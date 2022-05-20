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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,7 тыс. человек, 204 самолета, 168 вертолетов, 1263 танка и 3090 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 мая потери личного состава противника составляют около 28,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1263 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед.,

артиллерийских систем – 596 (+1) ед.

РСЗО - 200 (+1) ед.

средства ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 204 (+1) ед.

вертолетов – 168 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),

крылатые ракеты – 103 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед.

специальная техника – 43 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,7 тыс. человек, 204 самолета, 168 вертолетов, 1263 танка и 3090 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении", - отметили в Генштабе.

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) уничтожение (6823) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+12
та увесь світ рже, кацапи і лазерна зброя... Як тільки Скабєєва витримує, щоби не заржати
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20.05.2022 09:29
+12
Что за больная логика? Напали на нас, отжали часть территорий, грабят на них все что видит, а виноват во всех бедах Запад, который помогает. Иди проспись и выпей аминазина
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20.05.2022 09:46
+10
Куме! Ти на Цензорі зареєструвався та всрався оночасно - 20.05. 2022р.
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20.05.2022 09:48
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Писали вчера вроде бы про панцирь уничтоженных, но в сводки не попало
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20.05.2022 09:18 Ответить
Це ти тільки що зареєструвався щоб зробити такий висер?
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20.05.2022 09:26 Ответить
Йди давай свого какашенкава слухай😀. А вже потім спробуй порівняти😀
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20.05.2022 09:55 Ответить
Судячи з цих даних ***** вже економить ватольоти, бо їх залишилось не так вже в багато.
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20.05.2022 09:22 Ответить
та увесь світ рже, кацапи і лазерна зброя... Як тільки Скабєєва витримує, щоби не заржати
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20.05.2022 09:29 Ответить
Ага, по телевізору у них лазерні космічні крейсери, а грошей вистачило на одного гівно-троля за півпачки дошираку.
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20.05.2022 09:38 Ответить
Твій істочнік це какашенкава? Вуахахаз😀.
А так да,Зеленський прав-для нас 10 загиблих це величезна втрата. Не то що у вас-свиносамки ще народжають
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20.05.2022 09:59 Ответить
Для лазерных мечей нет батареек - Китай не подвез.
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20.05.2022 13:44 Ответить
Космічний корабель Ентерпрайз клас міжгалактичний
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20.05.2022 14:18 Ответить
Твой врач видел твои рисунки? Похоже, тебе нужна очередная лоботомия
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20.05.2022 10:30 Ответить
І цього разу лоботомія болгаркою.
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20.05.2022 10:48 Ответить
Слушай, а что так стыдливенько? Не стесняйся, чувствуй себя как пошёл *****
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20.05.2022 09:41 Ответить
Усі ржуть
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20.05.2022 09:56 Ответить
сьогоднi в нас вдруге за всю поточну гарячу фазу не було повiтряної тривоги аж бiльше доби! так що реально ссуть вже лiтати)
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20.05.2022 10:13 Ответить
С водки тут москалі немає, ідіть нахрєн за своїм корабльом!
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20.05.2022 09:22 Ответить
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!))))
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20.05.2022 09:37 Ответить
ще один знаковий ювілейчик: "РСЗВ - 200 (+1)"
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20.05.2022 09:38 Ответить
да уж просто кошмар просто мясорубка..уже понятно что все прогудело паром в гудок никакие переговоры не состоятся и удержать надкушенное Мелитополь Херсон Бердянск Энергодар Мариуполь у кацапов не выйдет нет для этого сил.. страх пугалки не работают а просто физических сил нет в отличии от Украины которая с каждым днем наращивает потенциал именно ударных вооружений.. нашще наступление по правилам обязано быть по всей линии фронта сразу и одновременным с эшелонированным резервом как техника как боеприпасы логистика запасы так и человеческий ресурс..а иначе толку ноль чтобы пробить коридор россиян вдоль Азовского моря достаточно ударить за Каховкой на перешейки и плотно их закрыть в две линии фронта одна в сторону Украины вторая в стороны выхода из Крыма забутылировать Крым сделав фактически мешок.. и выдавливать к4ацапов на север чтобы уходили в Новоазовск и далее в ********* пока есть шанс.. а естественно нанести удары по Крыму первое ****** полный Севастополя порта базы гаваней бухт.. причем методично и целенаправленно уничтожить внутри Крыма все мосты дороги особенно ЮБК там не надо много достаточно обрушить в горных участках дороги и склоны.. и железку внутри Крыма про мост отдельная песня.. сделать пристрелочный рядом выстрел показать- что чуточку поправим и моста не будет.... дать понять что все кто- оккупант и пока мост есть-- тикайте сами..а иначе по морю бежать будете-если выйдет- ногами...
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20.05.2022 09:39 Ответить
Дибіл свинособачий. В тебе косоокість.
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20.05.2022 10:01 Ответить
Открою тебе страшную тайну: евреи генетически близки к хазарам (потомки хазар). Зеленский - еврей. Что не так у него с вышиванкой?..
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20.05.2022 10:34 Ответить
Что за больная логика? Напали на нас, отжали часть территорий, грабят на них все что видит, а виноват во всех бедах Запад, который помогает. Иди проспись и выпей аминазина
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20.05.2022 09:46 Ответить
Куме! Ти на Цензорі зареєструвався та всрався оночасно - 20.05. 2022р.
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20.05.2022 09:48 Ответить
Так цей кредит як і всі інші будуть расистські свиносабаки сплачувати😀. Готуйся лопухом підтиратися😀
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20.05.2022 10:03 Ответить
Кожен москаль ґанґстер, аж поки не потрапляє до України
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20.05.2022 09:44 Ответить
не відповідайте орку, зразу кидайте в спам. Зараз його модер знищить.
Раптом появиться під новим з VРN - повідомте на Раду Форумчан
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20.05.2022 09:55 Ответить
Песику! В тупості ти і твої зечмоні переплюнули і ригів і їхніх наступників опезежопів.
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20.05.2022 12:47 Ответить
А почему попугать
Нужно пару пролетов моста снести
И железу пощекотать - чтобы повернуть мозга в нужном направлении
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20.05.2022 10:00 Ответить
Нема що повертати
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20.05.2022 14:23 Ответить
Знову літаки з гелікоптерами пішли. Щось такі змінилося на фронті, бо 2 тижні повітряні машини не збивалися.
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20.05.2022 10:27 Ответить
Ждем взрыв лазерной пушки от матвиенко, которая еще недавно сбывала "сосули" с крыш в петере.
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20.05.2022 12:06 Ответить
Матвиенко и ее территория сейчас отсосули делает у Украины.
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20.05.2022 13:45 Ответить
 
 