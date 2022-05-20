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Украинские войска эффективно используют гаубицы из США, - Пентагон

м777

Силы обороны Украины эффективно используют американские гаубицы М777, большинство из них уже на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что артиллерия оказалась критически важным элементом украинцев. По его словам, когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание – результат боя будет в значительной степени зависеть от артиллерии и дальнего огня.

"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы направили, есть на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", - сказал Кирби.

Спикер Пентагона также напомнил, что США пошлют Украине еще 18 гаубиц в рамках нового пакета военной помощи на $100 млн.

Также читайте: США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", - Reuters

оружие (10198) Пентагон (1446) США (26381) Кирби (452)


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Топ комментарии
+36
Тому і кацапня стала не такою борзою дякуючи Штатам.
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20.05.2022 08:07
+27
В підрозділах арміі ссср українців майже завжди ставили на керівні посади. Кацапи заздрили і в їхньому спілкуванні з'являлися прислів'я на кшталт "Хохол без лычки, как п...да без затички".
Взагалі українці дуже войовнича нація. Наша земля, як кузня воїнів. Тут були конфлікти, в яких накопичувалися знання про військову справу. Готи, гуни, сармати, які були найкращими вершниками римської імперії, кімерійці і арійці, нарешті анти - предки українців, варяги (вікінги) - наші князі, що стали русинами (не плутати з рюзкими). Це войовничи народи. Земля ******** України завжди була пешим форпостом на шляху навали загарбників - в тій самій римській імперії східний кордон був на нашій землі. А в другій світовій війні кожен третій герой ссср був українцем.
Чому в Україні таки родючи чорноземи? Бо в в нас тих окупантів та загарбників у землі у три шари лежить...
Ось чому - СЛАВА НАЦІЇ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ?
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20.05.2022 08:51
+26
Отож-то !

Наші хлопці і дівчата - вправні воїни.
Дякуємо нашим Захисникам.
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20.05.2022 08:10
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"Всьо пропало! Англосакси нас слівают! Кукарєку! Кудах-тах-тах!!!"

Русскій ваєнний корабль, іді *****.
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20.05.2022 11:19 Ответить
кацапы почему же вы все по одной методичке пишите под разными никами - вас зашкварили сливайтесь в унитаз
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20.05.2022 13:52 Ответить
Тому і кацапня стала не такою борзою дякуючи Штатам.
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20.05.2022 08:07 Ответить
Отож-то !

Наші хлопці і дівчата - вправні воїни.
Дякуємо нашим Захисникам.
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20.05.2022 08:10 Ответить
Колись при савке, в армії, де в підрозділах було багато українців, був порядок, там керівники після розвалу совка бідкалися, що ми будемо робити коли українці підуть, так воно і вийшло...
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20.05.2022 08:28 Ответить
В підрозділах арміі ссср українців майже завжди ставили на керівні посади. Кацапи заздрили і в їхньому спілкуванні з'являлися прислів'я на кшталт "Хохол без лычки, как п...да без затички".
Взагалі українці дуже войовнича нація. Наша земля, як кузня воїнів. Тут були конфлікти, в яких накопичувалися знання про військову справу. Готи, гуни, сармати, які були найкращими вершниками римської імперії, кімерійці і арійці, нарешті анти - предки українців, варяги (вікінги) - наші князі, що стали русинами (не плутати з рюзкими). Це войовничи народи. Земля ******** України завжди була пешим форпостом на шляху навали загарбників - в тій самій римській імперії східний кордон був на нашій землі. А в другій світовій війні кожен третій герой ссср був українцем.
Чому в Україні таки родючи чорноземи? Бо в в нас тих окупантів та загарбників у землі у три шари лежить...
Ось чому - СЛАВА НАЦІЇ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ?
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20.05.2022 08:51 Ответить
Навіть наша природа захищає нас від ворогів. Наприклад, річка Ірпінь. Причому, нині від орків, а в 1941 році точно в тих же місцях від німецької навали. А річка-герой Сіверський Донець!
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20.05.2022 09:31 Ответить
Ви маєте на увазі "подвіг рускага оружія" під Білогорівкою ?
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20.05.2022 10:03 Ответить
Рос. академік Ліхачов стверджував,що 75% офіцерів ВМФ СРСР були українцями. Саме тому на флоті був відносний порядок. У РВСП також.Сержантський склад РА у 60-80рр на 85% складався з українців Кацапи -розумово неповноцінні з дуже низьким IQ і про це знали у керівництві союзу
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20.05.2022 09:38 Ответить
позор республиканской партии которая терпит у себя трамповское(то есть путлеровское) кодло
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20.05.2022 13:54 Ответить
Літаків ще підженіть, будьте так ласкаві...
Наші їх ще ефективніше використовуватимуть, чесно!
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20.05.2022 08:25 Ответить
В "совок" тоже был попрошайкой, воюя с гитлеровцами американским оружием и лопая американскую тушёнку? Или то другое? "Великий сталин-наш отец родной"?
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20.05.2022 08:43 Ответить
привет инфантильному лохторату вне политики, который избирал этих президентов и депутатов.
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20.05.2022 08:43 Ответить
Это ты рассуждаешь старыми понятиями.Когда гаубицы били без корректировки беспилотниками и спутниковой разведки.И просто накрывали квадраты артиллерийским огнем.Либо били по координатам полученным не в реальном времени-от разведчиков и самолетов.Как градами.
А теперь даже одна сау может уничтожать точным огнем с корректировой беспилотником кучу техники и пехоты.
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20.05.2022 09:02 Ответить
И ничто не мешает перемещать их на необходимые участки фронта.
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20.05.2022 09:13 Ответить
Вони безперервно переміщаються. Наприклад, "рапіри" більше 10 снарядів взагалі за раз не випускають - одразу змінюють позицію. Дрони є не тільки в нашої артрозвідки.

