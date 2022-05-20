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Новости Война
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Шольц отказался вводить санкции против Шредера, который не уходит с должностей в российских энергетических компаниях

путин,шредер,путін

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование Европарламента ввести санкции против Герхарда Шредера за его отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц сказал, что решение немецкого парламента на этой неделе лишить Шредера его оплачиваемого налогоплательщиками офиса в Берлине было "последовательным" и "правильным" и "поэтому будет реализовано".

Но Шольц подчеркнул, что в отношении бывшего канцлера не должно быть дальнейшего наказания.

Также читайте: Бундестаг лишил экс-канцлера Шредера особых прав и закрыл его офис

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", — сказал Шольц.

Шредер является членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а в феврале его также выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

Вскоре после начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста против его отказа уйти с этих должностей. Хотя экс-канцлер теперь может лишиться офиса, он по-прежнему получает ежемесячную выплату в размере 8300 евро.

Напомним, 19 мая Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-канцлер Шредер - воплощение политической продажности, - посол Мельник

Европарламент (1795) санкции (11254) Шредер (70) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+31
кажете в Україні корупція ?

ну-ну....
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20.05.2022 10:07
+23
хаха яка несподіванка. против свого другана санкції вводити, ну прокинтесь же. у кожній країні є негласне правило - прикривати попередників, щоб потім і тебе прикрили, Замкнуте коло - кругова порука
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20.05.2022 10:08
+14
Навіть **** німецької вівчарки залишається ***** російського "тузіка" .Добавити нічого.
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20.05.2022 10:11
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кажете в Україні корупція ?

