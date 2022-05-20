РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11738 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
20 830 88

Существует высокая вероятность боевых действий со стороны оккупантов для выхода на админграницу Херсонской области, - Генштаб ВСУ

херсон,херсонщина,орки,окупанти,окупант,рашисти,рашист,орк

Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий со стороны оккупантов с целью выхода на административную границу Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и строительство второй линии обороны.

Сохраняется высокая вероятность продления боевых действий с целью улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 19 мая на Южном направлении уничтожено до 40 оккупантов, 2 танка, САУ, 2 "Града", 1 ЗРК "ТОР", - ОК "Південь"

армия РФ (19035) Херсонская область (4713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Херсонська область годувала овочами всю Україну. Тепер овочі будуть імпортні по відповідній ціні. Та нам пофігу, епоха бідності вже минула.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:29
+28
існує висока ймовірність бойових дій ....яка зарплата за такий мем у Генштабі ?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:20
+26
показать весь комментарий
20.05.2022 08:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адмінкордон - це умовна лінія, яка ще нікого не зупиняла. Ціль - вся Україна.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:17 Ответить
Ціль вже змінилась , в них нова ціль - південний схід , далі можуть закріпитись і тоді їх вибить буде тяжче
показать весь комментарий
20.05.2022 08:36 Ответить
Мені видається, що використання слова "адмінкордон" під час війни, недоречне та дезорієнтуюче. Виходить так, наче вийдуть і зупиняться, але цього не буде.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:44 Ответить
Кусочек Николаевской. А Запорожской - бОльшая часть.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:26 Ответить
не відповідай орку, кидай його в спам, і скаргу на "раду форумчан
показать весь комментарий
20.05.2022 09:39 Ответить
існує висока ймовірність бойових дій ....яка зарплата за такий мем у Генштабі ?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:20 Ответить
Канєшна їх не влаштовує те що вдалось здати зеленому зраднику.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:21 Ответить
Та отож. Кацапи вже давно вийшли на "адмінкордон" і пішли далі. Тепер та Снігурівка ключ до Антонівського мосту та Каховської дамби.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:51 Ответить
Снегиревка снова под орками? Вроде ж они оттуда уходили?
показать весь комментарий
20.05.2022 09:13 Ответить
не уходили..разве что в чьём то больном воображении..
показать весь комментарий
20.05.2022 10:02 Ответить
Теперь буду знать, что у Кима больное воображение.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:09 Ответить
Могу даже сказать в чьём больном - арестович недавно заявил, что Николаевская область полностью освобождена - ну если опа вычеркнула Снигерёвку из состава области то таки да.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:20 Ответить
Херсонська область годувала овочами всю Україну. Тепер овочі будуть імпортні по відповідній ціні. Та нам пофігу, епоха бідності вже минула.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:29 Ответить
покуй на ті овочі, ми маємо повернути наших людей. Херсон в більшості своїй проукраїнський, там 82% населення це етнічні українці, в мене там знайомі сидять, чекають звільнення. Ми не можемо їх покинути.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:14 Ответить
Честно на ситуацию нужно смотреть и оценивать. Освобождения не будет. Нечем и некем. Знакомым говори или уезжать, или принимать новую реальность.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:30 Ответить
Тебе запряжемо у воза, кулемет поставимо й підеш визволяти Херсон.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:55 Ответить
Себя запряги, дурачок. Продолжай витать в розовых соплях.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:10 Ответить
Дурачок - це той, хто твою мамцю юзав, як наслидок з'явилось ти. Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
показать весь комментарий
20.05.2022 10:31 Ответить
Дал бы тебе за мать по *****, но ты ведь на монитор спрячешься, *****.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:24 Ответить
"Уйобок", буряте - це тупорилий валянок, не здатний навіть опанувати державну.
показать весь комментарий
21.05.2022 01:13 Ответить
Вы напрасно так недоверчиво относитесь к его словам - наступление со стороны Николаева остановилось с "уходом" генерала Марченко - и уже, как два месяца рашисты укрепляют свои позиции под Херсоном - роют, бетонируют всё. Сделают крепкий тыл и кто им запретит идти вперёд. Так, что бои за Николаев ещё все впереди.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:27 Ответить
ВСУ досі не підводили. В українців немає сумніву, що наші території будуть деокуповані.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:57 Ответить
а чего они не уехали ? там же жопа будет в ближайшие месяцы
показать весь комментарий
20.05.2022 14:02 Ответить
дивовижно... як вони здогадались?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:29 Ответить
Яке потворне повідомлення.
показать весь комментарий
20.05.2022 08:30 Ответить
Я не буду втручатися в редакційну політику сайту, але збільшення кількості новин шляхом передачі однієї і тієї ж інформації (в даному випадку зведення Генерального штабу ЗС України) по декілька разів під іншими назвами - відвертає читачів, на мою думку. Кожен раз, коли читаєш те, що декілька хвилин назад вже читав тільки під іншою назвою, навіює відчуття ошуканості...
Тобто, люди не ідіоти та також вміють наприклад: в місті Н помер кроль на ім'я Пітер - погнали ганяти новину на одному сайті, тільки змінюй назви: помер кроль Пітер, в місті Н жалоба, де подівся Пітер?, приголомшлива новина - Пітер напевно пішов, у Пітера з міста Н всеж таки настав неочікуваний фінал і т.д.
Попрацюйте з редакторами.

