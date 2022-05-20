Закон о $40 млрд для Украины Байден подпишет в Южной Корее, - CNN
Президент США Джо Байден подпишет закон о предоставлении Украине помощи в $40 млрд во время визита в Южную Корею.
Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, документ будет доставлен в Корею на подпись президенту США.
Байден отбыл в столицу Южной Кореи, город Сеул, после обеда в четверг, 19 мая. Во время шестидневной поездки президент США посетит Южную Корею и Японию, где проведет встречи на самом высоком уровне. В частности, планируется, что 24 мая в Токио состоится саммит лидеров США, Японии, Индии и Австралии.
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тьху лять... нарід...
потопляемый остров будет)
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Регистрация:20.05.2020
В каком смысле он не успел зарегаться ,если регистрация его была в 2020 20 мая
ах да, только п небыловайны(пусин же может вспылить и отправить Петрова или даже Боширова)
Хвошызд Байденко...почти Степан Андреевич Бандера...
40 мільярдів - це допомога Україні від США
Ленд-ліз - юридично спеціальна форма кредиту. Так дуже вигідного для України. За останні 80 років, ніде в світі не було такого вигідного кредиту для України, але все таки - це кредит, а 40 мільярдів - це допомога, яка не потребує повернення.
Це окремі закони не пов'язані між собою, голосуються окремо і їх повинен підписати Президент США також окремо.