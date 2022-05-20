Оккупанты продолжают блокировать проезд автомобилей через блокпосты в районе Васильевки, Орехова и Пологов в Запорожской области

В Запорожье 20 мая россияне блокируют проезд авто через три населенных пункта, возле Васильевки скопилось много машин.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Васильевки скопилось большое количество машин, которые ждут возможности проезда. Автомобили на Запорожье и в обратном направлении все еще не пропускают", - подчеркнул он.

Также закрыт проезд через Орехов и Пологи.

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