Ви це вже переповіли вдруге хвилинами раніше, знайдіть відповідний абзац :

https://m.censor.net/ua/news/3342562/vorog_zdiyisnyuye_sproby_nastupu_bilya_lysychanska_i_syeverodonetska_genshtab_zsu
показать весь комментарий
20.05.2022 08:30 Ответить
По ходу нас готовят к сдаче Херсонщины?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:34 Ответить
вас может и готовят? вы шо кацап? то вас готовят Скабеева с Соловьевым как стадо баранов то вы вы проглотите то что вам скажет царь пока всех орков не выбьют с Украины включая Крым война не закончится никто не успокоится
показать весь комментарий
20.05.2022 08:40 Ответить
Уважаемый! Меня успокаиваеть не надо. Я уже успокоился за полтора месяца в Рубежанском аду. И привык доверять своим глазам, а не Арестовичу. Сейчас у меня нет ничего, сгорело все. Так, что не надо умничать.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:19 Ответить
Земляк где ты сейчас осел?
показать весь комментарий
20.05.2022 10:10 Ответить
Сдача уже произошла.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:18 Ответить
Хто нас готує, кацапи? А нас мають хвилювати їхні побажання?
От я зневажав і зневажаю Клоуна, але блін, люди, ви колись чули про логіку?
Якби була домовленість і Зе був не просто тупий баран, а зрадник, то нах.ра це все?
Він би просто під час вуличних боїв у Києві та Харкові, в перший тиждень війни, домовився про "мир" на умовах кацапів і в обмін на відведення військ з Київщини, Чернігівщини, Харківщини і т.п. кацапи забрали би собі Сухопутний коридор у Крим, воду та Донецьку з Луганською областю. В Україні знайшлися би мільйони які вважали би це перемогою.
А нах.ра йому зараз, коли українці повірили у можливість знищення ворога на це йти?
показать весь комментарий
20.05.2022 09:42 Ответить
Може він і хотів домовитись. Але за південь. А не північ.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:47 Ответить
Справа ще й у тому, що мільйони би може і погодились, хоча я так не вважаю, а от Київ точно ні.
Зелю миттєво би вишвирнули, як і яніка.
І що би він з того мав ?
Тепер же він планує всидіти у кріслі, бо ж прийдеться відповідати за провальну політику та неготовність зустрічати ворога.
Якщо ми вступали в НАТО, і він, як головнокомандувач, виконував Конституцію, то чому за три роки кадрові військові не вивчили англійської ?
Уявляєте, приходить такому кадру натівська техніка, координати, дані, і він біжить до родичів щоб переклали.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:54 Ответить
Що що, а англійську наші військові інтенсивно вчать ще з часів міністерства Гриценка. Однієї англійської мало для опанування зброї. Точніше вона там найменша проблема.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:54 Ответить
Може хтось і вчить, але це не масово.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:01 Ответить
А кацапы и так забрали сухопутный коридор, вода по каналу уже течет. Запорожская АЭС у них в руках, перебросить.,а может уже и так обеспечивает Крым. Все что нужно зе сдал. Но под шум кононад и уничтожения национал-патриотического движения.
...
Судя по заявлению западная помощь особо никак не влияет. Ни на Донбассе ни где. Ею я считаю вокруг Киева обставляются.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:16 Ответить
Так а де його гешефт??
Якби він був зрадником, йому перемовини вигідніші були би в той час, коли країна у найбільшій небезпеці, а не тепер
показать весь комментарий
20.05.2022 11:12 Ответить
А хайло його кинув, тому зе кинув у відповідь.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:52 Ответить
он зеленский (со своми кодлом) и есть зрадник - просто ему бежать некуда потомоу что оно тупое не просчитало на два хода вперед
показать весь комментарий
20.05.2022 14:07 Ответить
Та ви шо?😧 А коли настане ймовірність звільнення Херсону? Що там дєрьмак з кураторами з фсб "порєшалі."?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:39 Ответить
А виздихали б, ви, москальня кончена !
показать весь комментарий
20.05.2022 08:41 Ответить
Зато генштаб рахує пожежи военкоматів в рф, продовжує "евакувацію" Азовців в Ростовську область
