Оккупанты продолжают блокировать проезд автомобилей через блокпосты в районе Васильевки, Орехова и Пологов в Запорожской области
В Запорожье 20 мая россияне блокируют проезд авто через три населенных пункта, возле Васильевки скопилось много машин.
Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"В районе Васильевки скопилось большое количество машин, которые ждут возможности проезда. Автомобили на Запорожье и в обратном направлении все еще не пропускают", - подчеркнул он.
Также закрыт проезд через Орехов и Пологи.
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Kolja Stambulskij
показать весь комментарий20.05.2022 11:02 Ответить Мне нравится 2
Сергей Решетников #514174
показать весь комментарий20.05.2022 13:44 Ответить Мне нравится 1
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