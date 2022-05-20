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Новости Война
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После получения полного контроля над Мариуполем Россия поспешно перебросит свои истощенные группировки в другие части Донбасса, - британская разведка

азовсталь

Из мариупольского металлургического завода "Азовсталь" вышли около 1700 украинских военных. Сколько их еще осталось на территории предприятия – неизвестно.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Аналитики предполагают, что после получения полного контроля над Мариуполем Россия перебросит свои силы для усиления операций на Донбассе, считают аналитики.

В британской разведке отмечают, что постоянное сопротивление украинцев в Мариуполе с начала войны указывает, что российские силы этого района должны быть переоснащены и обновлены, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Мариуполя войдет в учебники военной истории, - министр по вооруженным силам Великобритании Гиппи

"Это может быть длительным процессом, если выполнять его тщательно. Однако российские командиры испытывают давление, чтобы демонстративно достичь оперативных целей. Это значит, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что чревато дальнейшим истощением", - говорят аналитики.

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена".

Эвакуация бойцов продолжалась несколько дней. 17 мая МККК по просьбе сторон начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, покидающих завод "Азовсталь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина со временем перейдет в контрнаступление: заморозки этого конфликта не будет, - министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Гиппи

Великобритания (4919) Мариуполь (5705) разведка (4168)


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Топ комментарии
+18
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20.05.2022 09:33
+6
InfoResist
@InfoResist
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета

"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"

https://inforesist.org/zelenskij-studentu-mogilyanki-ya-ne-uslyshal-vzroslyh-lyudej-ukraina-uzhe-pererosla-problemu-plagiata-shkarleta/
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20.05.2022 09:31
+6
от чи багато людей розуміють яку роботу, який внесок зробили оборонці маріуполя
утримуючи ціною свого професіоналізлу, патріотизму, відданості та життя
таку величезну кілбкість орського війська????? орки вбивали їх а не нас.
азовці, морпіха та їшші захисники не дали оркам змоги піти далі в наступ, на нас.
і чи розуміють ті хтог краде гуманітарку, перепродає паливо, що вони є державними зрадниками????
і чи розуміємо ми всі, що після війни ми будемо пліч о пліч далі жити мижи цими і тими людьми.
я особисто не розумію як це має бути.
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20.05.2022 11:17
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Похоже Донбасс всьо, луганской области пару недель осталось, а потом и Донецкая, пока наши партнёры раздуплятся с поставкой нормального вооружения кацапы уже будут на левом берегу Днепра
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20.05.2022 09:25 Ответить
"РосАл, ГазПром. Це вже їхнє, демократичне" - Де вас, таких ідіотів беруть? владлєн, тьху...
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20.05.2022 09:34 Ответить
Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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20.05.2022 09:46 Ответить
Навіщо шукати якісь теорії змови, коли без "котлів" еліту сухопутних військ засунули на розшматуваня рашистам в Маріуполь без підтримки основних сил ЗСУ
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20.05.2022 10:04 Ответить
Думаешь все так просто, взять за пару недель, верь в ВСУ и все будет Украина!!
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20.05.2022 09:35 Ответить
Розгон панiкi --- робота на ворога...
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20.05.2022 09:38 Ответить
а натягання рожевих окулярів - нє?
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20.05.2022 10:11 Ответить
ПаРаша - демократична країна? Ти, кацап, спалився на першому ж пості.
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20.05.2022 11:17 Ответить
Вони й так на лівому, і були
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20.05.2022 09:41 Ответить
Руссский военный корабль иди на ***!
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20.05.2022 09:45 Ответить
InfoResist
@InfoResist
Зеленский студенту Могилянки: Я не услышал взрослых людей. Украина уже переросла проблему плагиата Шкарлета

"Большие ошибки стали мелкими, потому что ценности другие"

https://inforesist.org/zelenskij-studentu-mogilyanki-ya-ne-uslyshal-vzroslyh-lyudej-ukraina-uzhe-pererosla-problemu-plagiata-shkarleta/
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20.05.2022 09:31 Ответить
Ну воно ж не лох...
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20.05.2022 09:44 Ответить
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20.05.2022 09:33 Ответить
зэбилы не поймут все рано так что ничего не поменяется
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20.05.2022 09:45 Ответить
++
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20.05.2022 10:41 Ответить
Якщо в 14 "котли" виходили із-за підступності рашистів то в Маріуполь кинули еліту сухопутних військ без підтримки ЗСУ на поталу ворогу наше командування. Видно Зе-влада чикала освободітєлєй с z на танках для яких і будували дороги замість оборонки
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20.05.2022 10:01 Ответить
от чи багато людей розуміють яку роботу, який внесок зробили оборонці маріуполя
утримуючи ціною свого професіоналізлу, патріотизму, відданості та життя
таку величезну кілбкість орського війська????? орки вбивали їх а не нас.
азовці, морпіха та їшші захисники не дали оркам змоги піти далі в наступ, на нас.
і чи розуміють ті хтог краде гуманітарку, перепродає паливо, що вони є державними зрадниками????
і чи розуміємо ми всі, що після війни ми будемо пліч о пліч далі жити мижи цими і тими людьми.
я особисто не розумію як це має бути.
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20.05.2022 11:17 Ответить
 
 