показать весь комментарий
20.05.2022 08:43 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 08:46 Ответить
З одного боку відверто зданий Південь, а з другого табу від влади на московський сатанат... Вас ні на які думки то не наводить?
показать весь комментарий
20.05.2022 08:52 Ответить
****** секта ze не имеет мозгов -это клинические идиоты и моральные уроды
показать весь комментарий
20.05.2022 08:59 Ответить
"Оманскій" сказав- не на часі...
показать весь комментарий
20.05.2022 09:05 Ответить
А не расскажет ли достопочтенный Пан , зачем Зеленский разрешил зеленые коридоры ( я извиняюсь за тавтологию ) открыть , чтобы наши люди шастали туда сюда как в 14-м . А почему в Херсонской области не происходит такого, как в Буче Вы до сих пор считаете ,что не взорванные мосты и разминирование , это случайность , т.е. (***** ) , как сказал Арестович . В таком случае , кто то не на своем месте , или упаси Господи так думать , Предатель .
показать весь комментарий
20.05.2022 09:01 Ответить
А почему в Херсонской области не происходит такого, как в Буче-а вы уверены что там не происходит как в Буче там десяток Буч оценивая по населению обл уже сейчас много случаев что в Херсонской обл орки убивают грабят и насилует вся правда откроеться после деокупации про Бучу Ирпень когда были окупированы также не знали только то что там идут бои все зверства открылись после освобождение по поводу зеленского про разминирование и коридора не знаю кто там так скомандовал в любом случае мы должны освобождать или по вашему народ должен смириться раз командование сдали юг? ЗСУ добровольцы терооборона что учавствует также по вашему должна отсупить и смириться с окупацией юга?что вы предлагаете тогда? выйти сейчас на площади во время войны и требовать зеленского отстранить так это переворот то что на руку россии не будет власти в Киеве тогда точно пипец, какой не был зеленский разбираться после войны и деокупации
показать весь комментарий
20.05.2022 09:16 Ответить
Після війни вам ніхто не дасть разбіраться,вас загонять у стойло як кацапів та білорусів,не для того жидів малороські прийшла до влади,їм потрібна Україна без українців для побудови великого ісраїлю
показать весь комментарий
20.05.2022 10:55 Ответить
а кто тебе сказал что в хнрсонской области и в Херсоне не происходит того же что и в Буче? происходит....каждый день..из Херсона пол города уже выехало и не по зелёным коридорам большая часть а кто как мог....а про разминирование антоновского моста уже говорили и не раз....
показать весь комментарий
20.05.2022 10:07 Ответить
а когда появится вероятность того что Украина начнет освобождать хернр?или неначаси Ну не зря же юг здали без единого выстрела что теперь брать и отвоевывать?
показать весь комментарий
20.05.2022 09:01 Ответить
уже говорили не раз когда больше техники оружие настуопательного июнь-июль
показать весь комментарий
20.05.2022 09:14 Ответить
Хай бєняренигат виходить на адмінкордони і стає груддю разом арахамло і відвойовує те ,що здали...то як злодіям водиця для содового заводу фірташа ,обернулась сухопутним коридором і знищенням 40 % України???
показать весь комментарий
20.05.2022 09:14 Ответить
Я уже писал , делая выводы из открытых источников , 98% был договорняк по сдаче юга , для коридора на Крым . Но в последний момент ***** решил ******* Зеленского и Ермака , и ударил везде шоб наверняка , но тут что то пошло не так Обычным людям это не понравилось и не обычным тоже , таким , как Пашинский и Черновил . И началось ,то Мрия не улетела , то оружие ******** со складов готовое к отправке за рубеж . Даже наезжать пытались на военных Командир Азова знал , что все разминировано и мог вывести гарнизон в 6000 человек , 26.02 2022 . Но позвонили с Киева и попросили отвлечь силы ***** , бо наступает Жопа . Обещали конечно потом деблокировать , но....... .Так получилось (******** ) Вкратце про события которые имели место
показать весь комментарий
20.05.2022 09:20 Ответить
звідки інфа про гарнізон в 6000 тисяч чоловік? Це вже не полк, це майже дивізія.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:35 Ответить