ну-ну....
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20.05.2022 10:07 Ответить
Так, так. Замили око комусь, щоб тебе не бачили.
"Дай, хай вийму скалку в тебе з ока", а он же колода в твоїм оці? Лицеміре! Вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку».
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20.05.2022 10:46 Ответить
хаха яка несподіванка. против свого другана санкції вводити, ну прокинтесь же. у кожній країні є негласне правило - прикривати попередників, щоб потім і тебе прикрили, Замкнуте коло - кругова порука
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20.05.2022 10:08 Ответить
Навіть **** німецької вівчарки залишається ***** російського "тузіка" .Добавити нічого.
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20.05.2022 10:11 Ответить
Мабуть Шольц поклав великий х...й на свою кар'єру. Чекаємо розвалу коалції, насамперед надія на німецьких зелених.
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20.05.2022 10:13 Ответить
Зеленських? У Україні надія, буде ще в Німеччині, а в пуйла вже тесть.
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20.05.2022 10:48 Ответить
Шольц,Шредер,Меркель-ярко продвигают европейские ценности и никогда не предадут друг друга.
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20.05.2022 10:14 Ответить
У нас пряма війна з рашкою і то деякі z радників ОПУ на своїх посадах. Німці з Францією завжди були з рашкою.. У Франції навіть свій Зеленський переобрався..
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20.05.2022 10:20 Ответить
путин великий разрушитель России Шольц Меркель разрушители Евросоюза Орбан им в помощь и Макрон эти дебилы все сделают в лучшем виде легли спать при ЕС проснулись при отсутствии такого Эрдоган и Орбан все делают чтобы под повизгивание Хорватов разрушить НАТО.. в частности утопить в вопросе приема новых членов НАТО Швецию и Финляндию.. напомню краткий курс НАТО и Европы 1949 год создается в пику СССР и на ура атомной бомбе блок НАТО в 1952-1954 годах идет повальный рост членов НАТО даже СССР подали заявку на членство в НАТО которую НАТО отвергло даже не рассмотрев ее в пику НАТО СССР создает военный блок Варшавский Договор...1961 год США по тихому ночью размещает свои ударные ракеты в Турции которую приняли в НАТО 1952 году..напротив Крыма и Одессы...в 1962 году СССР по тихому размещает свои ракеты на Кубе и когда США узнают -что ракетам с Кубы лететь на 3 минуты быстрее чем с Турции в СССР возникли вопли и Карибский кризис.... вопрос кто первый начал ясно и так.. начало 2000 годов Путин серьезно готовит Россию для вступления в блок НАТО и Евросоюз но мадам афроамериканка вице президент Кондолиза Райс говорит Путину мол Вова угомонись Россию нигде не ждут ни в ЕС ни в НАТО... теперь новые хороводы и заметим не в Украине счастье Британия Брехит с ЕС..Исландия как будто такой страны нет для Европы и ЕС... НАТО Македония еле еле вступила Сербия пока нет Турция 2818 лет ждет вступления в ЕС.. Швеция и Финляндия вполне реален случай когда их прокатят.. и тогда слова Макрона об альтернативных военно экономических союзах для Британии и Украины в Европе и иных стран станут не такими и фантастическими если учесть что Франция 17 лет не входила в блок НАТО и приостанавливала там свое членство то... вопросов больше чем ответов...
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20.05.2022 10:31 Ответить
Так єто всьо із-за того, что рашку нє взялі в НАТО? Ви забилі прінять таблеткі
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20.05.2022 11:16 Ответить
Відповідь на ваш історичний опус «пачіму нє взялі нас в НАТА « простий- бо дикі країни із зашкалюючим рівнем корупції і без громадянських свбод не беруть туди. А турків взяли як виключення бо треба було проти мордору ракети виставити.
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20.05.2022 11:38 Ответить
Шольц явно не дорос до политика - какой-то мелочный и явно считает все остальные СТРАНЫ ЕС ДРУГИМ СОРТОМ .
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20.05.2022 10:16 Ответить
https://www.xm-inside.com/news/hmelnyczka-vlada-hoche-zvernutysya-do-ssha-iz-zaklykom-pro-vyznannya-rf-derzhavoyu-sponsorom-teroryzmu/ Хмельницька влада хоче звернутися до США із закликом про визнання РФ державою-спонсором тероризму
In view of the above, we call for the immediate recognition of russia as a state that supports and carries out terrorism, and vladimir putin as a war criminal and terrorist! Save Ukraine and save the World!"
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20.05.2022 10:17 Ответить
Ті, хто зааз буде шпетити Шольца, а не пригадаєте, за чиїм проханням цей Шредер говорив з пуциним про припинення вогню, про перемовини? Тоді того політика за спілкування з пуциним через Шрьодера чомусь ніхто не шпетив. Чому? 🤔 Що це за подвійні стандарти?
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20.05.2022 10:18 Ответить
і про шо договорилися?
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20.05.2022 10:19 Ответить
Нічого дивного-лайно завжди за лайно бо воно-лайно...
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20.05.2022 10:19 Ответить
eto prosto pozorishe......bednye nemci.....im opjatj pridetsa eto otmyvatj 10-ti letijami
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20.05.2022 10:19 Ответить
Є там політики світового масштабу, а є так звані європровінціали, які далі свого села не бачать.
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20.05.2022 10:23 Ответить
И эти люди запрещают нам ковырятся в носу!(с)
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20.05.2022 10:31 Ответить
Всё потому, что шольцы харчуются там же где и шрёдеры.
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20.05.2022 10:37 Ответить
У него даже на фейсе написано что он холуй кремля.
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20.05.2022 10:39 Ответить
І ОСЬ ЦЕ НЕДОРОЗУМЕННЯ ВЧИТИме УКРАЇНУ БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ? ПЗДЦ,
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20.05.2022 10:41 Ответить
Доведеться Україні вступати в ЄС та в НАТО і там створювати цивілізаційну антикорупційну коаліцію - без участі таких корупціонерів, як німці, жабоїди, макарони, мад'яри... і навіть без турок.
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20.05.2022 10:48 Ответить
"Шольц", це так на німецькій мові буде "Шлюха"?
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20.05.2022 10:56 Ответить
Раніше по німецьки "шлюха" було "шредер", шлюшка - "штайнмайер", а дешева шлюшка - "мєркєль". Але наразі дивлюся німецький словник може суттєво змінитися
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20.05.2022 11:14 Ответить
Згадується фраза:"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?"
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20.05.2022 11:01 Ответить
сколько же шрёдер ему отбашлял чтобы не было уголовного дела?!
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20.05.2022 11:29 Ответить
От і все, всім все зрозуміло хто на чій стороні
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20.05.2022 11:32 Ответить
Звенья одной цепи., путин, шредер, шольц .
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20.05.2022 13:18 Ответить
Ворон ворону око не виклює...
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20.05.2022 13:21 Ответить
От Шольц і спалився на корупції))
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20.05.2022 13:44 Ответить
Старі нацисти облизують друг друга.
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20.05.2022 14:09 Ответить
 
 