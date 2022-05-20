За сутки 19 мая на Южном направлении уничтожено до 40 оккупантов, 2 танка, САУ, 2 "Града", 1 ЗРК "ТОР", - ОК "Південь"

Оперативное Командование "Південь" обнародует информацию о ситуации на Южном направлении 19 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Командование в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "85 сутки полномасштабного вторжения рашистов в Украину характеризуют обстановку на южном фронте как стабильно напряженную.

В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, рашисты еще и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.

Тем временем Николаевщину обстреливают реактивными системами залпового огня "Смерч". Враг продолжает разрушение самого Николаева, его инфраструктуры и производственных возможностей.

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Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате чего уничтожен очередной состав боеприпасов на Херсонщине, 2 танки Т-72, ​​¦самоходную артустановку и ¦гаубицу, 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированную и автотехнику. Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил.

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Правоохранителями задержан житель Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы.

Обстановка на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.

Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации".

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