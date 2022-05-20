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Новости Война
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Потребности в мобилизации будут формироваться исходя из динамики войны, - Минобороны

маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что все потребности в мобилизации будут формироваться исходя из сценария войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"По процедуре верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько человек должно мобилизовать ВСУ. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно необходимости, необходимой для реализации оборонного замысла", – пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, если по состоянию на 24 февраля были одни задачи по обороне Украины, то сейчас война развивается уже по другому сценарию.

"Конечно, будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не было понятно оборонный замысел страны и количество людей, подлежащих мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом", - подчеркнула Маляр.

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Она отметила, что сейчас динамика военных действий в Украине меняется почти каждый день, так что в этой ситуации что-то прогнозировать непрофессионально.

Минобороны (9285) мобилизация (2735) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+7
Вот и сбылась мечта мамы Римы.Хороший еврейский мальчик,четырежды уклонившийся от призыва, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ.
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19.05.2022 23:56
+4
"тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно" - може я щось не розумію але саме професіонали і мають займатися прогнозами і розробкою відповідних планів під ці прогнози для досягнення поставлених цілей.
Що вона ото меле?
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20.05.2022 00:20
+3
Чому роздають повістки тим хто ніколи не служив, а добровольців розвертають? Чим це обумовлено?
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19.05.2022 23:55
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Чому роздають повістки тим хто ніколи не служив, а добровольців розвертають? Чим це обумовлено?
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19.05.2022 23:55 Ответить
Є така думка що більше людей задіяти тих хто не служив або не був в ато мати обстріляних і готових до бою на заміну або як запас.Це не втрата часу і більше бійців .А так одні ветерані ато або ті хто служив по контракту.Їх теж треба міняти також звільняти в запас і т.і.А так виходить на багато більше моживостей і готових підготовлених до бою людей.
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20.05.2022 00:13 Ответить
Вот и сбылась мечта мамы Римы.Хороший еврейский мальчик,четырежды уклонившийся от призыва, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ.
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19.05.2022 23:56 Ответить
"тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно" - може я щось не розумію але саме професіонали і мають займатися прогнозами і розробкою відповідних планів під ці прогнози для досягнення поставлених цілей.
Що вона ото меле?
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20.05.2022 00:20 Ответить
Ну треба ж їй щось казати на протязі аж пари хвилин? Бо "державна таємниця" кажеться за 2 секунди, а полоскати язиком вже звикло...

Будьте певні, все необхідне в ЗСУ вже відмобілізоване і з запасом. В т.ч. і на принаймні 3 наступні місяці позиційних та контрнаступальних боїв, враховуючи фактор ленд-лізу. Сотні чи не тисячі хлопців вже навчаються де треба і чого треба (і не в Україні). На фронті починає працювати вже друга хвиля новостворених бригад. Закінчує підготовку третя хвиля "під першу хвилю ленд-лізу". Це очевидно - для цього не треба мати ніякої інформації з ГШ України. Це звичайна логіка будь-якого управлінця ресурсами та особовим складом. А судячи з того, як іде компанія - управлінці зараз в ЗСУ - нормальні.

Мобілізувати наступні 2 місяці будуть тільки точково - конкретних спеціалістів і не сотнями тисяч.

А далі - дивіться. Якщо не вдасться в липні реально зломити рашкованів новою зброєю з ленд-лізу, для можливості зменшувати розміри фронту (наприклад, якщо разом викинути рашкованів з правоберіжжя під Херсоном, отримавши потужний ресурс в декілька бригад), одразу, в середнині липня, почнеться друга хвиля великої мобілізації принаймні ще на 100'000 чоловіків.
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20.05.2022 23:46 Ответить
Коли побачимо батальйони сбу-шників, поліціянтів, прокурорів, держохоронців, держслужбовців, синочків цієї корупційної швалі? Чому країну мають захищати самі бідннні, комбайнери\трактористи і слюсарі\водії?
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20.05.2022 06:57 Ответить
Ти не тільки маленький, ти ще й дурненький. Рашковани під Києвом теж намагалися наступати СОБР-ами та нацгвардією. А ще вони намагаються наступати десантниками та морпіхами - реально поклавши в землю "еліту" своєї армії.

Зрозумій - це не той контингент, який здатен не те що наступати, а навіть захищатися достатньо впевнено. Я б того командира, який сформує такі батальйони і намагатиметься хоч якось їх використовувати на "нулі", одразу б розстрілював.
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20.05.2022 23:52 Ответить
Трухіна вже призвали чи ні? Цікаво просто.
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20.05.2022 07:50 Ответить
Перевожу на человеческий:
Враг обладает огромными ресурсами. Война будет долгой. Армия нужна большая. Призывать будут много. Т.к. военкоматы - это нереформированная структура, со времен СССР, то там полный бардак. Поэтому, извините, но будут вручать повестки "на улицах", ходить по домам и т.п.
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20.05.2022 08:08 Ответить
Брешеш, вилупок провокаторський. Якби було так, як ти кажеш - то повістки вже б прийшли кожному, а патрулі б гребли на вулицях.

Ти, падлюка, переповідаєш реальність лугандонії, намагаючись посіяти паніку та недовіру до дій ЗСУ та керівництва країни.

В спам, вилупок.
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20.05.2022 23:54 Ответить
 
 