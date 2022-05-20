Финальная стадия войны является самой сложной и кровавой. Я не могу говорить "возвращайтесь домой" тем, кто уехал за границу - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими студентами в четверг.

Он отметил: "Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отградиться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты".

Детали: В то же время президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".

"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент", - сказал президент.

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