Финальная стадия войны является самой сложной и кровавой. Я не могу говорить "возвращайтесь домой" тем, кто уехал за границу - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими студентами в четверг.
Он отметил: "Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отградиться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты".
Детали: В то же время президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".
"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.
"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент", - сказал президент.
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Лучше бы ты, клоун, уделял внимание безопасности ДО того, как сдал Херсон и Мариуполь.
Я готовился к этому с октября, а если бы слушал это чмо, у семьи не было бы шансов уцелеть в первый час войны.
Так я не военный, и то знал что рядом с нами высадят десант на аэродром.
Он напрямую виноват в тысячах убитых, которым запудрил голову своими шашлыками на майские!!
Когда вокруг ржали что я канистры покупаю - это его работа, и Абдристовича, такой же мрази!! Гореть в аду!!!!
Руководство страны оставило в опасности миллионы граждан своим осознанным бездействием.
- винуватий зіц-Гєнєралісімус Зєлупа, який й навіть зараз під час російського вторгнення безпосередньо приймає участь у пропаганді малоросійства в Україні на замовлення олігархів.
Де була, і що робила ваша Зєлупа з 2019 до 24 лютого 2022 року? Ваша Зєлупа робила наступне:
- Іздила на вербовку до Патрушева в ОМАН
- Призначала кремлівську агентуру на найвищі керівні держпосади, яка системно саботувала виконання всіх програм з озброєння України.
- Приймала участь у зриві спецоперацій спецслужб України на користь РФ.
- Приймала безпосередню участь в репресіях та кримінальному переслідуванні українських військових, волонтерів та патріотів.
- В системний спосіб руйнувала зовнішню політику України стосовно Західних партнерів антипутінської коаліції на користь олігархів, таких як Ахмєтов та Коломойський.
По-суті, Зєлупа всі свої зусилля весь час спрямовувала на пошуки шляхів до співпраці із путіним замість підготовки України до очевидної та неминучої ескалації з боку РФ.
Ваша зіц-Зєлупа - то лише верхівка антиукраїнського кодла. Зєлупа та Медведчук - не вороги, вони - конкуренти.
Здається, що Зєлупа вже на фінішній прямій. Прішол => увідєл => пабєділ.
Кто-нибудь, напомните ему, что мы не с "донбасскими шахтерами" воюем.
Для того, чтобы до "мальчика" это дошло страна уже потеряла десятки тысяч граждан убитыми, миллионы граждан стали беженцами, оккупированы города юго-востока, экономика страны разрушена и кровавая война с московской ордой продолжается... Такую цену сейчас платят все украинцы за выбор "какимиразницами" по приколу ...