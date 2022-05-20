Оккупанты заставляют украинских пленных собирать тела, которые являются нарушением их прав, - Денисова
Российские оккупанты нарушают права украинских пленных, защищаемых Женевской конвенцией. В частности, заставляют собирать тела сослуживцев на поле боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.
По ее словам, украинских пленников отправляют на оккупированную часть Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев.
"Соответствующий видеоролик опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов. На видео украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе", - отметила Денисова.
Также оккупанты заявили, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники сами не приедут за ними.
"Используя работу украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия или устрашения, а также от обид и интереса публики", - добавила омбудсмен.
Также Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А наших полонених кацапи змушують своїх "іхтамнєтів" збирать! Бо у них наказ - або вивозить тіла, або знищувать, щоб слідів не залишалося!
Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,
Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...
Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!
Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!
Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.
Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.