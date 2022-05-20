После встречи в Стамбуле Россия резко начала терять интерес к переговорам, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия выбрала войну, а не переговоры, сравнив их со сгоревшей спичкой и в конце концов его бросили.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры были как спичка. Сначала зажигаешь спичку - она ​​горит ярко, сильно; потом чем больше она горит, тем меньше становится. И в конце концов исчезает, остается только обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Вот примерно так произошло и с переговорами", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что после встречи в Стамбуле 28 марта, которая "стала самым высоким этапом переговоров", Россия начала резко терять аппетит к введению переговоров с Украиной.

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"Причины этого еще предстоит исследовать, но с каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса они проявляли к переговорам", - констатировал глава украинской дипломатии.

По мнению Кулебы, если посмотреть на города Украины, обстрелянные в последние дни, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на усилия россиян окопаться в Херсоне, то можно увидеть, что Россия выбрала войну, а не переговоры. "Вот так вот они и погасли", - подытожил министр.