Закон о $40 млрд для Украины Байден подпишет в Южной Корее, - CNN

Президент США Джо Байден подпишет закон о предоставлении Украине помощи в $40 млрд во время визита в Южную Корею.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, документ будет доставлен в Корею на подпись президенту США.

Байден отбыл в столицу Южной Кореи, город Сеул, после обеда в четверг, 19 мая. Во время шестидневной поездки президент США посетит Южную Корею и Японию, где проведет встречи на самом высоком уровне. В частности, планируется, что 24 мая в Токио состоится саммит лидеров США, Японии, Индии и Австралии.

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