Потребности в мобилизации будут формироваться исходя из динамики войны, - Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что все потребности в мобилизации будут формироваться исходя из сценария войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"По процедуре верховный главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько человек должно мобилизовать ВСУ. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно необходимости, необходимой для реализации оборонного замысла", – пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, если по состоянию на 24 февраля были одни задачи по обороне Украины, то сейчас война развивается уже по другому сценарию.

"Конечно, будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не было понятно оборонный замысел страны и количество людей, подлежащих мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом", - подчеркнула Маляр.

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Она отметила, что сейчас динамика военных действий в Украине меняется почти каждый день, так что в этой ситуации что-то прогнозировать непрофессионально.