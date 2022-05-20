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За месяц в Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами

зґвалтування

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Отмечается, что за этот период

  • проработан 21 населенный пункт;
  • опрошено около 340 человек;
  • выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
  • начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

"С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области", - отметила Павличенко.

Специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

В целом, по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и прорабатывает населенные пункты, которые были под оккупацией.

Смотрите: Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено). ФОТО

армия РФ (19047) изнасилование (915) Киевская область (4115) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+14
Знаєте, на цьому фоні в мене виникають обгрунтовані сумніви стосовно символічного значення пам"ятника в Берліні солдату із дівчинкою на руках

гени пальцем не зітреш
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20.05.2022 13:18
+12
Цей пам'ятник в Берліні давним давно називають Монументом неизвестному насильнику. Кацапи були дуже обурені цим. А зараз вже весь світ має підтвердження справедливості назви.
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20.05.2022 13:33
+8
Ті два опудала, які нас найбільше переконували, що війни не буде і це американці нагнітають істєрію, вивезли свої сім'ї з України задовго до початку війни. Тому завдання громадян України зробити все, аби ті кляті виродки - зе-гнида і хламідія отримали максимальні строки згідно кримінального права України!
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20.05.2022 13:31
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Знаєте, на цьому фоні в мене виникають обгрунтовані сумніви стосовно символічного значення пам"ятника в Берліні солдату із дівчинкою на руках

гени пальцем не зітреш
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20.05.2022 13:18 Ответить
Цей пам'ятник в Берліні давним давно називають Монументом неизвестному насильнику. Кацапи були дуже обурені цим. А зараз вже весь світ має підтвердження справедливості назви.
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20.05.2022 13:33 Ответить
Ті два опудала, які нас найбільше переконували, що війни не буде і це американці нагнітають істєрію, вивезли свої сім'ї з України задовго до початку війни. Тому завдання громадян України зробити все, аби ті кляті виродки - зе-гнида і хламідія отримали максимальні строки згідно кримінального права України!
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20.05.2022 13:31 Ответить
Yне захищаю хламідію і зелідію, але ви вважаєте, що цілі регіони могли б евакуюватися?
Справа не в евакуації, а договорняку з путіним
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20.05.2022 13:34 Ответить
2-3 млн жінок і дітей з прикордонних областей можна було б вивезти в умовні Чернівці, Ужгород, Тернопіль і тд без особливих складнощів - це доводить кількість внутрішніх переселенців на сьогодні. Хто не захотів би їхати - це вже інше. Стільки людей можна було б врятувати. Однак якомусь виродку дуже хотілось шашликів.
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20.05.2022 13:43 Ответить
Дайте спочатку закінчити війну. На жаль, маємо забагато свідєтєлєй зєльоного чуда навіть зараз. Тому краще почекати.
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20.05.2022 13:35 Ответить
ага, еще в 2019 на стадионе кто-то маленький до усрачки тявкал закончу войну, и чо вместо этого? разжог еще больше
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20.05.2022 13:49 Ответить
Зеля, где наша армия была?
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20.05.2022 13:48 Ответить
Где ты был, ******, пока армия защищала страну?
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20.05.2022 14:12 Ответить
то что навыбирали -клоун у клоуна клоуном погоняет
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20.05.2022 13:49 Ответить
 
 