100%% арахамло від бєніренигата літало до фірташа - продали воду на содовий заводік в крим ...а трапилось ...що і пів України ....
показать весь комментарий
20.05.2022 09:46 Ответить
Ого! Якийсь Яшка знає більше, ніж усі розвідки світу.😮 Ти що вживаєш для виходу в астрал?
показать весь комментарий
20.05.2022 10:27 Ответить
перестаньте мусолити тему розмінованих доріг і мостів на півдні перед навалою орди! Москалі майже безперешкодно зайшли ПО ВСІХ НАПРЯМКАХ!!! зекоМанда здала ВСЮ країну, а не тільки південь!
показать весь комментарий
20.05.2022 09:20 Ответить
Тогда поястите почему Херсон , Бердянск , Мелитополь пали сразу , а Мариуполь держался
показать весь комментарий
20.05.2022 09:23 Ответить
Включи логику, тупица, в Мариуполе стоял полк Азов.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:33 Ответить
Бо там найбоєздатніші частині і добре укріплена лінія оборони.
Саме тому кацапи і досі не можуть її здолати. Незважаючи ні на що, наші стоять під самим Донецьком.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:39 Ответить
Существует высокая вероятность боевых действий.........
А до этого было просто прогулка, да?
Сдали юг как макулатуру, теперь надеются на американское чудо-оружие, мрази.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:31 Ответить
Ну їхні плани зрозуміли. Хапнути що зможуть і на перемовини. Україна просто повинна чітко заявити позицію, що ніяких перемовин щодо Херсону та Донбасу із ними не буде. Якщо вони продовжують реалізовувати свій план, значить вірять у його реалістичність, значить щось, чи хтось, дає їм на це надію. Значить наші не допрацьовують на цьому напрямі...
Були би впевнені що ми ніколи на такі перемовини не підемо, не лізли би.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:34 Ответить
До Кривого Рогу вони будуть рватися. То Зєліна мала батьківщина. Будуть йому так мститись.
показать весь комментарий
20.05.2022 09:36 Ответить
Почему готовят , уже сдали , и не сейчас , а в далеком 2020 - м в Омане
показать весь комментарий
20.05.2022 09:36 Ответить
А ймовірність виходу хоча б на адмінкордон Криму існує?! Чи здача й звільнення Херсону, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя,... не на часі?
Москалі вже вважають, що південь то москалія, залишилось дрібні формальності залагодити.
Луганщину таки да, потрібно відвоювати, особливо враховуючи, що все населення там вороже до України. Но то таке, потім будемо перевиховувати, америкоси баксів підкинуть на перевиховання.
Далі буде....
показать весь комментарий
20.05.2022 09:43 Ответить
Ага, дождались пока они закрепятся, теперь ожидаем наступления, браво
показать весь комментарий
20.05.2022 09:58 Ответить
це все наслідки "" після виборів 2019року, подібних, та у сфері оборони, як то ігнору потреб ЗСУ, їх розвитку, а також зради на перешийку з Криму.
Так, справді, тепер для звільнення окупованих територій доведеться їх виколупувати, як клопів, з благодатної родючої херсонської земельки...
А іншого кращого виходу нема... всі погані, хоча цей - найменше зло... після 2019року.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:18 Ответить
согласен с каждым словом! Мудрий нарид в 2019 выбрал все то, через что сейчас проходит - войну, разруху нищету...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:03 Ответить
Втрата правобережної херсонщини буде набагато більшою поразкою ЗСУ, ніж навіть маріупольський котел
показать весь комментарий
20.05.2022 10:13 Ответить
"Звільнення Криму" кажете? Ні на що не натякаю, звісно... Просто ситуація не така проста, як нам дехто регулярно подає.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:20 Ответить
Да какой там Крым ((
показать весь комментарий
20.05.2022 10:32 Ответить
Просто ж вони всі про це без перестану говорять: і Арестович, і Кулеба, і Подоляк...
показать весь комментарий
20.05.2022 10:48 Ответить
Это просто программа "максимум" для возможных переговоров. В любом случ освобождать Крым или нет будет решать ни Зеля, ни Арестович... а запад. Если "нет" , то прикроют краник ресурсов
показать весь комментарий
20.05.2022 11:17 Ответить
Всьо прапало! Кругом зрада! Караул!

