Потребности в мобилизации будут формироваться исходя из динамики войны, - Минобороны
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что все потребности в мобилизации будут формироваться исходя из сценария войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"По процедуре верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько человек должно мобилизовать ВСУ. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно необходимости, необходимой для реализации оборонного замысла", – пояснила Маляр.
Заместитель министра обороны добавила, если по состоянию на 24 февраля были одни задачи по обороне Украины, то сейчас война развивается уже по другому сценарию.
"Конечно, будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не было понятно оборонный замысел страны и количество людей, подлежащих мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом", - подчеркнула Маляр.
Она отметила, что сейчас динамика военных действий в Украине меняется почти каждый день, так что в этой ситуации что-то прогнозировать непрофессионально.
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Що вона ото меле?
Будьте певні, все необхідне в ЗСУ вже відмобілізоване і з запасом. В т.ч. і на принаймні 3 наступні місяці позиційних та контрнаступальних боїв, враховуючи фактор ленд-лізу. Сотні чи не тисячі хлопців вже навчаються де треба і чого треба (і не в Україні). На фронті починає працювати вже друга хвиля новостворених бригад. Закінчує підготовку третя хвиля "під першу хвилю ленд-лізу". Це очевидно - для цього не треба мати ніякої інформації з ГШ України. Це звичайна логіка будь-якого управлінця ресурсами та особовим складом. А судячи з того, як іде компанія - управлінці зараз в ЗСУ - нормальні.
Мобілізувати наступні 2 місяці будуть тільки точково - конкретних спеціалістів і не сотнями тисяч.
А далі - дивіться. Якщо не вдасться в липні реально зломити рашкованів новою зброєю з ленд-лізу, для можливості зменшувати розміри фронту (наприклад, якщо разом викинути рашкованів з правоберіжжя під Херсоном, отримавши потужний ресурс в декілька бригад), одразу, в середнині липня, почнеться друга хвиля великої мобілізації принаймні ще на 100'000 чоловіків.
Зрозумій - це не той контингент, який здатен не те що наступати, а навіть захищатися достатньо впевнено. Я б того командира, який сформує такі батальйони і намагатиметься хоч якось їх використовувати на "нулі", одразу б розстрілював.
Враг обладает огромными ресурсами. Война будет долгой. Армия нужна большая. Призывать будут много. Т.к. военкоматы - это нереформированная структура, со времен СССР, то там полный бардак. Поэтому, извините, но будут вручать повестки "на улицах", ходить по домам и т.п.
Ти, падлюка, переповідаєш реальність лугандонії, намагаючись посіяти паніку та недовіру до дій ЗСУ та керівництва країни.
В спам, вилупок.