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Новости Агрессия России против Украины Война
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Финальная стадия войны является самой сложной и кровавой. Я не могу говорить "возвращайтесь домой" тем, кто уехал за границу - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими студентами в четверг.

Он отметил: "Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отградиться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты".

Детали: В то же время президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".

"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики пытаются усилить давление на Донбассе, там ад, - Зеленский

Зеленский (20210)


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Топ комментарии
+41
Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

Лучше бы ты, клоун, уделял внимание безопасности ДО того, как сдал Херсон и Мариуполь.
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20.05.2022 00:57
+29
Эта гнида про безопасность будет рассказывать.

Я готовился к этому с октября, а если бы слушал это чмо, у семьи не было бы шансов уцелеть в первый час войны.

Так я не военный, и то знал что рядом с нами высадят десант на аэродром.

Он напрямую виноват в тысячах убитых, которым запудрил голову своими шашлыками на майские!!

Когда вокруг ржали что я канистры покупаю - это его работа, и Абдристовича, такой же мрази!! Гореть в аду!!!!
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20.05.2022 01:36
+25
Тільки ти спостерігатимеш за розвитком безпеки України,із сусідньої з каломийський камери,будь здоров ні кашляй Вова.
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20.05.2022 01:01
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Правила форума Совет форумчан
Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

Лучше бы ты, клоун, уделял внимание безопасности ДО того, как сдал Херсон и Мариуполь.
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20.05.2022 00:57 Ответить
А кто выбирал ? Основные лозунги напомнить : зароботок на крови, вы вссЬо пугаете ( нападением ), все время стоял ржач по поводу нападения, смеялись с Турчинова, смеялись с лозунга - Армия! Язык! Вера! короче Зеленский выбор 73% хуже не будет.
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20.05.2022 01:30 Ответить
Тільки ти спостерігатимеш за розвитком безпеки України,із сусідньої з каломийський камери,будь здоров ні кашляй Вова.
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20.05.2022 01:01 Ответить
Для початку верни Лєнку-сепаратистку. Ту шо жена
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20.05.2022 01:08 Ответить
та ми і сидимо поки що, хоч дім щоночі сниться
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20.05.2022 01:11 Ответить
Что бы выиграть войну ... Надо перестать стрелять ... На ту сторону.. (ваз шестой)
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20.05.2022 01:11 Ответить
Що ти мелеш, архистратиг?! Хто тебе за язика тягне, балаболе!
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20.05.2022 01:21 Ответить
Эта гнида про безопасность будет рассказывать.

Я готовился к этому с октября, а если бы слушал это чмо, у семьи не было бы шансов уцелеть в первый час войны.

Так я не военный, и то знал что рядом с нами высадят десант на аэродром.

Он напрямую виноват в тысячах убитых, которым запудрил голову своими шашлыками на майские!!

Когда вокруг ржали что я канистры покупаю - это его работа, и Абдристовича, такой же мрази!! Гореть в аду!!!!
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20.05.2022 01:36 Ответить
А путін значить не винен?
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20.05.2022 01:40 Ответить
Статья 135 Уголовного кодекса Украины, Оставление в опасности наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок

Руководство страны оставило в опасности миллионы граждан своим осознанным бездействием.
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20.05.2022 02:02 Ответить
в том что вовочке кубометр денег отвалил в Омане за сдачу Украины?
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20.05.2022 02:14 Ответить
"А путін значить не винен? "
- винуватий зіц-Гєнєралісімус Зєлупа, який й навіть зараз під час російського вторгнення безпосередньо приймає участь у пропаганді малоросійства в Україні на замовлення олігархів.
Де була, і що робила ваша Зєлупа з 2019 до 24 лютого 2022 року? Ваша Зєлупа робила наступне:
- Іздила на вербовку до Патрушева в ОМАН
- Призначала кремлівську агентуру на найвищі керівні держпосади, яка системно саботувала виконання всіх програм з озброєння України.
- Приймала участь у зриві спецоперацій спецслужб України на користь РФ.
- Приймала безпосередню участь в репресіях та кримінальному переслідуванні українських військових, волонтерів та патріотів.
- В системний спосіб руйнувала зовнішню політику України стосовно Західних партнерів антипутінської коаліції на користь олігархів, таких як Ахмєтов та Коломойський.
По-суті, Зєлупа всі свої зусилля весь час спрямовувала на пошуки шляхів до співпраці із путіним замість підготовки України до очевидної та неминучої ескалації з боку РФ.

