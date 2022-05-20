Общие боевые потери РФ с начала войны - примерно 28,7 тыс. человек, 204 самолета, 168 вертолетов, 1263 танка и 3090 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 мая потери личного состава противника составляют около 28,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1263 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед.,

артиллерийских систем – 596 (+1) ед.

РСЗО - 200 (+1) ед.

средства ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 204 (+1) ед.

вертолетов – 168 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),

крылатые ракеты – 103 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед.

специальная техника – 43 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении", - отметили в Генштабе.