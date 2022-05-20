Создается впечатление, что Шольц тянет время с поставкой тяжелого вооружения Украине, потому что не хочет этого делать, - посол Мельник
Несмотря на решение правительства Германии поставлять тяжелое вооружение для Украины, создается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это выглядит как затяжка времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для RND, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард". Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.
"У нас создается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано только семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба" для обороноспособности Германии", – отметил Мельник.
Он также отметил, что заблокирована передача танков Т-72 из Словении, поскольку Берлин не дает адекватной замены. И подчеркнул, что это выглядит как затяжка времени.
"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет необходимость в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей", - добавил посол.
Напомним, немецкая оппозиция обвинила правительство Олафа Шольца в преднамеренной задержке поставок оружия Украине.
Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Берлин передаст тяжелую артиллерию, как только украинские военные завершат соответствующую учебу.
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Шольц намагається всіляко його відмазати.
То що не так ми робимо?
шольц це така ж сама проорська проститутка як меркель тільки з пісюном
Та й образою це назвати тяжко, бо в кожного народу є сталі словосполучення, які насправді розуміються інакше, аніж при дослівному переводі.
Наприклад, якщо я про когось скажу, що він надувся - це ж не буде означати, що він збільшився у розмірах, правда ж? Так само, як і "Скис".
Ну і вираз про російський військовий корабель на інші мови теж не дослівно переводять.
У нас уже были одни старшие братья. Больше не будет.
Будут вести себя как придурки - будут посланы вслед русскому кораблю.
А не будете помогать, так русские из вас фарш сделают скоро. Ферштейн??
Ця фраза і все пояснює, винуватий Берлін, хочеться запитати в цього дебіла посла. А вам хтось щось винен?, а може треба просити ввічливо, а не тявкати як шавка підзаборна?
А не хотят давать - пойдут кацапам на фарш лично. После нас.
Так что пусть мозг включат и не вы*буются.
А тепер найцікавіше! Повинна бути поставка 30 штук цих зеніток, давно знятих з озброєння у німців. Це означає, що вони їм НЕ ПОТРІБНІ. Тобто, можна передати навіть без набоїв, які Україна собі може запросто пошукати сама!
І найголовніше - ці зенітки можуть прикривати небо найбільших міст і напрямків постачання зброї від крилатих ракет. Може тому німці так з ними тягнуть? ***** допомагають...
МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.
Времена изменились и ШОЛЬЦУ приходится вырабатывать свой стиль в дальнейшей меркелизации Schröder-изированной Германии и Европы
а потім скаже нізя нападати на територію параши