После получения полного контроля над Мариуполем Россия поспешно перебросит свои истощенные группировки в другие части Донбасса, - британская разведка

Из мариупольского металлургического завода "Азовсталь" вышли около 1700 украинских военных. Сколько их еще осталось на территории предприятия – неизвестно.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Аналитики предполагают, что после получения полного контроля над Мариуполем Россия перебросит свои силы для усиления операций на Донбассе, считают аналитики.

В британской разведке отмечают, что постоянное сопротивление украинцев в Мариуполе с начала войны указывает, что российские силы этого района должны быть переоснащены и обновлены, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать.

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"Это может быть длительным процессом, если выполнять его тщательно. Однако российские командиры испытывают давление, чтобы демонстративно достичь оперативных целей. Это значит, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что чревато дальнейшим истощением", - говорят аналитики.

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена".

Эвакуация бойцов продолжалась несколько дней. 17 мая МККК по просьбе сторон начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, покидающих завод "Азовсталь".

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