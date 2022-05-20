Создается впечатление, что Шольц тянет время с поставкой тяжелого вооружения Украине, потому что не хочет этого делать, - посол Мельник

Несмотря на решение правительства Германии поставлять тяжелое вооружение для Украины, создается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это выглядит как затяжка времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для RND, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард". Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

"У нас создается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано только семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба" для обороноспособности Германии", – отметил Мельник.

Читайте: Зеленский и Шольц назвали условие для переговоров с Россией: "Немедленное окончание боевых действий со стороны России"

Он также отметил, что заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Берлин не дает адекватной замены. И подчеркнул, что это выглядит как затяжка времени.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", - добавил посол.

Напомним, немецкая оппозиция обвинила правительство Олафа Шольца в преднамеренной задержке поставок оружия Украине.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Берлин передаст тяжелую артиллерию, как только украинские военные завершат соответствующую учебу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц намеренно задерживает оружие для Украины, - лидер оппозиции Германии Мерц