Як казали після в'єтнамської війни - час життя РЛС - 3 хвилини, це час підльоту ракети ворога. Зараз час життя нашої батареї - за наявності дрона в ворога - це час націлення та коригування вогню батареї гаубиць ворога.

Але чисто технологічно наші хлопці в кращому стані - річ у тім, що в рашкованів фактично немає ефективних контрбатарейних РЛС. Окрім древнючого Зоопарку з срср та "аістьонка", в яких реальна дальність до 10км. А враховуючи низьку точність арти - це просто сміття. В той же час Україна оснащена контрбатарейними радарами AN/TPQ-36, наприклад, яка працює на відстанях в 2 рази більша, ніж рашкованські радари. І навіть більшій, ніж вся їхня основна ствольна арта рівня БТГр/бригада - тобто на відстанях в 20+ км. Є і моделі, які працюють на відстанях "до 50 км".

Уявіть собі: американський контрбатарейний радар видає високоточні координати батареї рашкованів, а батарея гаубиць М777, на протязі буквально 30-60 секунд перенацівлившись, стандартними снарядами, лупить на відстань 24 км, кладучи 13 з 14 снарядів в круг діаметром 10 метрів. Бо в цих гаубиць є автономна інерціальна система - вони приціл тримають попри відкат і зрушення гаубиці в просторі від пострілу.
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20.05.2022 22:39 Ответить
Їх в США на озброєнні 1000, нам дали 100 + 18, це більше 10%, як на мене непогано. Ніхто в світі стільки не має, ну крім США звісно. Те саме і з джавелінами, в США 7100 ПУ, в України 5500 ПУ. Дають багато.
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20.05.2022 09:09 Ответить
согласен.

Ещё было бы здорово чтобы мозги давали, хотя бы власти, увы это нереально.
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20.05.2022 13:02 Ответить
С какой берёзы следишь за боями?
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20.05.2022 19:12 Ответить
Дадуть ще. Контрбатарейний радар на 20-50 км дальності + батарея гаубиць М77, яка кладе стандартними, найдешевшими снарядами, 13 з 14 снарядів в круг діаметром 10 метрів - у зв'язці - це просто охєрєть як круто.

