Украинцы, выезжающие из зон проведения боевых действий, смогут получить выплаты прямо на вокзале

Теперь украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или окружении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации. Для этого Укрзализныця передает данные по своим эвакуационным рейсам коллегам из Укрпочты, для которых уже обустроены пункты выдачи наличных на вокзале во Львове. Вскоре список вокзалов расширится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Эта программа призвана помочь все же эвакуироваться тем, кто подставляет жизнь под угрозу каждый день, но до сих пор не решался уехать из самых горячих точек, мол "мы никому не нужны!" Мы не словами, а делами подтверждаем, что "нужные" – люди сразу получают "живые" подъемные средства. К тому же еще в поезде подаются заявки на размещение, а по прибытии - ждут представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на расселение. С самого начала программы мы видим, что забота государства дает свой результат - только за вчера около 400 человек из-под линии огня из Донбасса все же выехали эвакуационными вагонами Укрзализныци, а к тому же последние недели этот дневной показатель был в пределах 100-150" – говорит Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления Укрзализныци.

Напомним, что людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.

Смотрите: "Укрзализныця" третий месяц хранит сотни тел россиян в рефрижераторах. ВИДЕО

"Выплата денежной помощи эвакуируемым людям - очередной пример сотрудничества двух компаний государственного сектора экономики. Это дополнительная нагрузка и на наших работников, которым приходится в режиме реального времени заниматься подготовкой выплаты средств, и для работников Укрзализныци, которые прямо в пути формируют сведения. Но мы как раз те компании, которые имеют инфраструктуру, достаточную для реализации поставленных государством задач", - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, где следует указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам Укрпочты, которые к моменту прибытия эвакуационного поезда на вокзал города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.

Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн.