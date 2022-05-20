За сутки 19 мая на Южном направлении уничтожено до 40 оккупантов, 2 танка, САУ, 2 "Града", 1 ЗРК "ТОР", - ОК "Південь"
Оперативное Командование "Південь" обнародует информацию о ситуации на Южном направлении 19 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Командование в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "85 сутки полномасштабного вторжения рашистов в Украину характеризуют обстановку на южном фронте как стабильно напряженную.
В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, рашисты еще и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.
Тем временем Николаевщину обстреливают реактивными системами залпового огня "Смерч". Враг продолжает разрушение самого Николаева, его инфраструктуры и производственных возможностей.
Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате чего уничтожен очередной состав боеприпасов на Херсонщине, 2 танки Т-72, ¦самоходную артустановку и ¦гаубицу, 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированную и автотехнику. Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил.
В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Правоохранителями задержан житель Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы.
Обстановка на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.
Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации".
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и некоторые подробности в зоне "главного удара" противника.
1. Противник начал наращивать усилия в полосе наступления Попаснянской группировки. Фиксируется переброска до 3-х БТГр в район Первомайска. Как минимум две БТГр из них - из состава российских вдв (скорее всего - БТГр от 51-го и 137-го вдп 106-й вдд). Всего - до 130 единиц бронетехники, включая до 44 - БМД-2, 3., порядка 50 - БМП-1, 2., до 12 - БТР-МДМ "Ракушка", 5 единиц - ЗРК "Стрела -10МН и до 5-и единиц ББМ "Тигр". Самым вероятным направлением ввода в бой этой группировки, скорее всего, будет дирекция на Комышуваху и Золотое. Командовать наступлением Попаснянской группировкой прибыл лично бывший суворовец и начальник Академии им. Фрунзе, нынешний заместитель командующего ЮВО генерал-лейтентант А.Авдеев. Учитывая тот факт, что противник продолжает пытаться наступать в этой зоне одновременно, и на север и в направлении Бахмута, я очень сильно сомневаюсь, что эти 3 БТГр и очередной расеянский "дженераль" с лицом одухотворённого дебила, каким-то кардинальным образом будут способны изменить ситуацию.
2. Командование войск противника так же пытается предпринимать активные меры по противодействию возможному контр-наступлению Сил обороныт Украины на правом фланге своей Изюмской группировки и в направлении своей тыловой инфраструктуры. Фиксируется развёртывание в районе пос. Шевченково (Харьковская обл.) передового пункта управления (ППУ) 37-й омсбр с целью централизации управления войсками и повышения эффективности ведения боевых действий на этом направлении. Кроме того, противник по дороге Р-78 от Подвысокого вчера перебрасывал в западном направлении в район Весёлое - Савинцы танковую БТГр (до 36 единиц танков). Явно с целью усиления своих войск, оперирующих по линии Балаклея - Савинцы - Весёлое. И причина этой, практически демонстративной переброски тоже ясна, но о ней - дальше...
3. Наступление так называемой "северной" группировки войск противника в направлении Северск - Верхнекаменка через реку Северский Донец пока замедлилось. Командование войск противника на этом направлении продолжает активные действия лишь в направлении на Лиман и на участке в районе Закитного, стремясь одновременно рассечь группировку ВСУ, обороняющуюся в районе Святогорск - Лиман и выйти на более широкм фронте на левый берег Северского Донца восточнее Славянска, с целью создания более удобных для себя условий его форсирования главными силами.
Вместе с тем, очевидно, что командование войск противника, действующих на этом участке, продолжает вынашивать планы по глубокому прорыву и охвату группировки Сил обороны Украины, ведущих оборонительные действия в районе Северодонецк-Лисичанск, в том числе при помощи форсирования Сееврского Донца и прорыва к рубежу Северск - Верхнекаменка (как минимум). С этой целью оно пытается активно восполнять потери своих передовых подразделений, которые они понесли в ходе предыдущих безрезультатных попыток прорыва к указанному рубежу, а так же интенсивно накапливает предметы материально-технического снабжения, необходтимые именно этой группировке, для возобновления масштабных штурмовых\атакующих действий.
С этой целью на ж\д станцию Сватово прибыли сразу 2 эшелона снабжения - один из 28 вагонов (из которых 8-цистерны с ГСМ, 20 - боеприпасы) и второй, состоящий из платформ на которых находилось до 50-и единиц различной военной техники, включая - до 20 единиц БМП-1, 2., батарея РСЗО БМ-21 "Град" из 6-и установок, 10 единиц БМД-2, 3., 10 САУ типа 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", 4 единицы танков типа Т-72БА и даже.... 4 единицы ЗСУ-23-4 типа "Шилка"...). После разгрузки большая часть техники попёрла на Милуватку (это как раз в направлении группировки, которая готовится к очередному "штурму с форсированием" Северского Донца юго-западнее Кременной).
Показательно, что одновременно с этим в районе Нового Айдара противник концентрирует технику инженерных войск, главным образом секции понтонно-мостовых парков (ПМП), дотянули не менее 40-а секций. Скорее всего, часть из них будет переброшена в район Воеводенки, для форсирования р.Борова, а большая - наверняка уедет на Кременную и далее непосредственно к намеченным участкам форсирования на отрезке - от Приволья до Ямполя.
4. Теперь, подробно о том, почему российское командование так засуетилось на правом фланге своей Изюмской группирповки. Дело вот в чём, западнее и северо-западнее Изюма река Северский Донец делает некий S-образный изгиб. Более того, в районе Забавное - Левковка, между одной из важнейших рокадных коммуникаций этой группировки - трассой М-03 и самой рекой расстояние -достаточно небольшое. Причём, верхний изгиб русла реки тут обращён в сторону боевых порядков противника, так сказать, "вдаётся в них" и представляет собой фактически некий "плацдарм без форсирования"...
Далее ничего расшифровывать и пояснять, я, в силу известных причин, не буду, но думающие поймут... о чём я намекаю. По крайней мере, из Петровского и Гусаровки наши войска в аккурат перед разрекламированной "битвой за Донбасс" выбили передовые авангарды войск противника. Дальше, посмотрите в карту, прикиньте и посчитайте сами...
Более того, думаю и само командования войск противника уже самостоятельно чуть ранее прикинуло и догадалось о вполне вероятных последствиях своего игнорирования и не учёта этих факторов и топографических особенностей местности. Так как, пару дней назад оттянуло одну свою мототсрелковую БТГр от посёлка Заводы на восток (переправив её через Северский Донец у Снежковки), а теперь фиксируется оттягивания ещё парочки мотострелковых БТГр противника от Курульки и Новодмитриевки в северо-восточном направлении на Дибровное и даже Малую Комышуваху.
Ещё вчера эти батальоны рвались на Барвенково, пытались прорваться через Мазановку на Краснополье, а сегодня явно их "попустило" и они даже местами оттягиваются "несколько севернее". Вполне возможно, через какое-то время они опять возобновят эти попытки, но явно это теперь не будет "местом приложения главных усилий". Ибо очевидно, что командование Изюмской группировки войск противника переносит их на свой левый фланг, с целью оказать содействие соседней группировке, рвущейся ЗА Северский Донец восточнее Славянска.
«Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 притока https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону .»
Рекомендую на цю тему послухати Ірину Фаріон
Судний день для рускоязичних - Фаріон виграла Верховний Суд | Ірина Фаріон
https://youtu.be/xsx_R5TWUM0
- Хахлам придётся сто лет за ленд-лиз рассчитываться!
- Ну - СРСР за ленд-ліз розраховувався чи то до 1996 чи взагалі до 2004 року! Але ми надіємося, що розрахуємося швидше - за рахунок арештованих у США ваших золотовалютних резервів...