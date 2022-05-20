В результате агрессии РФ в Украине погибли 232 ребенка, более 427 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 20 мая 2022 более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

18 мая в результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лиман Краматорского района Донецкой области погиб подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них полностью разрушены.

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