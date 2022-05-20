После встречи в Стамбуле Россия резко начала терять интерес к переговорам, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия выбрала войну, а не переговоры, сравнив их со сгоревшей спичкой и в конце концов его бросили.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры были как спичка. Сначала зажигаешь спичку - она горит ярко, сильно; потом чем больше она горит, тем меньше становится. И в конце концов исчезает, остается только обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Вот примерно так произошло и с переговорами", – пояснил он.
Министр подчеркнул, что после встречи в Стамбуле 28 марта, которая "стала самым высоким этапом переговоров", Россия начала резко терять аппетит к введению переговоров с Украиной.
"Причины этого еще предстоит исследовать, но с каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса они проявляли к переговорам", - констатировал глава украинской дипломатии.
По мнению Кулебы, если посмотреть на города Украины, обстрелянные в последние дни, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на усилия россиян окопаться в Херсоне, то можно увидеть, что Россия выбрала войну, а не переговоры. "Вот так вот они и погасли", - подытожил министр.
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Втім, я забув, що ті позиції декларували такі зрадники, як риг Чалий та уроди Агрхімія з Полдляком.... Нє, вони погоджувались на окупацію...
КацБайден предлагал сдатьсяэвакуироваться вроде как поначалу. не факт конечно что это что-то изменило бы сильно, у нас народ почему-то живет\работает\воюет практически всегда вопреки, точнее конечно власти обычно занимаются х*рнеймародерством, для того и шли в принципе.
Усвідомте, нарешті, що для росіян переговорів не існує! Словом "переговори" вони називають або ультиматум, який вони озвучили, а інші мають виконувати, або інструмент отримання якоїсь паузи чи то для перегрупування, чи то для закріплення своїх військових здобутків.
Тому самі затямтесамі, та донесіть, нарешті, цю думку до найвеличнішого лідора усіх часів, що будь-які переговори з кацапами неможливі. Вони розуміють тільки силу! В дипломатичній площині це означає, що ви маєте їм казати, що робити, а вони виконувати. Усі інші варіанти ведуть до того, що я описав вище.
Тому спочатку - повна військова перемога, а вже потім переговори у форматі ультиматуму. Ви й незчуєтеся, як вони погодяться з цим форматом. Не треба гратися у гуманізм, має ж, нарешті, прийти усвідомлення того, що він згубно діє на процес приведення кацапів хоча б до подоби цивілізованих людей... Тисніть до кінця, до повної деокупації та погодження кацапами відшкодувань за руйнування та покарань своїх виродків за злочини. Є запит українців, вимальовується запит світової спільноти на це. Не змарнуйте такий шанс, українці цього точно не зрозуміють...