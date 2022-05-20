За месяц в Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Отмечается, что за этот период

проработан 21 населенный пункт;

опрошено около 340 человек;

выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;

начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

"С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области", - отметила Павличенко.

Специалисты в составе группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, а также информируют и разъясняют, куда следует обратиться за помощью.

В целом, по документированию и расследованию сексуальных преступлений полиция работает в двух направлениях: проверяет всю информацию онлайн и прорабатывает населенные пункты, которые были под оккупацией.

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