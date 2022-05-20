Существует высокая вероятность боевых действий со стороны оккупантов для выхода на админграницу Херсонской области, - Генштаб ВСУ
Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий со стороны оккупантов с целью выхода на административную границу Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и строительство второй линии обороны.
Сохраняется высокая вероятность продления боевых действий с целью улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Тобто, люди не ідіоти та також вміють наприклад: в місті Н помер кроль на ім'я Пітер - погнали ганяти новину на одному сайті, тільки змінюй назви: помер кроль Пітер, в місті Н жалоба, де подівся Пітер?, приголомшлива новина - Пітер напевно пішов, у Пітера з міста Н всеж таки настав неочікуваний фінал і т.д.
Попрацюйте з редакторами.
Ви це вже переповіли вдруге хвилинами раніше, знайдіть відповідний абзац :
https://m.censor.net/ua/news/3342562/vorog_zdiyisnyuye_sproby_nastupu_bilya_lysychanska_i_syeverodonetska_genshtab_zsu
От я зневажав і зневажаю Клоуна, але блін, люди, ви колись чули про логіку?
Якби була домовленість і Зе був не просто тупий баран, а зрадник, то нах.ра це все?
Він би просто під час вуличних боїв у Києві та Харкові, в перший тиждень війни, домовився про "мир" на умовах кацапів і в обмін на відведення військ з Київщини, Чернігівщини, Харківщини і т.п. кацапи забрали би собі Сухопутний коридор у Крим, воду та Донецьку з Луганською областю. В Україні знайшлися би мільйони які вважали би це перемогою.
А нах.ра йому зараз, коли українці повірили у можливість знищення ворога на це йти?
Зелю миттєво би вишвирнули, як і яніка.
І що би він з того мав ?
Тепер же він планує всидіти у кріслі, бо ж прийдеться відповідати за провальну політику та неготовність зустрічати ворога.
Якщо ми вступали в НАТО, і він, як головнокомандувач, виконував Конституцію, то чому за три роки кадрові військові не вивчили англійської ?
Уявляєте, приходить такому кадру натівська техніка, координати, дані, і він біжить до родичів щоб переклали.
...
Судя по заявлению западная помощь особо никак не влияет. Ни на Донбассе ни где. Ею я считаю вокруг Киева обставляются.
Якби він був зрадником, йому перемовини вигідніші були би в той час, коли країна у найбільшій небезпеці, а не тепер
Саме тому кацапи і досі не можуть її здолати. Незважаючи ні на що, наші стоять під самим Донецьком.
А до этого было просто прогулка, да?
Сдали юг как макулатуру, теперь надеются на американское чудо-оружие, мрази.
Були би впевнені що ми ніколи на такі перемовини не підемо, не лізли би.
Москалі вже вважають, що південь то москалія, залишилось дрібні формальності залагодити.
Луганщину таки да, потрібно відвоювати, особливо враховуючи, що все населення там вороже до України. Но то таке, потім будемо перевиховувати, америкоси баксів підкинуть на перевиховання.
Далі буде....
Так, справді, тепер для звільнення окупованих територій доведеться їх виколупувати, як клопів, з благодатної родючої херсонської земельки...
А іншого кращого виходу нема... всі погані, хоча цей - найменше зло... після 2019року.
Вот и приходится плевать на амбиции и заказывать что бы привезли с.... Крыма.
Сочувствую вашим проблемам.