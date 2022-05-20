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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты заставляют украинских пленных собирать тела, которые являются нарушением их прав, - Денисова

тіла

Российские оккупанты нарушают права украинских пленных, защищаемых Женевской конвенцией. В частности, заставляют собирать тела сослуживцев на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, украинских пленников отправляют на оккупированную часть Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев.

"Соответствующий видеоролик опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов. На видео украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе", - отметила Денисова.

Также оккупанты заявили, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники сами не приедут за ними.

"Используя работу украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия или устрашения, а также от обид и интереса публики", - добавила омбудсмен.

Также Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.

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Денисова (996) права (182)


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Топ комментарии
+4
пусть Пенедиктова пригрозит что проклянет Сталина своего любимого, святое же как для Ермака так и для Чепушилина и его главаря пусина.
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20.05.2022 12:45
+3
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20.05.2022 13:18
+2
Яка Женевська конвенція? Русня з неї вийшла ще 2019 року. Тому (та й не тільки) вони клали великий та товстий на усі міжнародні домовленості. До речі, мародерство в армії русні також дозволено офіційно. А десь через місяць війни чи трохи менше шойгу видав указ про "самообєспєченіє"армії рашистів під час "провєденія спецаперации" в Україні.
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20.05.2022 14:01
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пусть Пенедиктова пригрозит что проклянет Сталина своего любимого, святое же как для Ермака так и для Чепушилина и его главаря пусина.
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20.05.2022 12:45 Ответить
Де наші відступили так, що залишились убиті, досі не позбирані?
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20.05.2022 12:46 Ответить
Денісова купилась на пропагандонський відеоролик.
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20.05.2022 12:52 Ответить
Можливо, під Попасною.
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20.05.2022 12:57 Ответить
В перші дні агресії таке було на Чернігівщині Але люди наших хлопців, що залишилися на полі бою лежать, попідбирали і поховали І таблички писали, з даними Кацапів закопували там де знайшли - "їхні" не сильно цікавилися Коли люди казали: "Заберите своего!", часто чули у відповідь: "А нах он нам нужен!" Тому закопували десь у посадці Табличок не ставили - документів при них не було!
А наших полонених кацапи змушують своїх "іхтамнєтів" збирать! Бо у них наказ - або вивозить тіла, або знищувать, щоб слідів не залишалося!
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20.05.2022 14:19 Ответить
я думаю реально брошенных тел много-для этого просто надо зайти в фейсбук и посмотреть сколько людей ищут безвести пропавших военнослужащих-это скорее всего они и есть,если среди пленных их нет.Но обычно луггандон выставляет на сайте у погибших документы,а пленных фотографируют и выкладают в телеграмме)
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20.05.2022 21:51 Ответить
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20.05.2022 13:18 Ответить
Ехал Ваня воевать

Ехал Ваня воевать,
От хохлов Донбасс спасать,
Заодно набить карманы,
Повидать чужие страны,

Тырить там добро чужое,
Передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины,
Жрать бандэров витамины...

Жизнь - халява, и в основе
- Слава президенту Вове!!!
А когда придёт домой,
То, конечно же, герой!!!

Лишь собрался он домой
- Приключился геморрой.
Сел посрать после заката,
- Глядь! Под задницей граната!!!

Лишь подумал - "ЧУДЕСА!!!"
И взлетел на небеса...
В общем, увезли в Ростов,
Дальше - там, где нет хохлов.

Закопали под табло:
"Неопознанный *****".
А домой письмо прислали
- Ваню волки, мол, сожрали.
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20.05.2022 14:22 Ответить
Кацапія це таке утворення створене для порушення всіх законів людей і Бога
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20.05.2022 13:48 Ответить
Яка Женевська конвенція? Русня з неї вийшла ще 2019 року. Тому (та й не тільки) вони клали великий та товстий на усі міжнародні домовленості. До речі, мародерство в армії русні також дозволено офіційно. А десь через місяць війни чи трохи менше шойгу видав указ про "самообєспєченіє"армії рашистів під час "провєденія спецаперации" в Україні.
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20.05.2022 14:01 Ответить
 
 