показать весь комментарий
20.05.2022 11:12 Ответить
потому что диванов слишком много - а вот когда стоя писать комменты тогда зрады меньше ..
показать весь комментарий
20.05.2022 14:14 Ответить
НУ ТАК ТРЕБА ШВИДКО ЗМІНИТИ УМОВНІ ГРАНИЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗБІЛЬШИТИ ЇХ) НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:17 Ответить
Чи взагалі створити Південно-Східну область України з обласним центром в м Дніпро... Хай спробують окупувати весь регіон і щось там легітимізувати...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:25 Ответить
Генштаб, да вы прямо Капитан Очевидность! А чем по вашему они третий месяц занимаются?
показать весь комментарий
20.05.2022 12:28 Ответить
Не забудьте щось їм розмінувати!
показать весь комментарий
20.05.2022 12:31 Ответить
Почитал коменты и понял,что придется "жить" под оккупантом. Скоро три месяца,благодаря ЗРЕДЕ, как нас СДАЛИ рашистам. И как нам быть? Сейчас у нас(Н-Каховка) большая,не разрешимая проблема с лекарствами. Из-за какой то таблетки,например,лизиноприла зависит человеческая жизнь....
Вот и приходится плевать на амбиции и заказывать что бы привезли с.... Крыма.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:55 Ответить
Осмелюсь спросить, а Н-Каховка кому отдала большинство голосов на прошлых выборах? Надеюсь, что как все - "Аби не Порох".
Сочувствую вашим проблемам.
показать весь комментарий
20.05.2022 13:52 Ответить
вас же предупреждали - не голосуйте за популистов и трепачей
показать весь комментарий
20.05.2022 14:15 Ответить
вы живете так, как проголосовали
показать весь комментарий
20.05.2022 21:58 Ответить
 
 