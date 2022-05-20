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Новости Война
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После встречи в Стамбуле Россия резко начала терять интерес к переговорам, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия выбрала войну, а не переговоры, сравнив их со сгоревшей спичкой и в конце концов его бросили.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры были как спичка. Сначала зажигаешь спичку - она ​​горит ярко, сильно; потом чем больше она горит, тем меньше становится. И в конце концов исчезает, остается только обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Вот примерно так произошло и с переговорами", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что после встречи в Стамбуле 28 марта, которая "стала самым высоким этапом переговоров", Россия начала резко терять аппетит к введению переговоров с Украиной.

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"Причины этого еще предстоит исследовать, но с каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса они проявляли к переговорам", - констатировал глава украинской дипломатии.

По мнению Кулебы, если посмотреть на города Украины, обстрелянные в последние дни, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на усилия россиян окопаться в Херсоне, то можно увидеть, что Россия выбрала войну, а не переговоры. "Вот так вот они и погасли", - подытожил министр.

переговоры (4911) россия (95352) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Після зустрічі в Стамбулі?!!! Чи коли зрозуміли, що Джонсон та Байден не дадуть втілити в життя стамбульські договорняки?
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20.05.2022 00:31
+17
Кулебі варто було би озвучити стартові позиції сторін в цих переговорах; щоб було видно, як касапи вимагають капітуляції України та НАТО; а Україна - вимагає від касапів забратися геть з нашої території.

Втім, я забув, що ті позиції декларували такі зрадники, як риг Чалий та уроди Агрхімія з Полдляком.... Нє, вони погоджувались на окупацію...
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20.05.2022 00:28
+11
Чарівний пендель Бориса Джонсона виявився сильніший за бажання "подивитись в очі"
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20.05.2022 03:14
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Кулебі варто було би озвучити стартові позиції сторін в цих переговорах; щоб було видно, як касапи вимагають капітуляції України та НАТО; а Україна - вимагає від касапів забратися геть з нашої території.

Втім, я забув, що ті позиції декларували такі зрадники, як риг Чалий та уроди Агрхімія з Полдляком.... Нє, вони погоджувались на окупацію...
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20.05.2022 00:28 Ответить
Після зустрічі в Стамбулі?!!! Чи коли зрозуміли, що Джонсон та Байден не дадуть втілити в життя стамбульські договорняки?
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20.05.2022 00:31 Ответить
дык Кац Байден предлагал сдаться эвакуироваться вроде как поначалу. не факт конечно что это что-то изменило бы сильно, у нас народ почему-то живет\работает\воюет практически всегда вопреки, точнее конечно власти обычно занимаются х*рней мародерством, для того и шли в принципе.
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20.05.2022 02:02 Ответить
Причина проста в тих перемовинах вони виходили переможцями.Спішили заключити мир на їх умовах.А потім вони зрозуміли що програли остаточно і почали даваити щоб якось спасти ситуацію по факту получили повний погром.Наразі вони всрані і розуміють що любі перемовини це їх повна капітуляція на наших умовах.Тому вони тянуть час щоб щось вигадати і давити чимось або якось на світ.Наразі це зерно і куча агентів які давлять на світ щоб якось вийти з цієї війни на свою. користь тіки би не підписувати капітуляцію.
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20.05.2022 00:31 Ответить
кацапы собирались воевать и убивать еще очень давно, переговоры это изначально фейк и трата ресурсов. еще до Крыма рыбаков утопили и под Харьковом местного с калаша расстреляли (тогда еще был мир дружба жвачка, газовый ремешок, безвиз и проходной двор, ну маяки и "Тузла" в качестве полу-намеков для единичных профессионалов конечно). так что диагноз печальный.
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20.05.2022 02:08 Ответить
Чарівний пендель Бориса Джонсона виявився сильніший за бажання "подивитись в очі"
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20.05.2022 03:14 Ответить
Ось і добре, а то я вже почав хвилюватися щоб якась арахімія щось ненапаскудила.
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20.05.2022 06:37 Ответить
Схоже Кулеба плаче ,що немає переговорів,отакі висери це запрошення до переговорів з послабленою позицією-замовкніть взагалі про переговори дебіли
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20.05.2022 08:53 Ответить
КОЗЛОМОРДЫЕ
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20.05.2022 10:03 Ответить
Які переговори? У України окуповано 25% території! Для переговорів немає позиції!
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20.05.2022 10:13 Ответить
Пане Кулеба, які в дідька вам дослідження треба проводити, якщо все очевидно ще від початку цих переговорів.
Усвідомте, нарешті, що для росіян переговорів не існує! Словом "переговори" вони називають або ультиматум, який вони озвучили, а інші мають виконувати, або інструмент отримання якоїсь паузи чи то для перегрупування, чи то для закріплення своїх військових здобутків.
Тому самі затямтесамі, та донесіть, нарешті, цю думку до найвеличнішого лідора усіх часів, що будь-які переговори з кацапами неможливі. Вони розуміють тільки силу! В дипломатичній площині це означає, що ви маєте їм казати, що робити, а вони виконувати. Усі інші варіанти ведуть до того, що я описав вище.
Тому спочатку - повна військова перемога, а вже потім переговори у форматі ультиматуму. Ви й незчуєтеся, як вони погодяться з цим форматом. Не треба гратися у гуманізм, має ж, нарешті, прийти усвідомлення того, що він згубно діє на процес приведення кацапів хоча б до подоби цивілізованих людей... Тисніть до кінця, до повної деокупації та погодження кацапами відшкодувань за руйнування та покарань своїх виродків за злочини. Є запит українців, вимальовується запит світової спільноти на це. Не змарнуйте такий шанс, українці цього точно не зрозуміють...
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20.05.2022 10:59 Ответить
 
 