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Закон о $40 млрд для Украины Байден подпишет в Южной Корее, - CNN

байден

Президент США Джо Байден подпишет закон о предоставлении Украине помощи в $40 млрд во время визита в Южную Корею.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, документ будет доставлен в Корею на подпись президенту США.

Байден отбыл в столицу Южной Кореи, город Сеул, после обеда в четверг, 19 мая. Во время шестидневной поездки президент США посетит Южную Корею и Японию, где проведет встречи на самом высоком уровне. В частности, планируется, что 24 мая в Токио состоится саммит лидеров США, Японии, Индии и Австралии.

Смотрите: Похоже, везут ленд-лиз: ВМФ США привлек почти все логистические суда в Атлантике, - СМИ. ФОТО

Байден (2785) помощь (7758) США (26381) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+11
Навіть така гарна новина не радує. після оцього

"Зробив Україну символом стійкості" - сьогодні третя річниця інавгурації Зеленського

"Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи", - написав Подоляк.

За його словами, саме український лідер покладе край "російській варварській цивілізації"

тьху лять... нарід...
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20.05.2022 12:29
+6
Де ділося 39 млрд 999 млн?))))))
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20.05.2022 12:25
+3
Бажано щоб та зброя яку зараз Байден погодить наступного дня після підпису почала переходити кордон, показувати на камеру завантаження можна скільки завгодно, якщо все вже стоїть в тій же Польщі й жде сигналу.
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20.05.2022 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Де ділося 39 млрд 999 млн?))))))
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20.05.2022 12:25 Ответить
$39 млрд 960 млн.
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20.05.2022 12:27 Ответить
ermak uzhe prikormanil
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20.05.2022 12:28 Ответить
40 млн?
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20.05.2022 12:26 Ответить
nu vy i naglaja morda
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20.05.2022 12:30 Ответить
Ви мали на увазі 40 більйонів (мільярдів)? Уважніше!
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20.05.2022 12:28 Ответить
Baiden esho nepodpisal nichevo - a dengi uzhe styrili :d
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20.05.2022 12:31 Ответить
Навіть така гарна новина не радує. після оцього

"Зробив Україну символом стійкості" - сьогодні третя річниця інавгурації Зеленського

"Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи", - написав Подоляк.

За його словами, саме український лідер покладе край "російській варварській цивілізації"

тьху лять... нарід...
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20.05.2022 12:29 Ответить
slava bogu u vas e vybori
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20.05.2022 12:32 Ответить
Хороший троллинг ***** с намеком оркостану
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20.05.2022 12:33 Ответить
Бажано щоб та зброя яку зараз Байден погодить наступного дня після підпису почала переходити кордон, показувати на камеру завантаження можна скільки завгодно, якщо все вже стоїть в тій же Польщі й жде сигналу.
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20.05.2022 12:38 Ответить
вона вже давно переходить кордон та прямо зараз пливе купа вантажних кораблів, підпис - лише "узаконення" допомоги яка надана раніше та прямо зараз прямує. Після підпису запуститься виробництво в самій США а сам процесс доставки - пришвидшиться.
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20.05.2022 14:02 Ответить
Российские оккупанты на острове Змеиный разительно усилили ПВО. В настоящее время там размещено 3 ЗРПК "Панцирь-С1" с одной ТЗМ и один ЗРК Тор-М2, так же с ТЗМ.
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20.05.2022 12:39 Ответить
одесситы могут устроить конкурс(запуск "градов" туда, Трупанов стал патриотом - нажать кнопку стоит например как существование Трупанова за год, т.е. миллион-пять евро)
потопляемый остров будет)
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20.05.2022 12:43 Ответить
Ботяра, не успел зарегаться и сразу пургу несешь.
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20.05.2022 13:25 Ответить


Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:20.05.2020

В каком смысле он не успел зарегаться ,если регистрация его была в 2020 20 мая
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20.05.2022 14:03 Ответить
угостить бы их со Смерча или Вильхы
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20.05.2022 22:07 Ответить
разрядил бы лучше 40 эсминцев и 10 крейсеров по русне(4000 Томагавков где то)
ах да, только п небыловайны(пусин же может вспылить и отправить Петрова или даже Боширова)
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20.05.2022 12:41 Ответить
Байден во время визита в Токио...заставит Японию отобрать у рабZeи острова Итуруп Кунашир и остальные рюZzkie острова...
Хвошызд Байденко...почти Степан Андреевич Бандера...
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20.05.2022 12:45 Ответить
Телеканал "настоящее время" показал видос из Бурятии...тихий капздец...кладбище дохлых бурятов огромнейшее со свежими венками...там их сдохли тысячи...бабы говна ещё нарожают ...казав маршал жуков...
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20.05.2022 12:54 Ответить
Та хіба то для них проблема? Чемпіонати по швидкості викопування могил і по прикрашанню гробків вони вже провели. Давай більше бурятів 200-х. Там місцеві для них швидко могили викопають і гробки гарненько прикрасять
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20.05.2022 13:38 Ответить
Байден тролить та натякає Китаю.
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20.05.2022 12:54 Ответить
Індія на саміті з Австралією, США і Японією...Дивний формат, який може засмутити *****))
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20.05.2022 13:39 Ответить
Ничего не понял. Он же 40 млрд лендлиза 9,05 подписывал. Или это другие?
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20.05.2022 13:59 Ответить
Це різні речі.
40 мільярдів - це допомога Україні від США
Ленд-ліз - юридично спеціальна форма кредиту. Так дуже вигідного для України. За останні 80 років, ніде в світі не було такого вигідного кредиту для України, але все таки - це кредит, а 40 мільярдів - це допомога, яка не потребує повернення.
Це окремі закони не пов'язані між собою, голосуються окремо і їх повинен підписати Президент США також окремо.
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20.05.2022 21:22 Ответить
В еретрії краще.
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20.05.2022 15:57 Ответить
 
 