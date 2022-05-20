Украинские войска эффективно используют гаубицы из США, - Пентагон

Силы обороны Украины эффективно используют американские гаубицы М777, большинство из них уже на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что артиллерия оказалась критически важным элементом украинцев. По его словам, когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание – результат боя будет в значительной степени зависеть от артиллерии и дальнего огня.

"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы направили, есть на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", - сказал Кирби.

Спикер Пентагона также напомнил, что США пошлют Украине еще 18 гаубиц в рамках нового пакета военной помощи на $100 млн.

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