05.2022 10:03 Ответить
Після кулєбовських висерів в бік НАТО, завжди виходить найвеличніший чи єрмак і штовхають у маси мирні перемовини з коцапами.
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20.05.2022 13:32 Ответить
Ось кажуть несправедливо ,що Фінляндія та Швеція так бігом вже до НАТО приймають,а я скажу справедливо,їхня армія повністю сумісна та немає корупції,там якщо гроші виділили з бюджету на придбання техніки, то її закуповують, а не перенаправляють цільове фінансування на ремонт доріг як це робиться у нас!А тепер вам НАТО винне??
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20.05.2022 15:47 Ответить
3,14доры зеленые уже достали.
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20.05.2022 22:28 Ответить
 
 