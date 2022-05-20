Украинские войска эффективно используют гаубицы из США, - Пентагон
Силы обороны Украины эффективно используют американские гаубицы М777, большинство из них уже на передовой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
Он отметил, что артиллерия оказалась критически важным элементом украинцев. По его словам, когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание – результат боя будет в значительной степени зависеть от артиллерии и дальнего огня.
"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы направили, есть на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", - сказал Кирби.
Спикер Пентагона также напомнил, что США пошлют Украине еще 18 гаубиц в рамках нового пакета военной помощи на $100 млн.
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Русскій ваєнний корабль, іді *****.
Наші хлопці і дівчата - вправні воїни.
Дякуємо нашим Захисникам.
Взагалі українці дуже войовнича нація. Наша земля, як кузня воїнів. Тут були конфлікти, в яких накопичувалися знання про військову справу. Готи, гуни, сармати, які були найкращими вершниками римської імперії, кімерійці і арійці, нарешті анти - предки українців, варяги (вікінги) - наші князі, що стали русинами (не плутати з рюзкими). Це войовничи народи. Земля ******** України завжди була пешим форпостом на шляху навали загарбників - в тій самій римській імперії східний кордон був на нашій землі. А в другій світовій війні кожен третій герой ссср був українцем.
Чому в Україні таки родючи чорноземи? Бо в в нас тих окупантів та загарбників у землі у три шари лежить...
Ось чому - СЛАВА НАЦІЇ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ?
Наші їх ще ефективніше використовуватимуть, чесно!
А теперь даже одна сау может уничтожать точным огнем с корректировой беспилотником кучу техники и пехоты.
Як казали після в'єтнамської війни - час життя РЛС - 3 хвилини, це час підльоту ракети ворога. Зараз час життя нашої батареї - за наявності дрона в ворога - це час націлення та коригування вогню батареї гаубиць ворога.
Але чисто технологічно наші хлопці в кращому стані - річ у тім, що в рашкованів фактично немає ефективних контрбатарейних РЛС. Окрім древнючого Зоопарку з срср та "аістьонка", в яких реальна дальність до 10км. А враховуючи низьку точність арти - це просто сміття. В той же час Україна оснащена контрбатарейними радарами AN/TPQ-36, наприклад, яка працює на відстанях в 2 рази більша, ніж рашкованські радари. І навіть більшій, ніж вся їхня основна ствольна арта рівня БТГр/бригада - тобто на відстанях в 20+ км. Є і моделі, які працюють на відстанях "до 50 км".
Уявіть собі: американський контрбатарейний радар видає високоточні координати батареї рашкованів, а батарея гаубиць М777, на протязі буквально 30-60 секунд перенацівлившись, стандартними снарядами, лупить на відстань 24 км, кладучи 13 з 14 снарядів в круг діаметром 10 метрів. Бо в цих гаубиць є автономна інерціальна система - вони приціл тримають попри відкат і зрушення гаубиці в просторі від пострілу.
Ещё было бы здорово чтобы мозги давали, хотя бы власти, увы это нереально.
Наскільки це круто, рашковани відчули на собі в 15-16 роках, коли буквально через тиждень після встановлення ніби-то "затишшя" на фроті (коли атак не було) - рашковани просто переставали викочуватись танками, мінометами та гарматами на передок ближче ніж на 3-5км, аби полупити в наші позиції, бо на будь-який постріл з того боку, навіть з наших стареньких Д-20/Д-30 максимум через 30 секунд прилітало прямо в башту з 3-4 снаряду. Бо саме тоді до нас надійшла перша партія таких радарів AN/TPQ-48. Тому і тримали фронт надійно - мінометний та гарматний вогонь був неприцільний в рашкованів, а танки рашковани берегли і не показували.
https://www.youtube.com/watch?v=ef5XNKTLt-U Украина получит Patriot и дальнобойную артиллерию/ Новый пакет помощи принят
Для розгортання такої зброї, як "петріот" реально потрібно роками перебудовувати управління, стандарти зв'язку, місяцями навчати тисячі людей роботі з комплексом (1 комплекс - це мінімум 36 ПУ, до десятка РЛС, а це вже півтисячі людей), бо там просто дохєра різного, від валасних РЛС-ів, до систем автоматизованої перевірки "працездатності" ракет. І це реально складніше навіть за "а давайте надамо Україні F-16".
Тож дають в товарних кількостях те, що реально на озброєнні армії США - масову М777А1 та може М777А2. Але і ці - реально круть з контрбатарейними радарами.
Ні одна гаубиця чи гармата України чи рашки на таке не здатна.
Тож не несіть маячні. Нам надають модернізовану, ******* зброю, яка масово стоїть на озброєнні Армії США. В т.ч. модернізацію М777А2, здатну на стрільбу Ескалібурами (до 70км з точністю "в круг діаметром 5 метрів").