Наскільки це круто, рашковани відчули на собі в 15-16 роках, коли буквально через тиждень після встановлення ніби-то "затишшя" на фроті (коли атак не було) - рашковани просто переставали викочуватись танками, мінометами та гарматами на передок ближче ніж на 3-5км, аби полупити в наші позиції, бо на будь-який постріл з того боку, навіть з наших стареньких Д-20/Д-30 максимум через 30 секунд прилітало прямо в башту з 3-4 снаряду. Бо саме тоді до нас надійшла перша партія таких радарів AN/TPQ-48. Тому і тримали фронт надійно - мінометний та гарматний вогонь був неприцільний в рашкованів, а танки рашковани берегли і не показували.
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20.05.2022 22:49 Ответить
привет передай тем кто их выбирал особенно - зека не судимого или носатого игрока членом на пианино
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20.05.2022 13:56 Ответить
А шольц вроде опять отменил поставку панцергаубице, да еще и БТРы не даёт
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20.05.2022 08:44 Ответить
Дайте химстеры и вообще удивитесь
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20.05.2022 08:49 Ответить
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20.05.2022 08:53 Ответить
але шо-шо, та м'яса, толу і заліза в них дофіга...
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20.05.2022 09:46 Ответить
Харэ носится уже с гаубицами, как курица с яйцами. Давайте химарсы уже, не ссыте.
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20.05.2022 09:01 Ответить
В рамках ленд лізу, як стверджує Швець, будуть надані Петріот і Хімраси. Мені в це не дуже віриться, але Швець джерело до якого можна прислухатися. Будемо молитися.
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20.05.2022 09:28 Ответить
швец балабол и кремлевский сливной бачек
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20.05.2022 13:59 Ответить
Швець - кдб-шник і балабол. Вже спробував в одному з своїх відосиків впарити глядачам Смєшко. Треба дуже фільтрувати те, що він каже. Бо ніколи не знаєш, коли він перекинеться і почне втюхувати джинсу від конторських.
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20.05.2022 22:54 Ответить
За даними Юрія Швеця, американські системи РСЗО, і навіть "Петріоти" вже в дорозі.

https://www.youtube.com/watch?v=ef5XNKTLt-U Украина получит Patriot и дальнобойную артиллерию/ Новый пакет помощи принят
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20.05.2022 09:29 Ответить
сомневаюсь про пэтриот, их очень мало и они стоят как авианосец
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20.05.2022 11:19 Ответить
А ще - це не джавелін і не гаубиця - речі, які за відповідних умов автономні і самодостатні (хоча той же М777 - має і рацію бортову і зв'язок автоматизований для цілевказань).

Для розгортання такої зброї, як "петріот" реально потрібно роками перебудовувати управління, стандарти зв'язку, місяцями навчати тисячі людей роботі з комплексом (1 комплекс - це мінімум 36 ПУ, до десятка РЛС, а це вже півтисячі людей), бо там просто дохєра різного, від валасних РЛС-ів, до систем автоматизованої перевірки "працездатності" ракет. І це реально складніше навіть за "а давайте надамо Україні F-16".
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20.05.2022 23:09 Ответить
Вопрос почему все таки их урезают до базы M777 ?, или особого смысла нет в виде модернизированных ?
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20.05.2022 09:38 Ответить
Я видел на передке версию А2 - это последняя модернизация, нам бы эксперементалку на 70км, во где был бы класс, но увы - амеры что то более серьезного не дают - так ведь и победить можно...
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20.05.2022 10:26 Ответить
70 km - eto toljko s Eskaljiburami.
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20.05.2022 12:23 Ответить
Ні. Існує модернізація M777ER - з подовженим стволом, яка спеціальні активно-реактивні снаряди XM1113 (не ескалібури, а все ж таки дешевші снаряди) пуляє на 60+ км. Але в самих США цих гаубиць не багато - цим гаубицям менше 7 років, а снарядам - менше 5 років.

Тож дають в товарних кількостях те, що реально на озброєнні армії США - масову М777А1 та може М777А2. Але і ці - реально круть з контрбатарейними радарами.
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20.05.2022 23:20 Ответить
На озброєнні Армії США немає немодернізованих М777. Під "модернізацією" прозуміється принаймні базова гаубиця М777А1 - в якої є бортовий балістичний компьютер, GPS, рація та інерціальна система, яка автоматично відновлює приціл. Саме тому гаубиця М777А1 кладе 13 з 14 стандартних снарядів в круг діаметром 10 метрів на дільність 24 км.

Ні одна гаубиця чи гармата України чи рашки на таке не здатна.

Тож не несіть маячні. Нам надають модернізовану, ******* зброю, яка масово стоїть на озброєнні Армії США. В т.ч. модернізацію М777А2, здатну на стрільбу Ескалібурами (до 70км з точністю "в круг діаметром 5 метрів").
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20.05.2022 23:26 Ответить
 
 