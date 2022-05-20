НАТО как институция за время войны не сделала для Украины ничего, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что НАТО как институция не сделала ничего за последние 3 месяца, что помогло бы Украине.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ЕС проявил себя как организация, способная действовать единым фронтом и принимать мощные, важные, трудные решения, а НАТО наоборот. Назовите мне за три месяца одно единственное консенсусное решение НАТО, которое сыграло бы на руку Украине и помогло?" – отметил министр.
Он добавил, что до войны украинское общество считало НАТО силой, а ЕС чем-то слабым и способным только выражать беспокойство. Война показала, что все наоборот, ЕС принял исторические и революционные решения по предоставлению оружия, санкциям, признанию европейской перспективы, экономическим решениям.
"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, оказывают жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институция за это время не сделала ничего", - подчеркнул Кулеба.
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У одній він звинувачує ЄС політиків у прагнені зберегти "ліцо путєна"
у цій - крок ту дисредитувати НАТО в очах українського суспільства та зберегти "ліцо путєна", який цього вимагає.
Але насправді вони нам нічого не винні, бо 73% усталі ат вайни і клали асвальт, а їх батьки всі ці 30 років обирали колишніх комуняк і проросійські партії з олігархами
Знов НАТА плохая і ПЄрєгАвори полным ходАм😡🤬
Позорисько зараз навіть таке озвучувати!!!
Раніше вважала Кулебу адекватним!!!
Нам НАТО щось винне?
Може, гроши їм позичили, чи як?
Країни-члени НАТО, а саме США, Великобританія, Польща, Словаччина, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Литва, Латвія, Іспанія, Франція поставили, Чехія, Туреччина, поставляють нам озброєння, військове спорядження, техніку та **********!
І багато з цього, передають безоплатно.
Хоча не зобов'язані цього робити.
І чим по-вашому ця маніпуляція гарна, а головне - для кого?
Чи в тебе взагалі розуму нема?
МП додало, що ще і ПЦУ.
Незабаром повилазять ригі і почнуть казати, що винні також українська мова і Азов.
НАТО, як організація, забезпечує захист своїх учасників. Країни Балтії без НАТО Росія б проковтнула миттєво.
Україна без корупції =Україна в НАТО. Завдання #1 зараз окрім перемоги над РФ.
Дивно що Кулеба цього не розуміїє. Або вдає що не розуміє.
"Да, это правда, члены Альянса отдельно или небольшими группками действительно делают чрезвычайно крутую и важную работу, оказывают жизненно важную помощь. Вопросов нет. Но НАТО как институция за это время не сделала ничего Источник: