Оккупанты заставляют украинских пленных собирать тела, которые являются нарушением их прав, - Денисова

Российские оккупанты нарушают права украинских пленных, защищаемых Женевской конвенцией. В частности, заставляют собирать тела сослуживцев на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, украинских пленников отправляют на оккупированную часть Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев.

"Соответствующий видеоролик опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов. На видео украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе", - отметила Денисова.

Также оккупанты заявили, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники сами не приедут за ними.

"Используя работу украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия или устрашения, а также от обид и интереса публики", - добавила омбудсмен.

Также Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.

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