Ваша зіц-Зєлупа - то лише верхівка антиукраїнського кодла. Зєлупа та Медведчук - не вороги, вони - конкуренти.
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20.05.2022 03:56 Ответить
У нас ***** гарант безпеки?
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20.05.2022 07:09 Ответить
У 73%? Да.
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20.05.2022 07:39 Ответить
А коли українців за кордон випускали? Здається лише українок, ні?
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20.05.2022 01:39 Ответить
он Суркисов с Шуфричем имеет ввиду! им еще опасно возвращаться
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20.05.2022 02:16 Ответить
точно и 95 кварталу!
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20.05.2022 04:57 Ответить
Лохторат береже, це патріотів та думаючих в жерло війни, а тим ходь абдристовича моча то божа роса.
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20.05.2022 07:14 Ответить
https://telegra.ph/Putin-rassmatrivaet-vozmozhnost-naneseniya-takticheskogo-yadernogo-udara-po-obektam-v-Ukraine-i-Polshe-05-19
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20.05.2022 04:05 Ответить
Но насчет Польши я сомневаюсь
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20.05.2022 04:06 Ответить
"Фінальна стадія війни "
Здається, що Зєлупа вже на фінішній прямій. Прішол => увідєл => пабєділ.
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20.05.2022 04:23 Ответить
Обнюхался, шоли? Опять в своей голове войну закончил
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20.05.2022 04:58 Ответить
В своїй інаугураційній промові ти, Вова, закликав українців-закордонників повертатися в Україну. І скільки повернулося, шмаркля зелена? Нуль цілих і нуль десятих. Краще, Вова, тебе кудись вивізти і там залишити.
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20.05.2022 05:06 Ответить
острів Зміїний підійде ?
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20.05.2022 08:09 Ответить
стратег... кстати, скоро Троица... на Пасху зеленьськай ходил на шашлычок, а куда и с кем он пойдет на Троицу?
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20.05.2022 06:46 Ответить
Я напевно не помилюся коли скажу,що після війни більшість дописувачів буде хором кричати "наш презеден самый лучший,какая разница,война в прошлом"...
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20.05.2022 06:54 Ответить
Подивимось, у мене,серед знайомих,такі телепні є. Зомбоящик,він на всіх "слабеньких розумом" діє однаково,незалежно від місця проживання.
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20.05.2022 09:35 Ответить
Ну так пусть финансирует пол года сидеть будем,ведь в школе не заснешь и часть народа пошла снимать квартиры
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20.05.2022 07:15 Ответить
"Финальная стадия"?!
Кто-нибудь, напомните ему, что мы не с "донбасскими шахтерами" воюем.
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20.05.2022 08:58 Ответить
Помните до выборов президента в 2019 г. на аргументы, что клоун не может руководить воюющей страной, зеленые недоумки ржали в ответ, мол какаяразница, мальчик научится... Ну что ж, радуйтесь, до вашего мальчика, наконец то дошло що поруч з ним хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент Джерело: та потрібно приділяти велику увагу питанню безпеки. Джерело:
Для того, чтобы до "мальчика" это дошло страна уже потеряла десятки тысяч граждан убитыми, миллионы граждан стали беженцами, оккупированы города юго-востока, экономика страны разрушена и кровавая война с московской ордой продолжается... Такую цену сейчас платят все украинцы за выбор "какимиразницами" по приколу ...
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20.05.2022 09:23 Ответить
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20.05.2022 17:13 Ответить
 
 